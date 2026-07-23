Miembros del J-2 del Ministerio de Defensa Dominicano desconsideran a Coronel pensionado del Ejército

Santo Domingo Este, R. D.-Miembros del J-2, organismo que está adscrito al Ministerio Defensa de la República Dominicana, han sometido a una serie de vejámenes y desconsideraciones a un Coronel Pensionado del Ejército de la República Dominicana, el cual regresaba de su ciudad de nacimiento con unas mercancías cosechadas en sus predios agrícolas para venderlas en Santo Domingo Este.

El Oficial Retirado del Ejército Dominicano que responde al nombre de Vargas Recio denuncio que por cuarta ocasión ha sido sometido a una serie de desconsideraciones por parte del Organismo de Seguridad del Estado. Preguntándose el Coronel Retirado que es lo que ellos buscan cada vez que el viene regresando de su natal Comunidad de Boca de Cachón al regresar a su Residencia de Santo Domingo Este donde el reside.

El Oficial Retirado quien se dedica a sembrar y vender Víveres como Plátanos, Rulos, Guineos, Aguacate, Naranja, Agria, Limones entre otros Rublos Agrícolas, productos que una vez lo cosecha los trae a Santo Domingo para comercializarlo entre Supermercados, Colmados y familias, se queja de que cuando viene de regreso de la Provincia de Jimani, en estos puestos militares es sometido a rigurosos chequeos, aunque el problema es que solo a él sabiendo ellos que es un Coronel Pensionado lo maltratan dañándole su mercancías en esos Chequeos.

El Coronel (ERD) Retirado Vargas Recio muestra con mucha tristeza en las primeras Fotografias a este redactor el mal estado en que le dejaron los Militares del Chequeo los Rublos agricolas.

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Asi fue sometido el cuarto Chequeo que se le raliza al Coronel (R) Vargas Recio maltratandoles sus viveres que el compra para comerzializarlos y asi completar sus gastos diarios y la manutencion de su familia, ocasionandole perdidas por unos 100 mil pesos.

Se quejo el Militar Pensionado que en esta ocasión un tal Coronel Pequero del Ejército de República Dominicana asignado al J-1 en puesto ubicado en el Cruce de Vicente Noble, este sábado como entre las 4:30 y 5:00 de la tarde, en ese puesto un grupo de Militares apuntándole su vehículo con un fusil le ordenaron detenerse procediendo a hacerle un chequeo riguroso tirándome toda la mercancía al suelo en esa carretera caliente produciéndole daños por unos 100 mil pesos ya que los productos fueron totalmente maltratado.

El Coronel Vargas Recio dijo que él está solicitando una cita urgente con el Teniente General Carlos Antonio Fernández Onofre, Ministro de Defensa Dominicano para ver de quien depende las órdenes y que es lo que se busca con esta enojosa situación por la cual está siendo sometido.

El Militar Pensionado alega que el está negociando sus productos pero que estos maltratos qué el está sufriendo constantemente y que lo han estado Cometiendo aquellos que una vez fueron sus hermanos de Armas lo que hace es que le deterioran sus productos que el trae para comercializarlo produciéndoles grandes pérdidas son ninguna razón.

Dijo el ex-militar del Ejército de la República Dominicana que observa en los chequeos el daño que se le hace sin ninguna necesidad, que ellos deben de saber que en mi condición de Oficial Retirado nunca ha querido saber de Drogas, no monto a nacionales haitianos indocumentados, ni tampoco estoy haciendo nada malo ilegal que infrinja la ley.

Cuando se le preguntó la razón por la que él consideraba que el organismo de Inteligencia les hacía los Chequeos alegó que en ese última requisa que a él se le hizo uno de los guardias que participaba en el chequeo le dijo. Cuando gane Leonel Fernández como presidente yo espero que usted no me bote de la Guardia.

Yo me permito hacerle una pregunta al Señor Ministro de Defensa Dominicano Teniente General Carlos Antonio Fernández Onofre. ¿Cuál es la razón por la cual en este país se tenga que permitir que sea Vejado y maltratado Un Oficial Retirado no importa el rango que sea?

¿Como es que en casi todos los Países del mundo a los militares Pensionados se le da toda la consideración y respeto posible y se le ayuda en todo, pero aquí en la República Dominicana con los Oficiales Retirados ocurre todo lo contrario?