Ejercito de Republica Dominicana da duro golpe a la migracion ilegal y contrabando de mercancias por la frontera 18 de octubre al 9 de noviembre

Pedro Brand, Santo Domingo, R. D.– En cumplimiento de su misión constitucional de salvaguardar la soberanía, la integridad territorial y el orden público, el Ejército de República Dominicana (ERD) bajo el mando de su Comandante General, Mayor General dio a conocer los contundentes resultados de las operaciones terrestres y de control fronterizo desplegadas en todo el territorio bajo su responsabilidad, durante el período comprendido entre el 18 de octubre y el 9 de noviembre de 2026.

Gracias al incremento del patrullaje, los puestos de chequeo interinstitucionales y las labores de inteligencia intensificada en la zona fronteriza y áreas de responsabilidad militar, la institución logró la retención e incautación de 2,120,926 unidades de mercancías de contrabando. Entre los decomisos más significativos destacan 2,113,470 unidades de cigarrillos de procedencia ilícita, 2,051 unidades de whisky, 934 de ron, 874 bebidas energizantes, 489 envases de leche, 85 galones de clerén, 78 unidades de mantequilla y 54 libras de ajo.

En el ámbito del control migratorio y la lucha contra el delito transfronterizo, los efectivos del Ejército de República Dominicana detuvieron e interceptaron a 8,020 ciudadanos de nacionalidad haitiana en estatus migratorio irregular, quienes fueron entregados formalmente a la Dirección General de Migración (DGM) para los fines de repatriación correspondientes.

Los operativos de control fronterizo e inteligencia operacional ejecutados del 18 de octubre al 9 de noviembre por la institución impactaron sensiblemente el contrabando, el tráfico ilícito y la delincuencia transnacional



Asimismo, producto de la proactividad de las tropas de la institución en el terreno, 66 personas fueron puestas a disposición de la justicia. De estos detenidos, 52 corresponden a cargos por tráfico de indocumentados, 8 por contrabando de mercancías, 2 por narcotráfico, 2 por porte ilegal de armas de fuego y 2 por comisión de robos.

Durante los operativos dirigidos a neutralizar la logística de las redes de crimen organizado, las tropas militares retuvieron un total de 173 vehículos utilizados para actividades ilícitas, entre los cuales se incluyen 115 motocicletas, 20 jeepetas, 16 automóviles, 10 camiones, 6 camionetas, 2 minibuses, 2 minivans, 1 autobús y 1 furgoneta.

En materia de combate al microtráfico y la tenencia ilegal de pertrechos, el Ejército de República Dominicana incautó 8 porciones/paquetes de sustancias controladas (comprendiendo 7 libras y 1 paquete de presunta marihuana), así como 1 arma de fuego tipo revólver.

La Comandancia General del Ejército de República Dominicana reitera su firme compromiso con la patria y asegura que continuará desplegando todos los recursos humanos y tecnológicos necesarios para mantener el blindaje de la frontera, proteger la economía nacional y velar por la tranquilidad de todos los dominicanos.