Johnny Depp recibirá un Premio Donostia en la 69 edición del Festival de San Sebastián

El actor estadounidense recogerá el galardón honorífico más importante del Festival el día 22 de septiembre en reconocimiento a su trayectoria.

Johnny Depp, “uno de los actores más talentosos y versátiles de la cinematografía contemporánea”, recibirá un Premio Donostia el día 22 de septiembre, miércoles, en el Auditorio Kursaal, dentro de la 69 edición del Festival de San Sebastián, según ha dado a conocer este lunes el certamen cinematográfico donostiarra.

Depp ha sido nominado en tres ocasiones a los Oscar, ha obtenido un Globo de Oro y ha sido candidato diez veces, ha sido reconocido con el premio al mejor actor y con seis nominaciones por el Screen Actors Guild, y fue el vencedor en la 14 edición de People’s Choice Award.

Intérprete en más de 90 producciones audiovisuales, ha producido también una decena de filmes, incluido el más reciente, ‘Minamata’ (El fotógrafo de Minamata, 2020), de Andrew Levitas; ‘Hugo’ (La invención de Hugo, 2011), dirigido por Martin Scorsese, o ‘Crock of Gold: A Few Rounds With Shane MacGowan’ (Crock of Gold: Bebiendo con Shane MacGowan, 2020), realizado por Julien Temple, que obtuvo el Premio Especial del Jurado en el último Festival de San Sebastián. Asimismo, ha dirigido cortos y el largometraje ‘The Brave’ (1997), que también escribió y que contó con Marlon Brando como intérprete.

Depp debutó en el cine con 21 años como víctima de Freddy Krueger en ‘A Nightmare on Elm Street’ (Pesadilla en Elm Street, 1984) y la relación con la audiencia cristalizó a principios de los 90 a través de sus roles protagonistas en la película de culto ‘Cry-Baby’ (El lágrima, Zabaltegi 1990), escrita y dirigida por John Waters, y su primera colaboración con Tim Burton, ‘Edward Scissorhands’ (‘Eduardo Manostijeras’, 1990).

En los siguientes años protagonizaría películas dirigidas por cineastas tan relevantes como Emir Kusturica (‘Arizona Dream’ / ‘El sueño de Arizona’, 1992), Lasse Hallström (‘What’s Eating Gilbert Grape?’ / ‘¿A quién ama Gilbert Grape?’, 1993, y ‘Chocolat’, 2000), Tim Burton (‘Ed Wood’, 1994, y ‘Sleepy Hollow’, 1999), Jim Jarmusch (‘Dead Man’, 1995), Mike Newell (‘Donnie Brasco’, 1997) y Terry Gilliam (‘Fear and Loathing in Las Vegas’ / ‘Miedo y asco en Las Vegas’,1998), cineasta a quien el Festival dedicó una retrospectiva.

Su interpretación del capitán Jack Sparrow en la saga de ‘Piratas del Caribe’ (2003, 2006, 2007, 2011 y 2017) le ha granjeado la admiración también de las nuevas generaciones. En esta época recibe sus tres nominaciones a los Oscar por ‘Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl’ (‘Piratas del Caribe. La maldición de la perla negra’, 2003), ‘Finding Neverland’ (‘Descubriendo Nunca Jamás’, 2004) y ‘Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street’ (‘Sweeney Todd, el barbero diabólico de Fleet Street’, 2007).

Por este último papel recibió un Globo de Oro, premios en los que acumula otras nueve nominaciones. En sus reconocimientos figura también un premio Cesar honorífico (1999), lista a la que se incorpora ahora el Premio Donostia.

En los últimos años Johnny Depp ha trabajado con Gore Verbinski (‘The Lone Ranger’ / ‘El llanero solitario’, 2013), Rob Marshall (‘Into The Woods’, 2014), Scott Cooper (‘Black Mass’, Perlak 2015), Kenneth Branagh (‘Murder on the Orient Express’ / ‘Asesinato en el Orient Express’, 2017) o Andrew Levitas (‘Minamata’ / ‘El fotógrafo de Minamata’, 2020).

Depp ha encarnado a escritores, policías infiltrados o forajidos, “casi siempre inadaptados”, acompañado de compañeros de reparto como Marlon Brando, Faye Dunaway, Jerry Lewis, Penálope Cruz, Helena Bonham Carter, Javier Bardem, Kate Winslet, Mark Rylance, Dustin Hoffman, Judi Dench, Antonio Banderas, John Malkovich, Marion Cotillard, Forrest Whitaker, Al Pacino, Benedict Cumberbatch, Morgan Freeman, Benicio del Toro, Michelle Pfeiffer, Leonardo Di Caprio o Christopher Plummer, entre muchos otros.

TERCERA VISITA A DONOSTIA

Esta será la tercera visita de Johnny Depp al Festival de San Sebastián tras su paso fugaz en 1998 junto a Terry Gilliam y su regreso en 2020 por la participación de ‘Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan (Crock of Gold: Bebiendo con Shane MacGowan)’.

Las entradas para la entrega del premio, que tendrá lugar antes de la proyección fuera de concurso de la película de Sección Oficial ‘La hija’, dirigida por Manuel Martín Cuenca y protagonizada por Javier Gutiérrez y Patricia López Arnaiz, se pondrán a la venta el lunes 13 de septiembre.

