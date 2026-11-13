La campeona olímpica Marileidy Paulino agradece al presidente Luis Abinader por el apartamento que le entregó el Gobierno y asegura ahora estará “más cerca del Centro Olímpico”. Encabezará Consejo de Ministros este viernes en La Vega

Santo Domingo, Republica Dominicana.- La campeona olímpica Marileidy Paulino agradeció este jueves al presidente Luis Rodolfo Abinader la entrega de un apartamento que le permitirá estar más cerca del Centro Olímpico, donde realiza sus entrenamientos, reducir el tiempo que dedica a trasladarse y mejorar la calidad de vida de su familia.

“Es una gran oportunidad, porque no es lo mismo levantarse a las cinco y media de la mañana que a las seis y ya estar ahí mismo”, expresó la velocista, al explicar que anteriormente enfrentaba hasta una hora de congestión vehicular para llegar a sus compromisos deportivos.

La entrega fue realizada por el presidente Luis Abinader, en el sector del ensanche Naco, en cumplimiento del compromiso que había asumido con la destacada atleta, como reconocimiento a su trayectoria, sacrificio y aportes al posicionamiento de la República Dominicana en el deporte internacional.

Un acto de justicia y reconocimiento

Durante el acto, el mandatario afirmó que la entrega constituye un acto de justicia y reconocimiento a los esfuerzos realizados por Paulino, quien ha llevado el nombre del país a los más altos niveles de la competición deportiva mundial.

El presidente Luis Abinader manifestó el orgullo que siente al escuchar cómo los medios internacionales destacan los triunfos de la velocista dominicana y consideró que este reconocimiento es merecido tanto por ella como por su familia. Asimismo, expresó su deseo de que la vivienda se convierta en un hogar donde puedan vivir felices.

Respaldo al deporte dominicano

Acompañada de su madre, Anatalia Paulino; sus sobrinas y su entrenador, Yaseen Pérez, la atleta resaltó el respaldo del mandatario no solo hacia ella, sino también al deporte y a los deportistas dominicanos, al procurar mejores condiciones de vida para quienes representan al país en competencias internacionales.

Paulino consideró que este tipo de iniciativas constituye una motivación para otros atletas, al demostrar que el esfuerzo y los resultados reciben reconocimiento y apoyo. “Esto serviría de motivación para muchos atletas, porque ven que a un deportista lo están apoyando y que lo está logrando, y ellos también van a querer llegar a donde yo estoy para tener esos privilegios”, manifestó.

De su lado, el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, agradeció al presidente Luis Abinader el respaldo brindado al sector deportivo y a los atletas, tanto mediante los incrementos del Programa de Apoyo a los Atletas de Alto Rendimiento, Nuevos Valores e Inmortales (PARNI), como a través de reconocimientos a figuras que han llenado de orgullo al país.

Cruz señaló que la entrega representa un acto de justicia que trasciende a la atleta, al considerar que constituye un reconocimiento para toda la República Dominicana.

El presidente Luis Abinader estuvo acompañado por el presidente ejecutivo del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera, y el presidente de Centro Caribe Sports, Luis Mejía Oviedo.

Presidente Luis Abinader encabezará Consejo de Ministros este viernes en La Vega

Santo Domingo.- El presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona se trasladará este viernes a la provincia Olimpica, “La Vega”, para agotar una agenda de trabajo que dará inicio a las 11:00 de la mañana con la celebración de un Consejo “de Ministros, en el salón de actos de la Universidad Católica del Cibao (Ucateci).

La misma continuará con una visita al mercado de productores Jeremías y una serie de inauguraciones de planteles escolares y obras de infraestructura vial que llevarán más seguridad y conectividad a los conductores, además de reducir los tiempos y costos de traslado.

Concluida la visita al mercado de productores, el jefe de Estado encabezará la inauguración del Centro Educativo Juan Pablo Holguín Quezada, desde donde quedará inaugurado de manera simultánea el Liceo La Romana, ubicado en Jima Abajo.

Posteriormente, el mandatario presidirá la inauguración del puente Antonio Guzmán, y al mismo tiempo serán entregados, el puente sobre el río Palmar en Constanza, el puente Los Quemados en el distrito municipal Cutupú y la construcción de la avenida Imbert.

Jima Abajo

Para finalizar, el presidente se dirigirá al municipio Jima Abajo donde encabezará la inauguración de la reconstrucción del multiuso Lidio Guzmán.