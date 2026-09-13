Histórica hazaña: Coronel (P.N.) Anabel Cornielle marca doble precedente académico y se integra como asesora del Colegio Interamericano de Defensa. DIGESETT celebra 29 años de transformación institucional y compromiso vial

Palacio Policia Nacional de la Republica Dominicana.-La coronel Anabel Cornielle marcó un doble precedente para la Policía Nacional al convertirse en la primera mujer policía dominicana en graduarse de la Maestría en Ciencias en Defensa y Seguridad Interamericana del Colegio Interamericano de Defensa (CID) y, posteriormente, integrarse como asesora y miembro del staff académico de esa institución internacional.

En reconocimiento a este importante logro, el director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, recibió a la oficial en su despacho, donde destacó su trayectoria académica y profesional, así como el valor de este resultado para el fortalecimiento de la formación especializada y el liderazgo femenino dentro de la institución del orden.

Durante el encuentro oficial en el palacio policial, la destacada oficial entregó al director general la moneda conmemorativa de su promoción, como un significativo símbolo de su exitoso paso por este prestigioso centro académico perteneciente al sistema interamericano.

La exitosa participación de la coronel Cornielle contó con la debida coordinación de la Dirección Central de Cooperación y Relaciones Internacionales de la Policía Nacional, dependencia que se encuentra encabezada por el coronel Roenny Cataño Martínez.

Esta designación y logro histórico fortalecen de manera directa la proyección internacional de la Policía Nacional, marchando en consonancia directa con el profundo proceso de reforma, modernización y transformación institucional que se lleva a cabo en la actualidad.

Hacia una movilidad más segura: DIGESETT celebra 29 años de transformación institucional y compromiso vial

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) conmemoró su vigésimo noveno aniversario con una eucaristía de acción de gracias y un acto conmemorativo. El evento contó con la distinguida presencia del director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto R. Rodríguez García, así como de miembros de la plana mayor policial y diversas autoridades civiles y militares.

Durante la celebración, el titular de la institución, general Pascual Cruz Méndez, aprovechó la ocasión para destacar los avances alcanzados en materia de profesionalización, tecnología, prevención y fortalecimiento operativo, reafirmando de este modo el firme compromiso de continuar construyendo una entidad mucho más moderna, eficiente y cercana a la ciudadanía.

En su intervención, Cruz Méndez resaltó la capacitación internacional que han recibido los agentes en países como España, Japón, China y Brasil, además del fortalecimiento estratégico de las unidades de supervisión e investigación de accidentes.

Asimismo, anunció la próxima incorporación de una unidad de drones destinada a apoyar el monitoreo del tránsito en tiempo real y facilitar la toma oportuna de decisiones operativas. De igual forma, puso de relieve la implementación de controles preventivos de alcoholimetría y las acciones específicas dirigidas a vehículos pesados, motociclistas y los diferentes usuarios de las vías públicas.

El director de la DIGESETT subrayó también el impulso continuo de los programas de educación vial desarrollados en escuelas, empresas, paradas de motoconchos y diversas comunidades del país.

“Una DIGESETT que además de hacer cumplir la ley, educa y previene; que ejerce la autoridad con firmeza, pero siempre con respeto a la dignidad humana”, afirmó.

Asimismo, anunció la próxima incorporación de una unidad de drones destinada a apoyar el monitoreo del tránsito en tiempo real y facilitar la toma oportuna de decisiones operativas. De igual forma, puso de relieve la implementación de controles preventivos de alcoholimetría y las acciones específicas dirigidas a vehículos pesados, motociclistas y los diferentes usuarios de las vías públicas.

El director de la DIGESETT subrayó también el impulso continuo de los programas de educación vial desarrollados en escuelas, empresas, paradas de motoconchos y diversas comunidades del país.

“Una DIGESETT que además de hacer cumplir la ley, educa y previene; que ejerce la autoridad con firmeza, pero siempre con respeto a la dignidad humana”, afirmó.

Para concluir, Cruz Méndez sostuvo que el verdadero éxito de la institución debe medirse fundamentalmente por las vidas que logra.