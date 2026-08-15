Indonesia golpeada por un terremoto de 7.7

Al menos 20 personas han muerto, miles fueron evacuadas y los equipos de rescate buscan desaparecidos después de que el potente sismo provocara derrumbes, deslizamientos y pequeñas olas de tsunami en la isla de Flores

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

MAUMERE, Indonesia — 15 de agosto de 2026. Indonesia vuelve a enfrentar las consecuencias de su peligrosa ubicación sobre una de las regiones sísmicas más activas del planeta.

Un potente terremoto de magnitud 7.7 sacudió durante la madrugada de este sábado la región de Flores, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, dejando hasta el momento al menos 20 personas muertas, seis heridas, dos desaparecidas y aproximadamente 2,000 evacuadas, mientras los organismos de emergencia continúan buscando sobrevivientes y evaluando comunidades a las que todavía resulta difícil acceder.

El terremoto ocurrió cuando gran parte de la población dormía.

La agencia meteorológica y geofísica de Indonesia, BMKG, informó que el movimiento ocurrió a las 4:58 de la madrugada, hora local, y actualizó posteriormente su magnitud a 7.7, con una profundidad de aproximadamente 15 kilómetros. El epicentro fue localizado en el mar, unos 30 kilómetros al noreste de Nagekeo, en Nusa Tenggara Oriental.

La combinación de una magnitud elevada y poca profundidad convirtió el evento en particularmente peligroso.

Edificios y viviendas colapsaron.

Carreteras quedaron bloqueadas.

Se produjeron deslizamientos.

Las comunicaciones fueron interrumpidas en algunas comunidades.

Y miles de personas huyeron hacia terrenos elevados ante el temor de un tsunami.

20 muertos, pero el balance todavía puede cambiar

Los equipos de rescate confirmaron este sábado que el número de fallecidos aumentó a 20.

La mayoría de las víctimas fueron localizadas en Maumere, principal ciudad de la regencia de Sikka, en Flores. Algunas personas murieron cuando sus viviendas se derrumbaron mientras dormían.

Associated Press confirmó además seis personas heridas y al menos dos desaparecidas después de un deslizamiento provocado por el terremoto.

Las autoridades advierten implícitamente que el balance continúa siendo provisional.

Y existe una razón importante.

El terremoto afectó una geografía complicada.

Flores es una isla montañosa, con numerosas comunidades conectadas por carreteras que atraviesan pendientes pronunciadas. Los deslizamientos han bloqueado algunas rutas y las comunicaciones permanecen afectadas en determinadas zonas.

Eso significa que el verdadero alcance de la tragedia podría tardar horas —o incluso días— en conocerse.

Nagekeo, cerca del epicentro

Una de las mayores preocupaciones se concentra en Nagekeo, cerca del epicentro.

Allí aproximadamente 2,000 residentes fueron evacuados debido a daños en viviendas e infraestructura y al temor generado por las réplicas.

Las comunicaciones quedaron interrumpidas parcialmente y varios accesos fueron afectados por movimientos de tierra.

Esa combinación complica considerablemente la respuesta.

Después de un terremoto, los equipos de emergencia necesitan entrar rápidamente.

Pero para hacerlo necesitan carreteras.

Necesitan comunicaciones.

Necesitan electricidad.

Y necesitan saber dónde están las personas atrapadas.

Cuando esos sistemas fallan simultáneamente, las primeras horas se vuelven mucho más difíciles.

Maumere concentra buena parte de las víctimas

Maumere aparece hasta ahora como una de las ciudades más golpeadas.

Equipos de rescate han trabajado entre viviendas y estructuras dañadas buscando personas atrapadas.

Reuters informó que la mayoría de las víctimas confirmadas hasta el momento fueron encontradas en esa zona y que todavía existían reportes de personas atrapadas.

Los hospitales también enfrentaron dificultades.

Associated Press reportó que pacientes fueron trasladados hacia áreas exteriores por temor a daños estructurales y nuevas réplicas.

Este fenómeno es frecuente después de grandes terremotos.

Un hospital puede estar funcionando.

Pero si existen dudas sobre la integridad estructural del edificio, mantener pacientes dentro puede representar un peligro mayor.

Una iglesia también resultó afectada

Entre las estructuras dañadas aparece una iglesia ubicada en un seminario en Sikka.

Parte del techo colapsó mientras se celebraba una misa y un sacerdote resultó herido.

También se han reportado daños en viviendas y otros edificios en Sikka, West Manggarai y East Manggarai.

Las inspecciones continuarán durante los próximos días.

Y ese proceso puede revelar una segunda dimensión de la emergencia:

edificios que permanecen aparentemente en pie, pero que ya no son seguros para ser habitados.

El terremoto sí produjo pequeñas olas de tsunami

Uno de los aspectos que generó mayor alarma inmediatamente después del terremoto fue la posibilidad de un tsunami.

La BMKG emitió una advertencia temprana debido a la magnitud y ubicación marina del evento.

Miles de personas abandonaron zonas costeras y buscaron terrenos elevados.

La decisión fue prudente.

Porque posteriormente los instrumentos confirmaron que sí se produjeron pequeñas variaciones del nivel del mar compatibles con un tsunami.

La BMKG registró:

0.14 metros en Bakalang-Alor.

0.17 metros en Dompu.

0.25 metros en Flores Timur.

0.36 metros en Labuan Bajo.

0.38 metros en Pelabuhan Kewapante-Sikka.

Y la mayor lectura registrada fue aproximadamente 0.94 metros en Maurole-Ende.

Es decir, el tsunami existió.

Pero afortunadamente no alcanzó dimensiones catastróficas.

La alerta fue levantada

Después de analizar los registros y observar la evolución del nivel del mar, la BMKG levantó oficialmente la advertencia de tsunami aproximadamente a las 7:30 de la mañana, unas dos horas y media después del terremoto.

Las autoridades, sin embargo, pidieron a la población mantener la calma y continuar alerta ante posibles réplicas.

Esto es particularmente importante porque un terremoto de magnitud 7.7 puede producir una secuencia prolongada de movimientos posteriores.

Las réplicas complican los rescates

Decenas de réplicas siguieron al terremoto principal, según los primeros balances.

Eso crea un peligro doble.

Para los residentes.

Y para los propios rescatistas.

Una estructura parcialmente destruida puede permanecer estable después del terremoto principal y colapsar durante una réplica.

Por eso los equipos especializados deben evaluar constantemente las condiciones mientras trabajan entre los escombros.

El temor a las réplicas también explica por qué muchas familias permanecen fuera de sus viviendas incluso cuando aparentemente no presentan daños graves.

Deslizamientos: la otra emergencia

El terremoto no solamente destruyó edificios.

También movió montañas.

Los deslizamientos constituyen ahora uno de los principales problemas para las autoridades.

Associated Press reportó que movimientos de tierra bloquearon sectores de la carretera Trans-Flores, una arteria fundamental para conectar comunidades de la isla.

Cuando una carretera de ese tipo queda bloqueada, las consecuencias se multiplican.

Las ambulancias no pasan.

Los rescatistas tardan más.

Los alimentos no llegan.

El combustible puede escasear.

Y comunidades enteras pueden quedar temporalmente aisladas.

Además, una ladera debilitada por el terremoto puede colapsar posteriormente durante una réplica o lluvia intensa.

El peligro, por tanto, no desaparece cuando deja de temblar.

Apagones y comunicaciones interrumpidas

El terremoto provocó también cortes eléctricos y dificultades de comunicación.

Reuters informó de apagones, congestión vial y problemas para establecer contacto con determinadas comunidades próximas al epicentro.

Este es uno de los aspectos menos visibles de un gran terremoto.

La destrucción física aparece inmediatamente en fotografías.

Pero el colapso de los servicios básicos puede prolongar enormemente una emergencia.

Sin electricidad no funcionan adecuadamente hospitales, bombas de agua, estaciones de combustible, telecomunicaciones ni sistemas de refrigeración.

Y sin comunicaciones resulta mucho más difícil determinar quién necesita ayuda.

¿Por qué Indonesia sufre tantos terremotos?

La respuesta está debajo del país.

Indonesia se encuentra sobre el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una enorme zona de actividad tectónica que rodea buena parte del océano Pacífico.

En esta región interactúan varias placas tectónicas.

Cuando esas placas se desplazan, chocan o una se introduce debajo de otra, se acumula tensión en las rocas.

Finalmente esa energía se libera.

Y ocurre un terremoto.

Indonesia posee miles de islas distribuidas precisamente sobre esa compleja frontera tectónica.

Por eso los terremotos, volcanes y tsunamis forman parte de su realidad geológica.

Un terremoto superficial es particularmente peligroso

La profundidad de aproximadamente 15 kilómetros reportada por BMKG es un dato fundamental.

Geológicamente se considera un terremoto relativamente superficial.

Eso significa que la ruptura ocurrió cerca de la superficie terrestre.

Cuando un terremoto grande ocurre a poca profundidad, las ondas sísmicas tienen menos distancia para perder energía antes de alcanzar ciudades y comunidades.

Por eso un terremoto superficial puede producir movimientos extremadamente intensos cerca del epicentro.

Flores ya conoce esta historia

Para los habitantes de Flores, el terremoto de este sábado revive uno de los capítulos más dolorosos de su historia reciente.

El 12 de diciembre de 1992, un terremoto de aproximadamente magnitud 7.5 golpeó la misma región.

Aquel evento produjo además un tsunami devastador.

Más de 2,000 personas murieron.

Miles resultaron heridas.

Decenas de miles perdieron sus viviendas.

Maumere estuvo entre las zonas más afectadas.

Por eso, cuando este sábado comenzó a temblar y apareció una alerta de tsunami, muchos residentes sabían perfectamente lo que podía significar.

La memoria colectiva de 1992 probablemente ayudó también a que numerosas personas reaccionaran rápidamente y buscaran terrenos elevados.

Indonesia todavía recuerda el tsunami de 2004

Pero existe otra tragedia todavía mayor en la memoria nacional.

El 26 de diciembre de 2004, un terremoto de magnitud aproximada 9.1 frente a Sumatra produjo uno de los tsunamis más mortíferos de la historia moderna.

Más de 200,000 personas murieron alrededor del océano Índico.

Indonesia sufrió la mayor parte de las víctimas.

Aquella tragedia transformó los sistemas de monitoreo y alerta de tsunami en toda la región.

La respuesta de este sábado demuestra precisamente por qué esos sistemas existen.

La alerta fue emitida.

La población evacuó.

Las olas fueron detectadas.

Y cuando los científicos determinaron que el peligro había disminuido, la advertencia fue levantada.

Las próximas horas son críticas

La prioridad ahora es localizar a los desaparecidos.

Después vendrá la evaluación de edificios.

Luego la recuperación de servicios.

Y posteriormente comenzará una reconstrucción que puede durar meses o años.

Las autoridades tendrán que determinar cuántas viviendas quedaron destruidas.

Cuántas pueden repararse.

Cuántas escuelas están afectadas.

Qué carreteras necesitan reconstrucción.

Y cuántas familias necesitarán alojamiento temporal.

Pero existe una preocupación inmediata:

las comunidades a las que todavía no se ha podido llegar completamente.

Mientras permanezcan zonas incomunicadas, cualquier balance de víctimas debe considerarse provisional.

20 muertos por ahora; la historia todavía está desarrollándose

Hasta esta actualización, las fuentes más recientes coinciden en al menos 20 fallecidos, seis heridos y dos personas desaparecidas.

La cifra podría cambiar.

En las próximas horas los equipos continuarán entrando a comunidades afectadas y retirando escombros.

Indonesia conoce demasiado bien esta secuencia.

Primero llega el terremoto.

Después las réplicas.

Luego comienzan los rescates.

Y finalmente aparece la verdadera dimensión de la tragedia.

Esta vez, sin embargo, existe un elemento positivo dentro del desastre.

El terremoto produjo un tsunami.

Los instrumentos lo detectaron.

Pero las olas permanecieron por debajo de un metro y la alerta pudo ser levantada sin que Indonesia enfrentara una segunda catástrofe comparable a las grandes tragedias de 1992 o 2004.

Ahora el peligro está en tierra.

Entre edificios dañados.

Carreteras bloqueadas.

Montañas inestables.

Y comunidades donde los rescatistas todavía buscan personas.

El terremoto duró segundos. Para muchas familias de Flores, sus consecuencias apenas comienzan.

Nota de actualización: Este artículo refleja el balance disponible durante la mañana del 15 de agosto de 2026. Debido a que continúan las operaciones de búsqueda y rescate, las cifras de víctimas y daños pueden cambiar durante las próximas horas.