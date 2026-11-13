La multinacional SpaceX destaca presencia de 50,000 clientes con antenas Starlink en República Dominicana. 0tras Noticias Presidenciales

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.- El presidente Dominicano Luis Rodolfo Abinader Corona encabezó este jueves una reunión de trabajo con ejecutivos de la multinacional SpaceX y autoridades del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), en la que se destacó la presencia de 50,000 antenas Starlink en la República Dominicana y se pasó balance a una serie de propuestas tecnológicas orientadas a ampliar la conectividad y fortalecer la formación académica mediante el uso de nuevas herramientas digitales.

El encuentro, celebrado en el Salón Privado del Palacio Nacional, contó con la participación del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza y del rector del ITLA, Jimmy Rosario quienes, junto con los representantes de SpaceX, abordaron iniciativas relacionadas con el acceso a internet, la innovación tecnológica y el aprovechamiento de la inteligencia artificial en los procesos educativos.

Al ofrecer declaraciones al término de la reunión, el rector del ITLA, Jimmy Rosario, explicó que durante el encuentro estuvieron pasando balance a una serie de propuestas que la multinacional SpaceX les ha hecho llegar.

“Como ITLA, hicimos un piloto de algunas de sus tecnologías, las cuales han dado excelentes resultados. En esta reunión fuimos recibidos por el señor presidente de la República y el ministro de la Presidencia, donde también fue notorio que ya tenemos más de 50,000 antenas Starlink en toda la República Dominicana” indicó.

Asimismo, agregó que el ITLA ha realizado pilotos de conectividad y están dispuestos ahora a trabajar con un piloto con la plataforma Grok, donde los estudiantes podrán interactuar con esta inteligencia artificial o superinteligencia, como un agente que, más que dar respuestas, les ayudará a dar seguimiento a sus tareas, a sus asignaciones e incluso a poder hacer razonamiento crítico, que de alguna manera es una de las cosas que siempre se critica en las inteligencias artificiales.

“En sentido general, la reunión ha sido excelente, una reunión de seguimiento, donde nosotros como país vamos a poder implementar pilotos, incluso en el sistema educativo, con las antenas Starlink en las localidades donde no tenemos conectividad”, apuntó Rosario.

Y, de igual manera, enfatizó, que implementar el agente Grok para que la educación dominicana pueda mejorar y nuestros estudiantes puedan razonar más al momento de abordar los contenidos que verán en las diferentes escuelas.

Presidente Luis Abinader anuncia congelamiento de precios de combustibles hasta el 7 de enero de 2027, siempre que el subsidio no supere los RD 1,500 millones semanales

Santo Domingo.– El presidente Luis Rodolfo Abinader anunció este jueves que el Gobierno mantendrá congelados los precios de los combustibles hasta el 7 de enero de 2027, siempre que el subsidio destinado a contener sus aumentos no supere los RD 1,500 millones semanales, como parte de las medidas económicas para mitigar el impacto de la volatilidad de los mercados internacionales y proteger el poder adquisitivo de las familias dominicanas.

Representantes de los principales sectores productivos nacionales expresaron su respaldo a las medidas económicas implementadas por el Gobierno y reafirmaron su compromiso de contribuir a la estabilidad de los precios de los productos de consumo masivo, así como de garantizar el abastecimiento de alimentos durante las festividades navideñas.

Durante un encuentro celebrado en el Salón Verde del Palacio Nacional, el mandatario explicó que la decisión responde a las presiones que generan las fluctuaciones de los precios internacionales sobre el presupuesto nacional, por lo que el Gobierno ha establecido un límite semanal para sostener esta medida.

“Desde el día de hoy hasta el 7 de enero de 2027 vamos a mantener estables los precios de los combustibles, siempre y cuando ese subsidio no pase de los 1,500 millones de pesos”, expresó el presidente Luis Abinader.

En ese contexto, el jefe de Estado informó que el Gobierno ha realizado un esfuerzo extraordinario para contener los aumentos de los combustibles, con una proyección de subsidios que podría alcanzar los RD 50,000 millones al cierre del año.

También, señaló que la iniciativa busca llevar tranquilidad a la población dominicana ante la incertidumbre económica internacional, especialmente por los efectos del conflicto en Irán y la región del Golfo Pérsico, que ha provocado inestabilidad en los mercados energéticos.

El presidente Luis Abinader destacó que, pese a las dificultades internacionales, la economía dominicana mantiene un ritmo de crecimiento y ha demostrado capacidad de resistencia frente a los efectos de la crisis, según las valoraciones de organismos internacionales sobre el desempeño económico del país.

El presidente indicó que estos encuentros se realizan periódicamente para escuchar las preocupaciones de los distintos sectores económicos y coordinar acciones que permitan reducir los efectos de las crisis externas sobre la economía nacional.

Estabilidad en los precios del pan durante el 2026 y todo el 2027

Durante el encuentro, Issachar Burgos, miembro de la Junta Directiva de la Unión de Medianos y Pequeños Industriales de la Harina (UMPIH), informó que, gracias a los acuerdos alcanzados desde febrero con el presidente Luis Abinader y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), encabezado por Eduardo Sanz Lovatón, el pan popular mantiene los mismos precios desde 2022, estabilidad que podría extenderse durante todo el año 2027.

Asimismo, garantizó que la tradicional telera navideña se comercializará al mismo precio de años anteriores y estará disponible en cantidades suficientes en panaderías y establecimientos comerciales del país, para satisfacer la demanda de las familias dominicanas durante las festividades de fin de año.

De su lado, José Radhamés Bruno, presidente de la Unión de Medianos y Pequeños Industriales de la Harina (UMPIH), valoró la intervención del Gobierno en el sector productor de pan, al considerar que las medidas implementadas han contribuido a mantener la estabilidad de los precios de este alimento de consumo básico. En ese sentido, agradeció el respaldo de las autoridades y aseguró que la población puede tener tranquilidad, debido a que los precios del pan se mantienen sin variaciones, como resultado de los esfuerzos conjuntos entre el sector productivo y el Estado.

Suficientes unidades de pollo, huevos y carne de cerdo para satisfacer la demanda

Por su parte, Iván García, de la Federación Dominicana de Comerciantes, reafirmó la estabilidad de los precios de los principales productos de consumo masivo e informó que estarán disponibles unos 25 millones de unidades de pollo para satisfacer la demanda durante el período navideño, además de suficiente suministro de huevos y carne de cerdo.

También destacó que la pierna de cerdo se comercializa a RD 130 la libra en los principales establecimientos del país, mientras que el arroz mantiene precios estables, por lo que aseguró que los consumidores contarán con suficiente disponibilidad de estos alimentos durante las celebraciones de fin de año.

Productos de calidad y precios justos

De igual manera, el presidente de la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), Iván Mejía, valoró las medidas implementadas por el Gobierno desde febrero y destacó la importancia del diálogo permanente entre las autoridades y los sectores productivos para facilitar el acceso de las familias más vulnerables a productos de calidad y a precios justos.

La entidad reafirmó su compromiso de continuar participando en la mesa de diálogo, con el propósito de impulsar nuevas oportunidades y contribuir al bienestar de los sectores más necesitados de la población.

Rutas marítimas mantienen sus itinerarios habituales

En tanto, Jaak Rannik, de la Asociación de Navieros de la República Dominicana (ANRD), aseguró que el abastecimiento de mercancías para las festividades de fin de año no debería presentar inconvenientes, debido a que las rutas marítimas mantienen sus itinerarios habituales.

Asimismo, valoró positivamente la estabilización de los costos del transporte marítimo, tras registrarse una ligera reducción de los fletes en las principales rutas comerciales internacionales durante las últimas semanas, y expresó su expectativa de que esta tendencia continúe sin generar costos adicionales durante el resto del año.

En el encuentro participaron el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista; de Hacienda y Economía, Magín Díaz, y de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón. Asimismo, estuvieron presentes el director general de Aduanas (DGA), Nelson Arroyo; del Instituto de Estabilización de Precios (Inespre), David Herrera, y del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), Eddy Alcántara, así como el administrador del Banco Agrícola, Fernando Durán.

Gobierno reconoce como Estudiantes de la Semana a Aurora Valenzuela y Yojanan Ramírez por su formación integral y compromiso con los valores

Santo Domingo.- El Gobierno de la República, en coordinación con el Ministerio de Educación, reconoció como Estudiantes de la Semana a Aurora Patricia Valenzuela Ramírez y Yojanan Uriel Ramírez, de 15 y 9 años, respectivamente, por destacarse en la competencia fundamental de Desarrollo Personal y Espiritual.

Los estudiantes fueron seleccionados por demostrar responsabilidad y compromiso con su formación integral, así como por la práctica de principios éticos, el fortalecimiento de su autonomía y el establecimiento de relaciones basadas en el respeto, la solidaridad y la empatía.

Aurora Patricia, estudiante del Politécnico Enriquillo, perteneciente al Distrito Educativo 18-05 de Duvergé, provincia Independencia, obtuvo el primer lugar en la categoría C de la Olimpíada Nacional de Formación Integral Humana y Religiosa, como resultado de su preparación, perseverancia y compromiso con el fortalecimiento de sus valores humanos y espirituales.

Al referirse a los principios que orientan su comportamiento, la adolescente identificó el respeto y la responsabilidad como los valores que mejor la representan y resaltó la importancia de ponerse en el lugar de los demás antes de actuar.

“Para mí, ser Estudiante de la Semana es una oportunidad muy bonita que nos ha dado el Ministerio de Educación, ya que de esta manera permiten visibilizar el talento que hay en nuestro país a nivel estudiantil, nacional y provincial”, expresó Aurora Patricia.

La joven destacó, además, el acompañamiento de su profesora de Formación Integral Humana y Religiosa, Ruth Pérez, así como de sus padres y miembros de su comunidad, quienes respaldaron su preparación para las olimpiadas y contribuyeron al logro alcanzado.

En tanto que Yojanan Uriel, estudiante de la Escuela Primaria Prof. Eurípides Paredes, ubicada en Villa Cesarina, San Pedro de Macorís, correspondiente al Distrito Educativo 05-01, fue reconocido por su destacado desempeño en el desarrollo personal y espiritual.

El estudiante sobresale por su disposición para asumir nuevos retos de aprendizaje, perseverar ante las dificultades, reconocer sus capacidades y actuar con responsabilidad. También se distingue por fortalecer su confianza y autonomía, mantener relaciones respetuosas y poner en práctica los valores aprendidos en la convivencia escolar.

Yojanan manifestó sentirse orgulloso por la distinción y atribuyó su selección a su desempeño académico y a su participación en las Olimpíadas de Formación Integral Humana y Religiosa y de Ciencias Sociales.

“Yo con mis compañeros soy respetuoso, amable y empático”, afirmó el estudiante, quien expresó que su principal motivación para continuar aprendiendo es que su familia se sienta orgullosa y servir de inspiración para que otros alumnos se esfuercen y alcancen sus metas.

Asimismo, resaltó la importancia de valorar el cuerpo como un regalo de Dios y comprender las distintas dimensiones del desarrollo integral: espiritual, emocional, física y mental.

La iniciativa Estudiante de la Semana busca visibilizar el talento, la dedicación y los aportes de los estudiantes del sistema educativo dominicano, reconociendo no solo su desempeño académico, sino también sus capacidades de liderazgo, creatividad e innovación y los valores que ponen de manifiesto en su entorno.

El Ministerio de Educación, bajo la gestión del ministro Luis Miguel De Camps, promueve una formación integral que permita a los estudiantes desarrollar competencias, fortalecer sus valores y contribuir positivamente a la convivencia en sus centros educativos, familias y comunidades.

Conape inaugura hogar de día en Bajos de Haina para atención integral de adultos mayores

Bajos de Haina, San Cristóbal.- El director ejecutivo del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape), doctor Demetrio Vicente Ureña, dejó en funcionamiento el Hogar de Día Conape Bajos de Haina, una iniciativa desarrollada en coordinación con la Alcaldía Municipal de Bajos de Haina.

El doctor Vicente Ureña y el alcalde del citado municipio, Osvaldo Rodríguez Estévez, encabezaron la apertura de este hogar de día, que contó además con la presencia de la primera dama de la República, Raquel Arbaje, autoridades nacionales, provinciales, municipales, representantes comunitarios y adultos mayores.

Más que una nueva infraestructura, el proyecto constituye un espacio donde los adultos mayores asiduos recibirán atención médica, alimentación, sociabilidad y otras atenciones que les permitirán mantenerse activos, participativos y protegidos, de manera que experimentarán esa etapa de sus vidas con mayor calidad.

El hogar de día tendrá capacidad para beneficiar a 100 adultos mayores, de los cuales 75 asistirán a las instalaciones de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde y recibirán los servicios durante la jornada diurna, y otros 25 serán atendidos directamente en sus hogares a través de los programas de asistencia domiciliaria del Conape.

Ambos grupos serán atendidos bajo un modelo de atención integral, disfrutando de alimentación, asistencia en salud, acompañamiento, protección social, actividades recreativas, culturales y formativas. La intención es que las personas mayores no solo encuentren respuesta a determinadas necesidades de salud y cuidado, sino también un lugar donde puedan socializar, mantenerse activas, compartir experiencias y sentirse acompañadas. “Que se sientan acompañadas, escuchadas y valoradas”

Durante el acto, Vicente Ureña destacó que “Este hogar de día representa mucho más que una edificación, es una expresión concreta del compromiso que tenemos, como Estado y como sociedad, de reconocer el valor de las personas adultas mayores y garantizar que puedan vivir esta etapa de sus vidas con respeto, seguridad y calidad de vida”.

El director de Conape sostuvo que las políticas dirigidas a las personas mayores adquieren verdadero sentido cuando logran traducirse en mejoras concretas en su vida diaria. “Aquí queremos que nuestras personas adultas mayores encuentren un entorno de respeto, convivencia y atención, un lugar donde se sientan acompañadas, escuchadas y, sobre todo, valoradas”.

La apertura del hogar de día forma parte de las políticas desarrolladas por Conape en cumplimiento de la Ley 352-98 sobre Protección de la Persona Envejeciente, con el propósito de fortalecer los derechos y la inclusión de esta población, precisó.

Vicente Ureña señaló además que el envejecimiento progresivo de la población plantea el desafío de continuar construyendo un sistema de cuidados con capacidad para atender a quienes necesitan mayor asistencia. En ese contexto, mencionó programas como Familia de Cariño y Cuidado Domiciliario, destinados a ofrecer acompañamiento a adultos mayores que requieren atención especializada sin necesariamente trasladarse a un centro.

También destacó la alianza con Infotep y Supérate para la formación y certificación de personas cuidadoras, dentro de un plan piloto que se desarrolla en Azua, Santo Domingo Este y el Distrito Nacional.

El director ejecutivo de Conape aprovechó la inauguración para recordar que la protección de las personas mayores no corresponde únicamente a las instituciones públicas. “La protección de las personas adultas mayores no comienza ni termina en las instituciones públicas. Es una responsabilidad que también corresponde a las familias, a las comunidades y a cada ciudadano”.

En ese sentido, llamó a los residentes de Bajos de Haina a no permanecer indiferentes ante situaciones de abandono, maltrato, riesgo o vulnerabilidad. Exhortó a acudir al Conape para solicitar orientación o denunciar cualquier situación que pueda afectar los derechos o la integridad de una persona envejeciente.

La institución cuenta con equipos multidisciplinarios encargados de evaluar los casos y determinar las medidas de orientación, protección o asistencia requeridas, expresó Vicente Ureña.

Iniciativa conjunta con la Alcaldía de Bajos de Haina

La puesta en funcionamiento del centro se realiza de manera conjunta con la Alcaldía de Bajos de Haina, dentro de los esfuerzos para acercar los servicios de atención y protección a los adultos mayores del municipio.

En ese tenor, el alcalde Rodríguez Estévez, al pronunciar su discurso, afirmó que “este momento tiene un significado muy especial porque con este espacio se está honrando a personas que dedicaron sus vidas a sentar las bases de esta sociedad. Con estos servicios y atenciones que les ofrece el Conape, les estamos haciendo saber que los amamos y los valoramos”.

“Nosotros pusimos el inmueble y el Conape nos ha respaldado con respaldo técnico, logístico e institucional y continuará su respaldo en el tiempo con el funcionamiento del hogar y la especial atención de nuestros envejecientes”, precisó el ejecutivo municipal.

Hogar de día número 19

El centro de Bajos de Haina constituye el hogar de día número 19 de un total de 21 impulsados durante los seis años de gestión del presidente Luis Abinader. Están pendientes de inaugurar otros dos centros de atención que están ubicados en la fronteriza provincia de Elías Piña, específicamente en los municipios Pedro Santana y Bánica, respectivamente.

Vicente Ureña sostuvo que la meta es que espacios como el inaugurado en Haina sean lugares de “encuentro, esperanza y nuevas experiencias”, donde las personas mayores sientan que sus historias de vida tienen espacio en la sociedad mediante el agradecimiento. “La edad nunca debe ser motivo de exclusión, y envejecer con dignidad debe ser una garantía, no un privilegio”.

El sacerdote Pedro Rivas tuvo a su cargo la bendición de las instalaciones del nuevo hogar de día donde, además de la primera dama estuvieron presentes Gustavo Lara Salazar, senador por la provincia San Cristóbal; Pura Casilla Dolores, gobernadora provincial, y Samuel Pereyra, presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa).

Ministerio de Educación e IDEICE reconocen a investigadores con el Premio a la Evaluación e Investigación Educativa Transformadora 2026

Santo Domingo.- El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) y el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (IDEICE), otorgaron este miércoles tres galardones y cinco reconocimientos a docentes e investigadores por sus aportes a la producción científica nacional en el sector educativo preuniversitario, en la segunda edición del Premio a la Evaluación e Investigación Educativa Transformadora (Preiet).

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, encabezó la ceremonia de premiación acompañado del director ejecutivo del IDEICE, Jesús Andújar Avilés, junto a otras autoridades educativas y académicas del país, así como representantes de organismos nacionales e internacionales vinculados a la educación dominicana.

Durante su intervención, De Camps destacó que la investigación y la evaluación son herramientas indispensables para fortalecer la calidad educativa, al ofrecer evidencias que permiten orientar las decisiones y responder a las necesidades reales de los estudiantes y docentes.

“Cuando un hallazgo contribuye a mejorar una práctica docente, cuando una evaluación permite ajustar una estrategia o cuando una recomendación se convierte en una decisión que beneficia a los estudiantes, la investigación cumple su propósito transformador”, expresó el ministro.

Asimismo, reafirmó el compromiso del Ministerio de Educación de fortalecer el vínculo entre la producción de conocimiento y la toma de decisiones, de manera que los resultados de las investigaciones sean conocidos, discutidos y aprovechados por quienes trabajan cada día para mejorar la enseñanza y los aprendizajes.

A,su vez, Jesús Andújar Avilés afirmó que el Preiet continúa cumpliendo su propósito: “Reconocer e incentivar investigaciones educativas que no solo aporten conocimientos, sino que impulsen transformaciones reales en los centros educativos, la práctica docente, la gestión y el desarrollo de competencias en los estudiantes, contribuyendo además a la formulación de políticas que fortalezcan el sistema preuniversitario”.

Asimismo, resaltó que los verdaderos cambios en la educación del país deben fundamentarse en evidencia generadas por investigación seria, pertinente y que responda a las realidades del sistema educativo preuniversitario.

“De esa visión nació este premio: un reconocimiento para impulsar y visibilizar a quienes se dedican a investigar problemas concretos, en procura de aportar evidencias y soluciones reales que enriquezcan el futuro de nuestra educación”, reiteró Andújar Avilés.

El Preiet, en esta segunda edición, reconoció a la investigadora Berenice Pacheco Salazar, de Santo Domingo, con el Premio a la Trayectoria Investigativa en el ámbito educativo con el estudio “Estar, ser y convivir en la escuela”.

Mientras que el maestro Wendesor Espinal Castillo, de Puerto Plata y oriundo de Gaspar Hernández, provincia Espaillat, recibió el galardón como Investigador Emergente en el ámbito educativo con la investigación “Análisis de la correspondencia entre rendimiento académico y competencias lingüísticas: limitaciones de la evaluación institucional en el nivel A1”.

En tanto, la maestra Carmen Mata Salcedo, de Espaillat, recibió el reconocimiento especial de Aportes a la Transformación Educativa con su investigación “Impacto del uso de redes sociales en la autoestima y la autoimagen corporal: implicaciones para educación universitaria”.

Los galardonados recibieron una placa de honor y un premio metálico de quinientos mil pesos en reconocimiento a sus aportes.

De igual manera, en el marco de esta edición y durante esta actividad fueron reconocidos también: Santiago Gallur Santorun, Samuel Reyes, Ysmailin Collado Espinal, Yelfri Antonio Rodríguez y José Luis García Bello, como investigadores destacados por sus significativas trayectorias y contribuciones a la investigación educativa en el país.

De su lado, Deyanira Matrillé, coordinadora del Preiet, informó que los tres galardonados fueron seleccionados por un jurado compuesto por miembros de diversas entidades del ámbito educativo, de un total de 21 postulaciones recibidas y evaluadas durante las rondas de deliberación desarrolladas en septiembre y octubre del presente año.

Asimismo, precisó que esta edición amplió las oportunidades al permitir la postulación de investigadores de diversas profesiones universitarias, así como de investigadores nacionales e internacionales que hayan desarrollado estudios educativos en República Dominicana.

La ceremonia de premiación se llevó a cabo en un hotel de Santo Domingo y contó con la asistencia de autoridades educativas y académicas, investigadores, docentes e invitados especiales. La actividad tuvo la amenización artística del Coro Universitario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Sobre el IDEICE

El Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (IDEICE) es la primera institución pública del país con carácter técnico que se dedica enteramente a la evaluación e investigación de la calidad educativa y a la divulgación proactiva de hallazgos para la mejora continua del sistema educativo dominicano.

Es una institución descentralizada del Ministerio de Educación de la República Dominicana y fue creada el 25 de junio de 2008.