La Fábrica del Diagnóstico: Por Qué Puerto Rico Tiene Más Estudiantes de Educación Especial Que Ningún Otro Sitio de Estados Unidos

Hay un número que debería detener en seco a cualquier persona que estudie el sistema educativo puertorriqueño: 43.3%. Es la proporción de la matrícula del Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) que hoy recibe servicios de Educación Especial. No es un pico aislado ni un error estadístico. Es el punto más reciente de una curva que lleva más de una década subiendo sin pausa, mientras la matrícula general se desploma.

Y cuando se coloca esa cifra junto al promedio nacional de Estados Unidos —15%, según el Council of the Great City Schools (CGCS)—, la pregunta deja de ser retórica: ¿qué está pasando realmente en Puerto Rico?

Una tendencia de once años, en una sola tabla

Los datos de matrícula del DEPR entre 2014 y 2025 cuentan una historia incómoda:

Año Escolar Matrícula Total Ed. Especial % del Total 2014-2015 ~385,000 ~112,000 29.1% 2016-2017 ~350,000 ~108,000 30.8% 2018-2019 ~295,000 ~101,000 34.2% 2020-2021 ~260,000 ~93,000 35.7% 2022-2023 ~249,000 ~89,500 35.9% 2024-2025 ~239,000 ~88,000 36.8%

La matrícula general ha caído en picada —producto de la emigración, la baja natalidad y el cierre de escuelas tras el huracán María—, pero la población de Educación Especial no ha caído al mismo ritmo. El resultado matemático es inevitable: cada año que pasa, un estudiante en Puerto Rico tiene más probabilidades de estar bajo un Plan Educativo Individualizado (PEI) que el año anterior. Para el ciclo más reciente, con una matrícula de aproximadamente 231,010 estudiantes, esa proporción ya alcanza el 43.3% —casi uno de cada dos niños en las escuelas públicas de la isla.

En diciembre de 2024, el propio Departamento de Educación Federal, a través del CGCS, colocó a Puerto Rico como la jurisdicción con el porcentaje más alto de estudiantes bajo PEI de todo Estados Unidos: 46%, frente al 15% nacional. No hay estado, distrito ni territorio que se le acerque.

¿Qué diagnósticos explican la sobrecarga?

Los datos oficiales de MiPE (el sistema de matrícula del DEPR) desglosan el conteo de Educación Especial por diagnóstico principal:

Diagnóstico % del total en Ed. Especial Problemas Específicos de Aprendizaje 34.5% Problemas de Salud 28.1% Habla y Lenguaje 15.9% Autismo (TEA) 14.2% Discapacidad Intelectual 4.7% Otros Diagnósticos 2.6%

Aquí está el dato que desmonta la explicación más fácil. La categoría “Problemas Específicos de Aprendizaje” —la más subjetiva de todas, la que depende casi enteramente del juicio clínico y no de una prueba biológica— es, por mucho, la más numerosa. Y contrario a lo que muchos asumen, no es el autismo el que está inflando las cifras: según los propios Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), Puerto Rico identificó TEA en solo el 2.6% de los niños de 8 años en 2022 (1 de cada 38), una tasa más baja que el promedio de la red de vigilancia ADDM en Estados Unidos (3.2%, o 1 de cada 31). Puerto Rico sí lidera en identificación temprana en niños de 4 años (4.7%, la segunda tasa más alta de la red), lo cual sugiere un sistema de detección temprana relativamente efectivo en esa franja —pero no un exceso de autismo que explique la sobrecarga general.

El verdadero motor de la sobrecarga son las categorías más difíciles de auditar: aprendizaje, salud y lenguaje, que juntas suman casi 79% de todos los casos.

¿Mal diagnosticado, a drede, o el sistema lo creó?

Aquí es donde vale la pena separar tres hipótesis que suelen mezclarse en la conversación pública.

¿Se diagnostica mal? Es plausible. Cuando casi la mitad de una matrícula termina bajo un PEI, es razonable sospechar que condiciones como pobreza, rezago académico por interrupciones (huracanes, terremotos, pandemia, cierre de escuelas) y deficiencias de enseñanza regular se están canalizando hacia diagnósticos clínicos en lugar de atenderse como lo que probablemente son: problemas de instrucción, no de discapacidad.

¿Se hace a propósito por los fondos? Aquí la evidencia federal complica la narrativa más simple. Desde la reforma de IDEA de 1997 (efectiva en el año fiscal 2006-07), el Congreso rediseñó deliberadamente la fórmula de fondos federales Part B para que dejara de depender del conteo de estudiantes diagnosticados, precisamente para eliminar el incentivo de sobre-identificar. Hoy, los fondos adicionales se distribuyen 85% según población escolar total y 15% según pobreza —no según cuántos estudiantes tienen un PEI. Es decir, a nivel federal, diagnosticar más ya no le genera automáticamente más dinero a Puerto Rico.

Pero eso no significa que no haya incentivos. Existe uno mucho más concreto y menos citado: el caso de clase Rosa Lydia Vélez v. Departamento de Educación, activo desde 2002 mediante una Sentencia por Estipulación que obliga al DE, bajo supervisión judicial, a proveer servicios de Educación Especial sin importar el costo. La Junta de Supervisión Fiscal ha señalado directamente que “la situación no responde a una insuficiencia de asignaciones presupuestarias, sino a que el Departamento de Educación no ha manejado adecuadamente los recursos disponibles” —y que los gastos en Educación Especial han excedido consistentemente lo presupuestado, forzando reasignaciones de emergencia año tras año. En mayo de 2026, la Junta condicionó nuevos fondos a que el gobierno garantizara asignaciones recurrentes suficientes, luego de que expiraran los fondos federales de pandemia que hasta entonces cubrían buena parte de esos costos.

¿Lo creó el sistema? Esta es, con la evidencia disponible, la hipótesis más sostenible. No hay un solo funcionario firmando diagnósticos falsos por dinero; hay un ecosistema de incentivos estructurales que empuja en la misma dirección: un decreto judicial que obliga a servir a cualquier estudiante referido, sin un mecanismo robusto de auditoría diagnóstica; escuelas regulares sin los recursos ni el personal para atender rezagos académicos de otra forma; familias que, ante la ausencia de intervención temprana o tutorías, encuentran en el PEI la única puerta de entrada a servicios de terapia del habla, ocupacional o psicológica; y una agencia de 50,000 empleados que, según reconoce hasta la propia Junta de Supervisión Fiscal, no gestiona con disciplina fiscal los recursos que ya tiene. ¿Y qué se ha hecho? NADA

Lo que revela la comparación con Estados Unidos

La comparación no es enteramente justa —como bien señaló Ramos Parés, director de Educación Especial del DEPR, al cuestionar el estudio del CGCS: “hay muchas variables similares, hablamos de pobreza, alta población estudiantil y necesidades de médicos particulares que quizás no están satisfechas”—. Puerto Rico tiene una de las tasas de pobreza infantil más altas bajo la bandera estadounidense, un sistema de salud pediátrica fragmentado y el legado no resuelto del huracán María. Todo eso puede, legítimamente, elevar la necesidad real de servicios.

Pero ni la pobreza ni los huracanes explican por qué Puerto Rico triplica el promedio nacional en identificación bajo PEI. Ningún estado de EE.UU. con niveles de pobreza comparables —Mississippi, Luisiana, Virgin Islands— se acerca remotamente a esas cifras. La diferencia no está en la necesidad; está en el diseño aparentemente corrupto del sistema que la procesa.

La pregunta que debería hacerse la próxima Legislatura

Si casi la mitad de los estudiantes de Puerto Rico necesitan legítimamente un Plan Educativo Individualizado, entonces el problema no es el diagnóstico: es que el sistema regular de enseñanza ha fracasado tan profundamente que la excepción se convirtió en la norma. Y si no todos esos estudiantes lo necesitan, entonces Puerto Rico está etiquetando de por vida —y encareciendo innecesariamente— a decenas de miles de niños que solo necesitaban una escuela regular que funcionara.

Ninguna de las dos respuestas es aceptable. Y ambas apuntan a la misma raíz: un Departamento de Educación que, en palabras de su propia Junta de Supervisión Fiscal, no logra gestionar responsablemente ni el dinero ni los datos de los estudiantes que dice servir.