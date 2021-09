La libertad y su pérdida

Él os ha concedido que discernáis el bien del mal, y os ha concedido que escojáis la vida o la muerte; y podéis hacer lo bueno, y ser restaurados a lo que es bueno, es decir, que os sea restituido lo que es bueno; o podéis hacer lo malo, y hacer que lo que es malo os sea restituido. Helamán 14:31.Libro de Mormón.

¿Qué es la libertad?

Por Efraín G. Zenteno Vásquez.-

Según Platón, es el autodominio racional. De acuerdo a este enfoque una persona es libre si sus deseos racionales dominan sobre sus deseos irracionales y determinan sus acciones. Aristóteles considera que es la capacidad de la persona para decidir libremente, y de manera racional frente a una amplia gama de opciones previamente ofrecidas, incluso, la facultad de actuar según la decisión que haya tomado. Sócrates, en tanto, aduce que el conocimiento es condición de la libertad y que la ignorancia, por el contrario, esclaviza: nos hace dependientes, nos ata irremediablemente a algo o a alguien. De lo único que, tal vez, cabría hacerle moralmente responsable es de su propia ignorancia.

Filosóficamente: es la capacidad de actuar sin atadura ni impedimentos internos o externos, de autodominarse, lo que supone la posibilidad de elegir tanto los fines como los medios que se consideren necesarios para alcanzar tales fines. Cabe señalar, entonces, que no puede haber libertad sin responsabilidad, y tampoco, puede haber responsabilidad sin libertad. En Hegel la libertad es un derecho intrínseco, la libertad es el derecho mismo, porque el derecho es ya la libertad. Para Kant, la libertad humana es una facultad de autolegislación, como la capacidad que tiene la razón de ser práctica, de darse leyes que orienten la acción moralmente.

Los hombres son entonces autolegisladores y en esta capacidad radica su dignidad. Para los griegos, entonces, la libertad del hombre sabio siempre estaría orientada al bien. Para Sartre, el hombre estaría condenado a ser libre. Esto implica que la libertad es consustancial a la condición humana, y que debido a esto, el hombre es absoluto responsable del uso que hace de ella. En esencia la libertad es la capacidad de decidir sin coacción de ninguna naturaleza, es el sentido de lo humano. Todos los pensadores que han concebido la libertad aducen en esencia lo mismo que hemos citado. En definitiva, no puede haber libertad si no hay responsabilidad y no puede haber responsabilidad si no hay libertad.

Hoy estamos ante una cierta suerte de incertidumbre, porque se nos presenta una disyuntiva de la cultura humana. Supuestamente la cultura Occidental habría fracasado en la construcción y edificación del ser humano, en su sentido material y en su sentido espiritual. La Ilustración con su reverencia respecto de la razón habría fracasado. No nos alargaremos en esto. Sólo diremos, de acuerdo con el economista y filósofo Indio, Amartya Sen, que no es la irracionalidad lo que se opuso al racionalismo de la Ilustración sino una forma de pensar distorsionada, y eso produjo la confusión e incertidumbre que nos agobia y nos hace perder el sentido de vida que debiéramos tener. Esa forma distorsionada que hoy se presenta sin mayores ocultamientos con el postmodernismo del pensar y obrar, y que sigue desarrollándose por mecanismos retorcidos. Es el pensamiento de un Derrida, de un Zizek, de un Michel Foucault, de las feministas que dieron origen a la ideología del odio de género especialmente, etc.

Así, entonces, la libertad es tomar decisiones sin coacciones, sin imposiciones de ninguna especie. Poder leer lo que yo quiera, decidir por mí mismo, viajar a dónde quiera, querer a quien quiera, elegir lo que sea mejor para mis hijos, si los tengo. Estudiar lo que quiera, tener lascondiciones para hacerlo, de modo que yo pueda verdaderamente definir en conjunto con el pueblo los sistemas de educación mía y de los escolares; de salud, pensiones, etc. Cambiar de ideas o no hacerlo, adorar a quien yo desee, tener una religión o no. Actuar desde mi propia experiencia y racionalidad para tomar las decisiones que yo como individuo creo que son las de mi conveniencia desde el punto de vista personal y las que me conforman desde el punto de vista emocional. Realizar el arte que yo considere edificante para mí y para las demás personas.

Todo eso desaparece en una sociedad totalitaria. En una sociedad totalitaria se puede llegar al extremo de entrar en la intimidad afectiva e incluso sexual de la persona y que sea el Estado el que les diga: usted no puede tener relaciones con sus hijos, ni con sus padres, ni con sus hermanos; de no comprender esto se va del país, en el mejor caso. Y millones de personas automáticamente cortan relaciones con sus familiares, con sus novias, con sus amigos y sus conocidos. Es decir cuando yo no puedo tomar decisiones ni siquiera en el campo de la afectividad ya yo soy un esclavo en un sistema totalitario. Y no sólo no puedes decir la verdad, sino que te obligan constantemente a mentir. Y además se te enseña a destruir a quien no piensa como ellos o como tú no quieres, todo contra tu voluntad. Y en eso consiste el totalitarismo. Por eso es tan importante evitarlo.

Estamos en una coyuntura que se ha desarrollado desde la guerra fría y, específicamente, desde la dictadura cívico-militar. En esta versión de la guerra fría, Estado Unidos no es actor porque no se siente en peligro. Pero eso nos lleva a pensar que nos debemos defender nosotros mismos, país por país concertadamente. Y entender quién es el enemigo, que se propone y cuál es su método de trabajo es vital. Y pienso que ya está a la vista. Ese enemigo no es otro que la ONU y su agenda 2030, es el brazo armado de los grandes potentados mundiales que pensando a Malthus, han programado, mediante los métodos de Michel Foucault entre otros, impedir que nazcan y se desarrollen más niños sobre todo en las clase sociales de los pueblos, incluso proyectan condiciones que provoquen la muerte de ellos, como ha sucedido con la pandemia. La cual, la ONU, tiene sus lacayos para que lleven a cabo sus políticas globales, como las inmigraciones masivas, la ideología del odio de género, las leyes diverticidas que criminalizan a los que actúan correcta o moralmente y con la verdad, que determinan la opresión de los padres que resisten al adoctrinamiento sexual integral y sus abusos y violaciones contra los niños, niñas y adolescentes; la deformación de la educación con la introducción del lenguaje inclusivo y la pornografía y los autores de ésta.

Pero lo que se ha estado produciendo más intensamente desde hace más de cuatro años, desde el gobierno de Bachelet, es la migración masiva e ilegal que lleva más de 2 millones de venezolanos, colombianos, haitianos y peruanos; entran como pedro por su casa, sin ningún control y delincuentes con un profuso prontuario no tienen ningún problema, nadie los controla, por el contrario son protegidos. Es cosa que visiten Estación Central. El comercio callejero e ilegal hace nata. Todo el mundo está peligrando su vida por la delincuencia que se oculta entre los comerciantes callejeros. Esto está produciendo grandes congestiones en el sistema educacional, en la salud, y en los puestos de trabajo que lo chilenos están perdiendo, porque los empresarios les pagan menos a los inmigrantes, fuera del hecho de que se ha profundizado sideralmente la pobreza y la delincuencia, produciéndose todos los días robos violentos, asesinatos, prostitución.

Las instituciones como el registro civil están congestionadas por los inmigrantes. Tanta cantidad de inmigrantes es una enorme carga para el Estadoque necesariamente va en ayuda de los inmigrantes, el tremendo peso económico lo pagamos todos los chilenos y a nosotros se nos está dejando de lado. Y el tráfico de personas continúa en forma descarada significando un tremendonegociado para las líneas aéreas. Recuerden que la representante de la ONU, la tal Rucks, dijo que los chilenos serían “reemplazados por los inmigrantes”. Y este ingreso ilegal descontrolado comenzó en el gobierno de la Bachelet y continuó con el actual gobierno de Piñera, una por obedecer a las intenciones de la izquierda de acceder al poder y el otro por mantener el poder en lo global.

Ellos son los principales responsables del infortunio actual de los chilenos, así entran extranjero como turistas y no vuelven a sus países respectivos y nadie los controla. La PDI también es responsable. Todos ellos actuando antipatrióticamente, todos contra el pueblo de chile. Inclusive el sistema judicialque ha avalado el ingreso ilegal de los inmigrantes. Por ello hubo “Versiones contradictoria entre Bachelet y su ex Canciller Muñoz sobre el fenómeno migratorio indiscriminado”. (El Libero).

Los canales y diarios blanquearon la migración ilegal mediante cuestiones emocionantes. Le pusieron tono dramático y esperanzador para lavarlo fácilmente. Se trata de gente de esfuerzo que desea cumplir sus sueños. Lo que se busca con esto es de normalizar en la apariencia el nuevo Chile congestionado,masificado, lleno de delincuentes y violencia, un Chile que no conocíamos. Y esto lo saben todos los políticos que lo permiten y callan, porque también están siguiendo la agenda 2030 de la globalización de la ONU contra el pueblo de Chile. Y la Convencional tampoco dice nada, porque están en el mismo cuento. Por lo demás ya firmaron acuerdo con la ONU.

También entran las municipalidades, que permitieron la construcción de verdaderos guetos verticales, gigantescos edificios, donde caben miles de personas (Estación Central). Y otras familias completas acampan en las plazas como la de Brasil, donde Carabineros no puede controlar verdaderamente porque no da abasto, mientras la Convencional quiere eliminarlos. Y en todo esto La Corte Suprema ratifica la ilegalidad. Ingreso rápido a la educación, la salud, la justicia, la habitación, todo es gasto, reitero, para el Estado de Chile, todos nosotros lo pagamos y eso hace que tengamos menos acceso a todos los servicios públicos. Se trata de un Chile sin reglas ni normas, un Chile donde se mata, donde la prostitución se dispara, préstamos para inmigrantes con recursos públicos, problemas de trabajo y sus salarios, un Chile con una pobreza más profunda.

Los gobiernos de Bachelet y Piñera hicieron esto. Un país con mejor calidad de vida se fue al diablo. Es un país que se está volviendo opresor, autoritario y caótico. Piñera trajo millones de venezolanos, muchos delincuentes. En 4 años se perdió la calidad de vida, la calidad mínima que teníamos de la salud, educación y todo empeoró y el desarrollo se perdió en definitiva. Es un daño tremendo para nuestro país. Estos políticos, responsables de esta migración deberían estar en la cárcel. Haitianos de la PDI fuero “registrados” como héroesen proceso de regularización del Estadio Víctor Jara. Se trata de integrar a inmigrantes en las instituciones Chilenas, pese a que chilenos requieren trabajo. La verdad es que la inmigración descontrolada tiene como propósito ¡Colapsar Chile!

“Y para lavar todo este desastre desde hace varios años se viene concientizando a la gente con acciones de ayuda y entrenamiento de policías haitianos e incluso venezolanos, tema que contaré en otra oportunidad”, dice el comentarista de “Libero”.

Narcotráfico, bandas de delincuentes e incluso a colaboradores de terroristas se dejó entrar sin control. La PDI hasta el día de hoy permite el ingreso de inmigrantes y la poli aduanera también. Cientos de ciento de ilegales. Entran haitianos, venezolanos, colombianos, peruanos. Todos pasan como Pedro por su casa y así se ha degradado mucho más la sociedad. Chile es ahora un lugar violento. Un lugar de tierra de nadie, donde los delincuentes, con la venia de fuerzas corruptas, portan armas. Así llegan asesinos con prontuario de afuera. Y aun así andan libres por la calle.

¿Creen acaso que en Suiza o en cualquier país europeo, fuera de España, pueden entrar y hacer lo que quieran? Es imposible. El cinismo de Piñera se muestra en esto, porque dijo “estamos en guerra”, y él era quien estaba trayendo a los inmigrantes, luego que lo hiciera la Bachelet. Los delincuentes se pasean libremente. Bueno, esto que está sucediendo es coherente con la ideología de Michel Foucault, en el sentido que los delincuentes deben ser los que destruyan la cultura Occidental, por ellos son los verdaderos revolucionarios que se saltan las leyes. ¿Y quépodemos decir de Bachelet y Piñera? ¿Acaso ellos también no se han saltado las leyes, como los políticos que aprueban leyes diverticidas, leyes malditas en favor de minoría degradadas, como el “matrimonio igualitario”, la identidad de género, porque todos debemos ser “iguales” no ante la ley sino con la ley, y contra los niños, niñas y adolescentes, la llamada “Educación sexual integral”, que permitirá que sean abusados y violados. Por ello, es de suma importancia saber a quiénes elegiremos en las próximas elecciones. La elección de presidente, de diputados, senadores.

Porque no pueden ser los que promueven todo esto, como tampoco los alcaldes. Si nosotros no elegimos a las personas que se comprometan a no llevar a cabo la agenda 2030 de la ONU, porque todo viene de ahí, a sacar del Estado a sus esbirros y secuaces, terminaremos en el tacho de la basura posmoderno de la nueva izquierda o del tacho de basura de los neoliberales de la derecha, porque ellos todos están comprometidos con la ONU y la globalización de América Latina. Lo que se está promoviendo es algo muy peligroso, es el caos, el colapso, la desintegración social, la desventura y la adversidad social. No podemos permitirlo. El gobierno y el Congreso deben tomar cartas en el asunto y resolverlo definitivamente. Se debe cerrar las fronteras inmediatamente. No se puede aguantar más esta situación y por ello, empezar a fiscalizar en las calles y en todo lugar en que se den formas ilegales.

Y también se debe reportar este tipo de delitos que se están produciendo con mayor frecuencia. Si no la inseguridad se profundizará más aún. Y lo fundamental: ¡Deportar! se hace necesario en forma masiva que se vayan los ilegales. Se trata de ordenar nuestra sociedad para nuestra propia sobrevivencia. Porque desde el 2016 hasta hoy los que han cometido esto han hecho traición a nuestra patria, a nuestro pueblo. Todo los que están involucrados deben pagar con cárcel. Hay que exigir la deportación, pues nosotros mantenemos el Estado con el pago de nuestros impuestos. Ordenar la casa es fundamental y que sus gobiernos asuman lo que les corresponde. En esto debemos estar unidos. A tú candidato exígele que plantee la deportación. Izquierda y derecha son culpables, Bachelet y Piñera son culpables. En estos 4 años está la catástrofe ¿y que será de nosotros los chilenos si sigue esta situación? Queremos ser Libres, entonces, ¡Todos contra el nuevo orden (desorden) mundial de la ONU y su globalización!

“Así pues, los hombres son libres según la carne; y les son dadas todas las cosas que para ellos les son propias. Y son libres para escoger la libertad y la vida eterna, por medio del gran Mediador de todos los hombres, o escoger la cautividad y la muerte, según la cautividad y la muerte, según la cautividad y el poder del diablo; pues él busca que todos los hombres sean miserables como él.” (2 Ne. 2:27). Libro de Mormón.

Nota: Los convencionales en nombre de los derechos humanos violan los derechos humanos, como meros delincuentes se saltan las reglas y las leyes para definir sus decisiones. Es la idea enfermiza e ideológica de Michel Foucault de ser delincuentes para ser revolucionarios la que los reúne y orienta.

Nota 2: Yo le solicito muy humildemente al Instituto Nacional de Derechos Humanos que ante su petición de que los inmigrantes que vayan a ser repatriados especialmente los delicuentes, tengan un debido proceso, ¿por qué no les dan a ellos y a aquellas familias que más lo requieranhospitalidad en sus hogares todos vuestros integrantes desde su presidente? ¡Descarados! ¡Ustedes son cómplices de todoesto!

Libro de Mormón del Evangelio Restaurado.

Iglesia de JESUCRISTO de los Santos de los Últimos Días.

Las palabras que Alma, el Sumo Sacerdote según el santo orden de Dios, proclamó al pueblo en sus ciudades y aldeas por todo el país.

Comenzando con el capítulo 5.

CAPÍTULO 5

Para lograr la salvación, los hombres deben arrepentirse y guardar los mandamientos, nacer de nuevo, purificar sus vestidos mediante la sangre de Cristo, ser humildes, despojarse del orgullo y de la envidia, y hacer las obras de rectitud — El Buen Pastor llama a Su pueblo — Los que hacen obras malas son hijos del diablo — Alma testifica de la veracidad de su doctrina y manda a los hombres que se arrepientan — Los nombres de los justos serán escritos en el libro de la vida. Aproximadamente 83 a.C.

1 Aconteció, pues, que Alma empezó a aproclamar la palabra de bDios al pueblo, primero en la tierra de Zarahemla, y desde allí por toda la tierra.

2 Y estas son las palabras que, según su propio registro, habló al pueblo de la iglesia que se hallaba establecida en la ciudad de Zarahemla, diciendo:

3 Yo, Alma, habiendo sido consagrado por mi padre Alma para ser sumo sacerdote sobre la iglesia de Dios, ya que él tenía el poder y la cautoridad de Dios para hacer estas cosas, he aquí, os digo que él empezó a establecer una iglesia en la tierra que se hallaba en las fronteras de Nefi; sí, la tierra que era llamada la tierra de Mormón; sí, y bautizó a sus hermanos en las aguas de Mormón.

4 Y he aquí, os digo que fueron alibrados de las manos del pueblo del rey Noé por la misericordia y el poder de Dios.

5 Y después de esto, he aquí, fueron reducidos a la servidumbre por la mano de los lamanitas en el desierto; sí, os digo que se hallaban en el cautiverio, y nuevamente el Señor los libró de la servidumbre por el poder de su palabra; y se nos trajo a esta tierra, y aquí empezamos a establecer la iglesia de Dios por toda esta tierra también.

6 Y ahora, he aquí os digo, hermanos míos, vosotros los que pertenecéis a esta iglesia, ¿habéis retenido suficientemente en la memoria el cautiverio de vuestros padres? Sí, ¿y habéis retenido suficientemente en la memoria la misericordia y longanimidad de Dios para con ellos? Y además, ¿habéis retenido suficientemente en la memoria que él ha rescatado sus almas del infierno?

7 He aquí, él cambió sus corazones; sí, los despertó de un profundo sueño, y despertaron en cuanto a Dios. He aquí, se hallaban en medio de la obscuridad; no obstante, la luz de la sempiterna palabra iluminó sus almas; sí, los tenían ceñidos las ligaduras de la muerte y las cadenas del infierno, y los esperaba una eterna destrucción.

8 Y os pregunto ahora, hermanos míos: ¿Fueron destruidos? He aquí, os digo que no; no lo fueron.

9 Y os pregunto también: ¿Fueron quebrantadas las ligaduras de la muerte, y desatadas las cadenas del infierno que los tenían atados? Os digo que sí; fueron desatadas, y sus almas se ensancharon, y cantaron del amor que redime. Y os digo que son salvos.

10 Y os pregunto ahora: ¿Según qué condiciones son asalvos? Sí, ¿en qué se fundaban para esperar la salvación? ¿Por qué motivo fueron librados de las ligaduras de la muerte, sí, y de las cadenas del infierno también?

11 He aquí, os lo puedo decir. ¿No creyó mi padre Alma en las palabras que se declararon por boca de aAbinadí? ¿Y no fue él un santo profeta? ¿No habló las palabras de Dios, y las creyó mi padre Alma?

12 Y según su fe, se realizó un potente cambio en su corazón. He aquí, os digo que todo esto es verdad.

13 Y he aquí, él predicó la palabra a vuestros padres, y en sus corazones también se efectuó un potente cambio; y se humillaron, y pusieron su confianza en el Dios verdadero y viviente. Y he aquí, fueron fieles hasta el fin; por tanto, fueron salvos.

14 Y ahora os pregunto, hermanos míos de la iglesia: ¿Habéis nacido espiritualmente de Dios? ¿Habéis recibido su imagen en vuestros rostros? ¿Habéis experimentado este potente cambio en vuestros corazones?

15 ¿Ejercéis la fe en la redención de aquel que os creó? ¿Miráis hacia adelante con el ojo de la fe y veis este cuerpo mortal levantado en inmortalidad, y esta corrupción levantada en incorrupción, para presentaros ante Dios y ser juzgados de acuerdo con las obras que se han hecho en el cuerpo mortal?

16 Os digo: ¿Podéis imaginaros oír la voz del Señor en aquel día, diciéndoos: Venid a mí, benditos, porque, he aquí, vuestras obras han sido obras de rectitud sobre la faz de la tierra?

17 ¿O suponéis que podréis mentir al Señor en aquel día, y decir: Señor, nuestras obras han sido justas sobre la faz de la tierra; y que entonces él os salvará?

18 O de lo contrario, ¿podéis imaginaros llevados ante el tribunal de Dios con vuestras almas llenas de culpa y remordimiento, teniendo un recuerdo de toda vuestra culpa; sí, un recuerdo perfecto de todas vuestras iniquidades; sí, un recuerdo de haber desafiado los mandamientos de Dios?

19 Os digo: ¿Podréis mirar a Dios en aquel día con un corazón puro y manos limpias? ¿Podréis alzar la vista, teniendo la imagen de Dios grabada en vuestros semblantes?

20 Os digo: ¿Podéis pensar en ser salvos cuando os habéis sometido para quedar sujetos al diablo?

21 Os digo que en aquel día sabréis que no podéis ser salvos; porque nadie puede ser salvo a menos que sus vestidos hayan sido lavados hasta quedar blancos; sí, sus vestidos deben ser purificados hasta quedar limpios de toda mancha, mediante la sangre de aquel de quien nuestros padres han hablado, el cual habrá de venir para redimir a su pueblo de sus pecados.

22 Y os pregunto ahora, hermanos míos: ¿Cómo se sentirá cualquiera de vosotros, si comparecéis ante el tribunal de Dios, con vuestros vestidos manchados de sangre y de toda clase de inmundicia? He aquí, ¿qué testificarán todas estas cosas contra vosotros?

23 He aquí, ¿no testificarán que sois asesinos, sí, y también que sois culpables de todo género de iniquidades?

24 He aquí, hermanos míos, ¿suponéis que semejante ser pueda tener un lugar donde sentarse en el reino de Dios, con Abraham, con Isaac, y con Jacob, y también todos los santos profetas, cuyos vestidos están limpios y se hallan sin mancha, puros y blancos?

25 Os digo que no; y a menos que hagáis a nuestro Creador embustero desde el principio, o penséis que ha mentido desde el principio, no podéis suponer que tales seres puedan hallar lugar en el reino de los cielos; sino que serán echados fuera, porque son hijos del reino del diablo.

26 Y ahora os digo, hermanos míos, si habéis experimentado un cambio en el corazón, y si habéis sentido el deseo de cantar la canción del amor que redime, quisiera preguntaros: ¿Podéis sentir esto ahora?

27 ¿Habéis caminado, conservándoos irreprensibles delante de Dios? Si os tocase morir en este momento, ¿podríais decir, dentro de vosotros, que habéis sido suficientemente humildes? ¿que vuestros vestidos han sido lavados y blanqueados mediante la sangre de Cristo, que vendrá para redimir a su pueblo de sus pecados?

28 He aquí, ¿os halláis despojados del orgullo? Si no, yo os digo que no estáis preparados para comparecer ante Dios. He aquí, debéis disponeros prontamente; porque el reino de los cielos pronto se acerca, y el que no esté preparado no tendrá vida eterna.

29 He aquí, digo: ¿Hay entre vosotros quien no esté despojado de la envidia? Os digo que este no está preparado; y quisiera que se preparase pronto, porque la hora está cerca, y no sabe cuándo llegará el momento; porque tal persona no se halla sin culpa.

30 Y además, os digo: ¿Hay entre vosotros quien se burle de su hermano, o que acumule persecuciones sobre él?

31 ¡Ay de tal persona, porque no está preparada; y el tiempo está cerca en que debe arrepentirse, o no puede ser salva!

32 Sí, ¡ay de todos vosotros, obradores de iniquidad! ¡Arrepentíos, arrepentíos, porque el Señor Dios lo ha dicho!

33 He aquí, él invita a todos los hombres, pues a todos ellos se extienden los brazos de misericordia, y él dice: Arrepentíos, y os recibiré.

34 Sí, dice él: Venid a mí, y participaréis del bruto del árbol de la vida; sí, comeréis y beberéis libremente del pan y de las aguas de la vida;

35 sí, venid a mí y haced obras de rectitud, y no seréis talados y arrojados al fuego.

36 Porque he aquí, el tiempo está cerca en que todo aquel que no diere buen fruto, o sea, el que no hiciere las obras de rectitud, tendrá razón para gritar y lamentarse.

37 ¡Oh obradores de iniquidad, vosotros que os habéis engreído con las vanidades del mundo, vosotros que habéis declarado conocer las sendas de la rectitud, y, sin embargo, os habéis descarriado como covejas sin pastor, no obstante que un pastor os ha llamado, y os está llamando aún, pero vosotros no queréis escuchar su voz!

38 He aquí, os digo que el buen pastor os llama; sí, y os llama en su propio nombre, el cual es el nombre de Cristo; y si no queréis dar ídos a la voz del buen pastor, al nombre por el cual sois llamados, he aquí, no sois las ovejas del buen pastor.

39 Y si no sois las ovejas del buen pastor, ¿de qué rebaño sois? He aquí, os digo que el diablo es vuestro pastor, y vosotros sois de su rebaño; y ahora bien, ¿quién puede negarlo? He aquí, os digo que quien niega esto es un embustero e hijo del diablo.

40 Porque os digo que todo lo que es bueno viene de Dios; y todo lo que es malo, del diablo procede.

41 Por lo tanto, si un hombre hace buenas obras, él escucha la voz del buen pastor y lo sigue; pero el que hace malas obras, este se convierte en hijo del diablo, porque escucha su voz y lo sigue.

42 Y el que hace esto tendrá que recibir de él su salario; por consiguiente, recibe como su salario la muerte, en cuanto a las cosas que pertenecen a la rectitud, ya que está muerto a toda buena obra.

43 Y ahora bien, hermanos míos, quisiera que me escuchaseis, porque hablo con la fuerza de mi alma; porque, he aquí, os he hablado claramente de modo que no podéis errar, o sea, he hablado según los mandamientos de Dios.

44 Porque soy llamado para hablar de este modo, según el santo orden de Dios que está en Cristo Jesús; sí, se me manda que me levante y testifique a este pueblo las cosas que han hablado nuestros padres concernientes a lo que está por venir.

45 Y esto no es todo. ¿No suponéis que asé de estas cosas yo mismo? He aquí, os testifico que yo sé que estas cosas de que he hablado son verdaderas. Y, ¿cómo suponéis que yo sé de su certeza?

46 He aquí, os digo que el Santo Espíritu de Dios me las hace saber. He aquí, he ayunado y orado muchos días para poder saber estas cosas por mí mismo. Y ahora sé por mí mismo que son verdaderas; porque el Señor Dios me las ha manifestado por su Santo Espíritu; y este es el espíritu de revelación que está en mí.

47 Y además, os digo que así se me ha revelado, que las palabras que nuestros padres han hablado son verdaderas, aun de conformidad con el espíritu de profecía que en mí se halla, el cual también es por la manifestación del Espíritu de Dios.

48 Os digo yo que sé por mí mismo, que cuanto os diga concerniente a lo que ha de venir es verdad; y os digo que sé que Jesucristo vendrá; sí, el Hijo, el Unigénito del Padre, lleno de gracia, de misericordia y de verdad. Y he aquí, él es el que viene a quitar los pecados del mundo, sí, los pecados de todo hombre que crea firmemente en su nombre.

49 Y ahora os digo que este es el orden según el cual soy llamado, sí, para predicar a mis amados hermanos, sí, y a todo el que mora sobre la tierra; sí, a predicar a todos, ora ancianos o jóvenes, ora esclavos o libres; sí, os digo, a los de edad avanzada y también a los de edad mediana y a la nueva generación; sí, para declararles que deben arrepentirse y nacer de nuevo.

50 Sí, el Espíritu así dice: Arrepentíos todos vosotros, extremos de la tierra, porque el reino de los cielos está cerca; sí, el Hijo de Dios viene en su gloria, en su fuerza, majestad, poder y dominio. Sí, amados hermanos míos, os digo que el Espíritu dice: He aquí la gloria del Rey de toda la tierra; y también el Rey del cielo brillará muy pronto entre todos los hijos de los hombres.

51 Y me dice también el Espíritu, sí, me clama con voz potente, diciendo: Ve y di a los de este pueblo: Arrepentíos, porque a menos que os arrepintáis, de ningún modo podréis heredar el reino de los cielos.

52 Y además, os digo que el Espíritu declara: He aquí, el hacha está puesta a la raíz del árbol; por lo tanto, todo árbol que no produzca buen fruto, será talado y echado al fuego; sí, un fuego que no puede ser consumido, un fuego inextinguible. He aquí, y tened presente, el Santo lo ha dicho.

53 Y ahora os digo, amados hermanos míos: ¿Podéis resistir estas palabras? Sí, ¿podéis desechar estas cosas y hollar con los pies al Santo de Israel? Sí, ¿podéis inflaros con el orgullo de vuestros corazones? Sí, ¿persistiréis aún en usar ropas costosas y en poner vuestros corazones en las vanidades del mundo, en vuestras riquezas?

54 Sí, ¿persistiréis en suponer que unos sois mejores que otros? Sí, ¿persistiréis en perseguir a vuestros hermanos que se humillan y caminan según el santo orden de Dios, en virtud de lo cual han entrado en esta iglesia —habiendo sido santificados por el Santo Espíritu— y hacen obras dignas de arrepentimiento?

55 Sí, ¿persistiréis en volver vuestras espaldas al pobre y al necesitado, y en negarles vuestros bienes?

56 Y por último, a todos vosotros que queréis persistir en vuestra iniquidad, os digo que estos son los que serán talados y arrojados al fuego, a menos que se arrepientan prontamente.

57 Y a todos vosotros que deseáis seguir la voz del buen pastor, ahora os digo: Salid de entre los inicuos, y conservaos parte, y no toquéis sus cosas inmundas; pues he aquí, sus nombres serán borrados, a fin de que los nombres de los inicuos no sean contados entre los nombres de los justos, para que se cumpla la palabra de Dios, que dice: Los nombres de los inicuos no serán mezclados con los nombres de los de mi pueblo;

58 porque los nombres de los justos serán escritos en el libro de la vida, y a ellos les concederé una herencia a mi diestra. Y ahora bien, hermanos míos, ¿qué tenéis que decir en contra de esto? Os digo que si habláis en contra de ello, nada importa; porque la palabra de Dios debe cumplirse.

59 Pues, ¿qué pastor hay entre vosotros que, teniendo muchas ovejas, no las vigila para que no entren los lobos y devoren su rebaño? Y he aquí, si un lobo entra en medio de su rebaño, ¿no lo echa fuera? Sí, y por último, si puede destruirlo, lo hará.

60 Y ahora os digo que el buen pastor os llama; y si escucháis su voz, os conducirá a su redil y seréis sus ovejas; y él os manda que no dejéis entrar ningún lobo rapaz entre vosotros, para que no seáis destruidos.

61 Y ahora bien, yo, Alma, os mando, con las palabras de aquel que me ha mandado a mí, que os esforcéis por cumplir con las palabras que os he hablado.

62 Os hablo por vía de mandamiento a vosotros que pertenecéis a la iglesia; y por vía de invitación os hablo a los que no pertenecéis a ella, diciendo: Venid y bautizaos para arrepentimiento, a fin de que también participéis del fruto del árbol de la vida.

FIN

Reseña biográfica.

1975-1980. Ex dirigente estudiantil del Pedagógico de la Universidad de Chile. Exonerado 1980 faltándole sólo dos materias semestrales para titularme.

1983-1986. Ex dirigente del magisterio metropolitano de Asociación de Educadores de Chile, AGECH.

Encarcelado 1986, exonerado como profesor 1986, y exiliado por la dictadura 1987. Y perseguido y amenazado de muerte en plena “democracia” por la posizquierda. Refugiado en Buenos Aires en los años 2005-2006. Y huyendo de vuelta a Chile por las amenazas de muerte de los piqueteros de Buenos Aires, fines del 2006.

Reseña laboral:

Obrero metalúrgico, obrero enfierrador, electricista. Director de Revista Mundo Exportador (Argentina), corrector de pruebas, agente de ventas. Profesor de filosofía, Psicopedagogo, Egresado Maestre en Cs. Sociales y Escritor.

Efraín G. Zenteno Vásquez.

Siervo del Señor

