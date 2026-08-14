SNS entrega dos centros de primer nivel e inicia intervención del Hospital Materno Ramón Báez

Santo Domingo, R. D.- El Servicio Nacional de Salud de la Republica Dominicana (SNS) entregó dos centros de primer nivel remozados y equipados en las provincias La Vega y Hermanas Mirabal, además de dar el primer palazo para el remozamiento y la ampliación del Hospital Materno Ramón Báez, en Cotuí, como parte de las acciones que impulsa el Gobierno para fortalecer la Atención Primaria y acercar servicios de salud de calidad a las comunidades.

Remozamiento Centro de Primer Nivel (CPN) Bayacanes

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, junto al director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, entregaron completamente remozado y equipado el Centro de Primer Nivel (CPN) Bayacanes, ubicado en el distrito municipal del mismo nombre, provincia La Vega,

Durante el acto, la vicepresidenta Raquel Peña resaltó el compromiso del gobierno del presidente Luis Abinader con el fortalecimiento de la salud pública y agradeció al doctor Julio Landrón por el trabajo comprometido que desarrolla al frente del SNS, destacando que se ha sumado a la maquinaria que impulsa el presidente Luis Abinader para continuar avanzando al ritmo que necesita el pueblo dominicano.

“Con la inauguración de este Centro de Primer Nivel Bayacanes, damos un paso más para que las familias de esta comunidad puedan contar con servicios de salud dignos, cercanos y de calidad, como parte del compromiso del presidente Luis Abinader en fortalecer una red de atención primaria que responda cada vez mejor a las necesidades de nuestra gente”, expuso Peña.

De su lado, el director ejecutivo del SNS, doctor Julio Landrón, destacó que los centros de primer nivel constituyen la puerta de entrada de la población al sistema público de salud, por lo que su fortalecimiento es fundamental para garantizar una atención preventiva, oportuna y de calidad.

“Lo que se ha hecho en estos seis años por el presidente Luis Abinader, por la vicepresidenta Raquel Peña y todo el equipo a nivel nacional de salud, es trascendental. Hoy usted encuentra mayor dignidad de atenciones humanizadas en los diferentes centros de salud”, afirmó.

La obra representó una inversión total de RD 19,191,790.28, destinada a mejorar la infraestructura y dotar al establecimiento del equipamiento necesario para ofrecer una atención más digna, eficiente y oportuna a los habitantes de Bayacanes y comunidades cercanas.

El CPN Bayacanes dispone ahora de dos consultorios polivalentes, área de vacunación, servicio de odontología, farmacia, sala de espera y dos baños, espacios adecuados para mejorar tanto la experiencia de los usuarios como las condiciones de trabajo del personal sanitario.

Entrega Centro de Primer Nivel Los Cacaos

Desde el acto también quedó inaugurado el remozado Centro de Primer Nivel Los Cacaos, ubicado en la comunidad rural del mismo nombre, perteneciente al municipio de Tenares, provincia Hermanas Mirabal, como parte de las acciones dirigidas a continuar fortaleciendo la Red Pública de Salud.

La intervención requirió una inversión total de RD 8,138,913.90, de los cuales RD 6,566,520.50 fueron destinados al remozamiento de la infraestructura y RD 1,572,393.40 al equipamiento.

El titular del SNS explicó que los centros remozados forman parte de un amplio proceso de recuperación de establecimientos de salud deteriorados, al señalar que Bayacanes corresponde al centro número 1,119 intervenido, mientras que Los Cacaos representa el 1,120 dentro de este proceso.

“Desde el Servicio Nacional de Salud estamos trabajando para cambiar una cultura que, durante muchos años, llevó a nuestra población a pensar que estaba desprotegida. Esa deuda histórica que encontramos en 2020 ha venido el presidente Luis Abinader a saldarla con creces, haciendo realidad lo que dejaron de hacer aquellos que tuvieron la oportunidad durante más de 20 años”, precisó el doctor Julio Landrón.

Primer palazo intervención Hospital Materno Ramón Báez

El director del SNS encabezó también el primer palazo para el remozamiento y ampliación del Hospital Materno Ramón Báez, en Cotuí, proyecto que representa una inversión superior a RD 350 millones y fortalecerá significativamente la atención sanitaria en la provincia Sánchez Ramírez.

La inversión contempla aproximadamente RD 250 millones para la ejecución de la obra y un estimado de RD 100 millones destinados al equipamiento, como parte de las acciones que impulsa el gobierno del presidente Luis Abinader para transformar y fortalecer la red pública de servicios de salud.

Durante el acto, Landrón afirmó que la intervención responde al compromiso de garantizar servicios de salud más cercanos, dignos y oportunos, especialmente para las madres, niños y familias de Cotuí y toda la provincia.

Destacó que el Hospital Materno Ramón Báez cuenta con más de 74 años de historia al servicio de la población y señaló que, después de más de siete décadas, “ha tenido que llegar el presidente Luis Abinader para realizar una inversión de esta magnitud y transformar este hospital, ampliarlo, remozarlo y dotarlo de mejores condiciones para atender dignamente a nuestra gente”.

El proyecto contempla el remozamiento de 696 metros cuadrados y la construcción de más de 1,700 metros cuadrados de nuevas áreas distribuidas en dos niveles, con lo que se ampliará la capacidad resolutiva del establecimiento y se mejorarán las condiciones para usuarios y personal sanitario.

En el primer nivel serán habilitadas áreas de emergencia, triaje, medicación y nebulización, sutura, observación, vacunación, farmacia, diez consultorios, laboratorio, rayos X y sonografía. Además, contará con un área de internamiento con capacidad para 22 camas.

El segundo nivel estará destinado al fortalecimiento de los servicios especializados, con unidades de cuidados intensivos para adultos, pediátrica y neonatal, así como un bloque quirúrgico con dos quirófanos y dos salas de parto, áreas de preparación y recuperación, esterilización y sala neonatal.

La intervención del Hospital Materno Ramón Báez permitirá ampliar la oferta de servicios, mejorar la capacidad de respuesta y consolidar este establecimiento como un centro de referencia para la atención materno-infantil de los habitantes de Cotuí y las comunidades de Sánchez Ramírez.