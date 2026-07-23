La República Dominicana fortalece la salud mental y acelera la transformación de los servicios públicos

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D..- El Gobierno dominicano continuó esta semana impulsando iniciativas que fortalecen la salud pública, agilizan los servicios del Estado, promueven la transparencia y consolidan importantes inversiones para el desarrollo del país. Así lo destacó el director de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom), Félix Reyna, durante la presentación del Resumen Semanal, en el que dio a conocer las principales acciones desarrolladas por la gestión del presidente Luis Abinader en beneficio de la población.

Gobierno fortalece la atención en salud mental

Reyna resaltó que la salud mental sigue consolidándose como una prioridad para el Gobierno, mediante una estrategia integral que amplía la capacidad de atención especializada, fortalece la prevención y desarrolla nueva infraestructura para garantizar servicios oportunos y de calidad en todo el territorio nacional.

Actualmente, la Red Pública de Salud dispone de 314 camas especializadas en salud mental distribuidas en los principales hospitales del país, con la meta de superar las 500 camas antes de finalizar el año, lo que permitirá acercar servicios especializados, humanizados y multidisciplinarios a más comunidades.

Decreto impulsa servicios públicos más ágiles y menos burocracia

Durante el Resumen Semanal también se destacó la emisión del Decreto núm. 403-2026, mediante el cual el Poder Ejecutivo estableció el Marco Nacional de Interoperabilidad y Gobernanza de Datos de la Administración Pública, una herramienta que transformará el intercambio de información entre las instituciones del Estado para ofrecer servicios más eficientes y centrados en las necesidades de la ciudadanía.

La medida establece mecanismos para el intercambio seguro, estandarizado y oportuno de datos entre los organismos públicos, fortaleciendo la gestión de la información y facilitando la prestación de servicios digitales integrados.

Como parte de esta transformación, las instituciones deberán compartir la información disponible entre ellas, evitando solicitar a ciudadanos y empresas documentos que ya reposan en otra entidad pública. Con ello se reducirán los tiempos de respuesta, la duplicidad de trámites y la carga administrativa para la población.

La República Dominicana será sede del principal foro mundial anticorrupción

Félix Reyna informó, además, que la República Dominicana será sede, del 1 al 4 de diciembre de 2026, de la Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC), el principal foro mundial sobre transparencia, integridad y lucha contra la corrupción, que reunirá a más de 2,000 participantes de alrededor de 140 países.

La celebración de este evento posicionará al país como un escenario de referencia para el diálogo internacional sobre transparencia y fortalecimiento institucional.

Villa Centroamericana está lista para recibir a más de 7,200 atletas y oficiales

El director de la Diecom también destacó la inauguración de la Villa Centroamericana y del Caribe, el moderno complejo habitacional que alojará a los participantes de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Ubicada en Ciudad Juan Bosch, en Santo Domingo Este, la obra tiene capacidad para recibir a más de 7,200 personas entre atletas y oficiales de 37 países y constituye una infraestructura que fortalece la capacidad organizativa y deportiva de la República Dominicana.

El complejo cuenta con 150 edificios, 1,200 apartamentos y 3,600 habitaciones, además de comedor, centro de salud, policlínica, gimnasio, centro de dopaje, salones de reuniones y áreas recreativas, garantizando condiciones adecuadas para las delegaciones que participarán en el evento deportivo regional, previsto del 24 de julio al 8 de agosto, donde competirán atletas en 40 deportes, 56 disciplinas y 64 modalidades.

Con estas iniciativas, el Gobierno continúa reafirmando su compromiso de mejorar la calidad de vida de la población y seguir construyendo un país con mayores oportunidades para todos.