$2,000 millones: ¿quién gana con Ovation?

OSCEOLA 360

La radiografía investigativa del Condado de Osceola

Publicación oficial de El Sol de la Florida

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

Jueves, 12 de noviembre de 2026

KISSIMMEE, FLORIDA. — Durante años, el antiguo Orlando Sun Resort representó una imagen de abandono en una de las zonas turísticas más importantes del Condado de Osceola. Ahora, ese mismo terreno se prepara para una transformación que podría cambiar significativamente la actividad económica, comercial y hotelera del corredor de la US-192.

El proyecto se llama Ovation Orlando y su inversión global anunciada alcanza aproximadamente $2,000 millones.

La propuesta contempla restaurantes, tiendas, hoteles, entretenimiento, instalaciones para convenciones y espacios públicos distribuidos en aproximadamente 77 acres, cerca de la intersección de Interstate 4 y US Highway 192.

Esta semana, el proyecto volvió a ocupar titulares después de que se difundieran nuevos diseños arquitectónicos elaborados por RSP Architects y se conocieran más detalles sobre la adquisición de un hotel vecino.

Sin embargo, detrás de las imágenes de edificios modernos, paseos comerciales y atractivos turísticos existe una pregunta de interés público:

¿Cuánto de esta inversión se traducirá en beneficios duraderos para los residentes de Osceola y qué compromisos deberá asumir el gobierno para hacerla posible?

OVATION ORLANDO — CIFRAS DEL PROYECTO

Inversión anunciada

$2,000 M

Terreno principal

77 acres

Espacios comerciales y recreativos

650,000+ pies²

Hotel vecino adquirido

718 habitaciones

Inicio de construcción proyectado

2027

Primeras aperturas previstas

2028

Las cifras corresponden a planes y anuncios de desarrollo, no a inversiones ejecutadas ni instalaciones terminadas.

De un complejo abandonado a una inversión multimillonaria

El antiguo Orlando Sun Resort, situado en las proximidades de Walt Disney World, llevaba años deteriorándose en una ubicación de extraordinario valor comercial.

El terreno principal fue adquirido en 2025 por una empresa conjunta encabezada por Accesso y Meyers Group, mediante una operación que superó los $70 millones.

La propiedad comprende aproximadamente 76 a 77 acres.

Los trabajos de demolición y limpieza comenzaron durante 2026 y han permitido avanzar en la preparación del terreno.

La transformación prevista representa una apuesta por recuperar una propiedad deteriorada y convertirla en un centro turístico de gran escala.

Desde el punto de vista urbanístico, la reutilización de terrenos previamente desarrollados puede ofrecer ventajas frente a la expansión hacia áreas naturales.

Sin embargo, recuperar un terreno abandonado no significa que desaparezcan los impactos asociados con su nueva utilización.

Un complejo de esta magnitud generaría nuevas necesidades de acceso vehicular, estacionamiento, seguridad, servicios públicos y mantenimiento.

Por tanto, el verdadero alcance del proyecto debe evaluarse más allá de su atractivo arquitectónico.

Tres distritos y una nueva apuesta turística

Los diseños presentados por RSP Architects reorganizan el proyecto alrededor de tres zonas principales.

The Garden será un espacio de ambiente tropical, con áreas junto al agua, restaurantes, terrazas y paseos peatonales.

The Gallery combinará propuestas de arte, tecnología, experiencias inmersivas, establecimientos comerciales y componentes hoteleros.

The Vibe concentrará actividades de mayor intensidad, incluyendo restaurantes, entretenimiento nocturno, presentaciones en vivo, pantallas digitales y espacios comerciales.

La propuesta también contempla instalaciones para convenciones y otras atracciones.

Entre los componentes divulgados figuran un teatro con capacidad prevista para unas 1,000 personas y un centro de convenciones de más de 35,000 pies cuadrados.

Los planes más recientes incluyen además un hotel de aproximadamente 350 habitaciones dentro del desarrollo.

Estas características buscan atraer visitantes que actualmente concentran buena parte de sus actividades en los parques temáticos y otros centros comerciales del área de Orlando.

No obstante, los diseños son conceptuales.

Su presentación no significa que todos los componentes estén definitivamente contratados, financiados o autorizados para construcción.

La adquisición de un hotel de 718 habitaciones

Una de las novedades más importantes es la compra del Delta Hotels by Marriott Orlando Celebration, situado en 2900 Parkway Boulevard, Kissimmee.

El establecimiento cuenta con 718 habitaciones y ocupa una propiedad cercana al futuro distrito de entretenimiento.

La adquisición amplía la presencia inmobiliaria del desarrollador en el área.

También puede facilitar una estrategia de integración entre alojamiento, convenciones, restaurantes y actividades recreativas.

El precio de compra del hotel no ha sido divulgado públicamente en la información examinada.

Por esa razón, no corresponde incluir una cantidad no confirmada dentro de los costos del proyecto.

Tampoco debe suponerse que la adquisición garantiza automáticamente una expansión inmediata de las instalaciones.

La importancia de la operación radica en que el desarrollador ya controla un activo hotelero operativo junto al terreno que pretende transformar.

¿Cuántos empleos creará Ovation?

La posibilidad de generar empleo es uno de los principales argumentos económicos asociados con el proyecto.

Un desarrollo de estas características puede crear oportunidades durante la construcción y posteriormente en restaurantes, hoteles, comercios, mantenimiento, seguridad y entretenimiento.

También puede beneficiar indirectamente a proveedores de alimentos, servicios profesionales, transporte y otras empresas locales.

Pero existe una diferencia fundamental entre empleos potenciales y empleos comprometidos mediante contratos o acuerdos verificables.

Hasta esta edición, no se ha podido confirmar una cifra definitiva y auditada de empleos permanentes que Ovation estará obligado a crear.

Tampoco se ha establecido públicamente, en la información revisada, qué proporción de esos puestos corresponderá a residentes del Condado de Osceola.

Estas preguntas merecen atención.

Un proyecto turístico puede generar miles de oportunidades laborales durante sus diferentes etapas, pero su impacto económico sobre la comunidad depende también de los salarios, beneficios, estabilidad laboral y posibilidades de crecimiento profesional.

La cantidad de empleos importa. Su calidad también.

El papel del gobierno y los incentivos públicos

Uno de los aspectos que OSCEOLA 360 considera prioritarios es la relación entre el desarrollo privado y los recursos públicos.

En etapas anteriores, el Condado de Osceola examinó mecanismos de apoyo vinculados con la recuperación del terreno, incluyendo incentivos para demolición y otras disposiciones relacionadas con el desarrollo.

La información pública difundida sobre el proyecto ha mencionado posibles reembolsos de demolición de hasta $6.5 millones, además de créditos o incentivos sujetos a condiciones.

Pero hay una distinción indispensable.

Un incentivo autorizado no necesariamente representa dinero ya desembolsado.

Su costo final para el gobierno depende de los acuerdos aprobados, las condiciones de elegibilidad, el cumplimiento del desarrollador y los pagos efectivamente realizados.

La supervisión pública debería responder a cuatro preguntas:

¿Cuáles incentivos fueron aprobados definitivamente y cuáles siguen sujetos a condiciones? ¿Cuánto dinero público se ha desembolsado hasta ahora? ¿Qué compromisos de inversión, empleo y ejecución debe cumplir el desarrollador? ¿Qué mecanismos existen para recuperar beneficios si no se cumplen las obligaciones?

No existe fundamento para afirmar que el proyecto constituye un uso indebido de recursos públicos.

Pero precisamente por su magnitud, los acuerdos merecen transparencia.

Los contribuyentes tienen derecho a conocer el costo de cualquier apoyo gubernamental y los beneficios que se esperan obtener.

El tránsito: una preocupación inevitable

La ubicación de Ovation constituye una de sus principales ventajas comerciales.

También plantea uno de sus mayores desafíos.

La intersección de Interstate 4 y US-192 forma parte de un corredor utilizado diariamente por turistas, trabajadores, residentes y vehículos comerciales.

Un nuevo distrito con restaurantes, hoteles, espectáculos y convenciones podría modificar los patrones de tránsito, particularmente durante fines de semana, noches y temporadas de alta actividad turística.

La infraestructura existente deberá evaluarse conforme a las proyecciones actualizadas del proyecto.

Los estudios de movilidad deberían considerar entradas y salidas, estacionamientos, circulación de peatones, transporte colectivo y acceso para vehículos de emergencia.

También será importante determinar qué mejoras viales serán responsabilidad del desarrollador y cuáles podrían requerir participación gubernamental.

Los beneficios comerciales no deben analizarse de manera aislada de los costos de movilidad.

¿Competencia para Disney Springs?

La comparación con Disney Springs resulta inevitable.

Ambos conceptos combinan gastronomía, compras, entretenimiento y experiencias para visitantes.

Sin embargo, Ovation todavía se encuentra en desarrollo, mientras Disney Springs es un destino comercial establecido.

El proyecto podría competir por parte del gasto turístico, especialmente entre visitantes alojados en el corredor de US-192.

También podría generar oportunidades para residentes que buscan opciones de entretenimiento fuera de los parques temáticos.

No obstante, hablar de competencia directa requiere conocer la mezcla definitiva de negocios, los precios, la accesibilidad y la experiencia que ofrecerá el complejo.

Hasta ahora, los promotores han informado sobre cartas de intención relacionadas con aproximadamente 450,000 pies cuadrados de espacio comercial.

Estas manifestaciones de interés no equivalen necesariamente a contratos definitivos de arrendamiento.

Los nombres de los futuros establecimientos todavía no han sido confirmados oficialmente en su totalidad.

La fecha de apertura: entre expectativas y realidad

El cronograma del proyecto ha cambiado desde sus primeras presentaciones.

Los anuncios iniciales contemplaban etapas de construcción más tempranas.

Las actualizaciones recientes sitúan el comienzo de las obras principales durante el primer semestre de 2027, con referencias más específicas al primer trimestre.

Las primeras aperturas se proyectan para 2028.

El desarrollo se ejecutaría por fases.

Por tanto, no debe interpretarse 2028 como una fecha garantizada de terminación de todos los edificios, hoteles y atracciones.

Los proyectos inmobiliarios de gran escala pueden enfrentar ajustes de diseño, financiación, permisos y construcción.

La pregunta fundamental será si los desarrolladores pueden convertir el calendario anunciado en avances verificables.

¿Qué debe exigir Osceola?

El Condado de Osceola tiene razones para recibir favorablemente una inversión privada capaz de recuperar una propiedad abandonada y ampliar la actividad económica.

Pero también tiene la responsabilidad de proteger el interés público.

La evaluación debe concentrarse en resultados concretos: inversión efectivamente ejecutada, empleos creados, salarios ofrecidos, mejoras de infraestructura y cumplimiento de los acuerdos.

Los residentes también deberían conocer las condiciones de cualquier incentivo gubernamental.

La información sobre contratos, cronogramas y obligaciones debería estar disponible para consulta pública.

Asimismo, será importante observar si las empresas locales tienen oportunidades reales de participar como proveedores y contratistas.

El éxito económico de un proyecto turístico no debe medirse únicamente por la cantidad de visitantes que atrae.

También debe considerar cuánto valor permanece en la comunidad.

Conclusión: una gran inversión necesita grandes respuestas

Ovation Orlando podría transformar una propiedad deteriorada en un nuevo centro de actividad económica para el Condado de Osceola.

La inversión anunciada de aproximadamente $2,000 millones, la adquisición del hotel de 718 habitaciones y los nuevos diseños arquitectónicos reflejan una apuesta empresarial de gran magnitud.

Pero todavía existen preguntas que deberán responderse conforme avance el proyecto.

¿Cuánto costarán las mejoras públicas asociadas?

¿Qué incentivos se utilizarán realmente?

¿Cuántos empleos permanentes se crearán?

¿Cómo se manejará el tránsito?

¿Y qué beneficios tangibles recibirán las familias y empresas de Osceola?

Una inversión de $2,000 millones puede cambiar el paisaje de Kissimmee. Pero su verdadero éxito dependerá de cuánto mejore la vida económica de quienes trabajan y residen en el condado.

OSCEOLA 360 continuará siguiendo el desarrollo, los compromisos públicos y los avances de construcción.

Porque anunciar una inversión es importante.

Demostrar sus beneficios para la comunidad es lo que verdaderamente cuenta.