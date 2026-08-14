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Ejército Dominicano ocupa 28,800 cigarrillos y 456 botellas de ron en Dajabón y Elías Piña

HECTOR SANCHEZ
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Dajabón y Elías Piña, R.D. – Soldados del Ejército de República Dominicana (ERD) ocuparon 28,800 unidades de cigarrillos y 456 botellas de ron de contrabando, durante operaciones realizadas en las provincias Dajabón y Elías Piña. En una de las intervenciones, soldados destacados en el Puesto El Rodeo, provincia Dajabón, detuvieron para fines de inspección un vehículo Nissan Sentra, color negro, conducido por un ciudadano identificado como Manuel Rodríguez Figuereo.

Durante la inspección fueron descubiertos compartimientos ocultos o caletas, ubicados debajo del bumper y en el área de un tanque de gas, donde eran transportados de manera irregular 144 paquetes de cigarrillos marca Capital, equivalentes a 28,800 unidades.

El vehículo, su conductor y la mercancía ocupada fueron trasladados a la sede del 10mo. Batallón de Infantería General Francisco Antonio Salcedo del ERD, para los fines correspondientes.

Los cigarrillos eran transportados en compartimientos ocultos de un vehículo y el ron fue abandonado junto a un burro

En otra operación, realizada en el sector La Patilla, municipio Comendador, provincia Elías Piña, soldados de la Fortaleza La Estrelleta, ocuparon 19 paquetes de ron Gold, con 24 botellas cada uno, para un total de 456 botellas, mercancía que era transportada en un burro. La mercancía fue trasladada a la Fortaleza La Estrelleta, donde quedó bajo custodia militar para ser puesta a disposición de las autoridades competentes.

Con estas operaciones, el Ejército reafirma su compromiso de mantener una vigilancia permanente en la zona fronteriza, mediante acciones dirigidas a combatir el contrabando y prevenir los ilícitos transnacionales.

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