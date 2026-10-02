Kissimmee despega: $21.1 millones aceleran la transformación de su aeropuerto

OSCEOLA 360

La radiografía investigativa del Condado de Osceola

Publicación oficial de El Sol de la Florida

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

2 de octubre de 2026

KISSIMMEE, Florida — Durante décadas, Kissimmee Gateway Airport ha vivido a la sombra del gigantesco sistema aeroportuario de Orlando.

Eso está comenzando a cambiar.

La ciudad acaba de asegurar $21.1 millones para modernizar Taxiway Alpha, una de las principales vías de circulación de aeronaves del aeropuerto.

Pero mirar solamente esa cifra sería perder la historia más importante.

El aeropuerto está entrando simultáneamente en una transformación que incluye una nueva torre de control, infraestructura para recibir aeronaves de mayor tamaño, preparación para vuelos internacionales y una estrategia municipal para atraer nuevas empresas de aviación y aerospace.

En conjunto, las inversiones plantean una pregunta que hace algunos años habría parecido improbable:

¿Está Kissimmee construyendo silenciosamente el próximo gran motor económico de Osceola County?

$21.1 millones para Taxiway Alpha

El proyecto más reciente tiene un costo de aproximadamente $21.1 millones.

La Federal Aviation Administration financiará el 95%.

La ciudad anticipa que el Florida Department of Transportation aportará otro 4%.

La participación del propio aeropuerto sería solamente 1%.

Para un proyecto de $21.1 millones, eso significa que la mayor parte de la inversión provendrá de recursos externos al gobierno municipal.

Pero no se trata simplemente de repavimentar.

Taxiway Alpha corre paralela a Runway 15/33, la pista principal del aeropuerto.

El proyecto contempla rehabilitar el pavimento, instalar iluminación LED y nueva señalización y, particularmente, desplazar la calle de rodaje aproximadamente 50 pies hacia el este.

¿Por qué moverla?

Porque el aeropuerto está recibiendo aeronaves mayores y necesita cumplir los estándares de separación establecidos por la FAA.

Ese detalle cambia el significado de la inversión.

No se está arreglando únicamente infraestructura deteriorada.

Se está preparando el aeropuerto para otra escala de operaciones.

Las obras podrían comenzar en enero

Información divulgada por funcionarios del aeropuerto sitúa el comienzo esperado de las obras de Taxiway Alpha alrededor de enero de 2027.

La construcción se realizaría en dos fases para permitir que el aeropuerto continúe funcionando durante los trabajos.

Ese calendario todavía dependerá de contratos, adquisición de materiales y ejecución.

Por eso OSCEOLA 360 distinguirá entre el financiamiento aprobado y la obra terminada.

Los $21.1 millones existen como proyecto financiado.

Ahora corresponde seguir:

quién obtiene el contrato;

cuánto será el monto final contratado;

cuándo comienza realmente la construcción;

si aparecen change orders;

y

cuánto termina costando el proyecto cuando esté terminado.

Una nueva torre también viene en camino

Taxiway Alpha no está sola.

En mayo, la ciudad anunció otros $10 millones en fondos federales para apoyar la construcción de una nueva torre de control de tráfico aéreo.

La actual torre tiene décadas de operación.

La nueva estructura alcanzaría aproximadamente 110 pies de altura, comparada con unos 80 pies de la existente, proporcionando mejores condiciones y visibilidad para los controladores.

Funcionarios esperan comenzar también esa construcción alrededor de enero de 2027.

El proyecto podría tomar aproximadamente un año, situando su entrada en servicio alrededor de comienzos de 2028, si el calendario se mantiene.

Sumemos hasta aquí:

$21.1 millones para Taxiway Alpha.

Al menos $10 millones federales anunciados para la nueva torre.

Y todavía falta la transformación posiblemente más importante.

Kissimmee quiere recibir vuelos internacionales

El 30 de junio, Kissimmee anunció que Gateway Airport recibió aprobación preliminar de U.S. Customs and Border Protection para una User Fee Facility.

En términos prácticos, ese paso abre el camino para que el aeropuerto pueda procesar llegadas y salidas internacionales directamente en Kissimmee.

Esto no significa que Kissimmee Gateway vaya a convertirse mañana en otro Orlando International Airport.

Tampoco significa que aerolíneas comerciales internacionales hayan anunciado rutas regulares.

No existe base para hacer ninguna de esas afirmaciones.

Lo que sí significa es que aeronaves internacionales —particularmente dentro del mercado de aviación privada y corporativa que utiliza este tipo de aeropuerto— podrían eventualmente completar allí sus procesos aduanales sin depender de otro aeropuerto como primer punto de entrada.

Para una región conectada directamente con Disney, Universal, convenciones, turismo internacional y grandes inversiones empresariales, esa capacidad tiene valor estratégico.

Un aeropuerto de casi $1,000 millones

Existe otra cifra que rara vez aparece cuando se habla de Kissimmee Gateway:

$946 millones.

Ese es el impacto económico anual atribuido al aeropuerto en el Florida Aviation Economic Impact Study utilizado por FDOT.

El estudio también le atribuye:

6,346 empleos;

$293 millones en payroll;

y

$485 millones en valor agregado.

Estas cifras proceden del estudio económico estatal y representan estimaciones de impacto económico, no ingresos directos recibidos por la Ciudad de Kissimmee.

La diferencia es importante.

Pero incluso con esa precisión, muestran que Gateway Airport ya es mucho más que un lugar donde despegan pequeñas avionetas.

Más de 130,000 operaciones al año

El aeropuerto registra una actividad considerable.

Funcionarios aeroportuarios han situado sus operaciones actuales alrededor de 138,000 despegues y aterrizajes anuales.

FDOT proyecta además crecimiento de largo plazo.

El perfil estatal del aeropuerto proyecta aproximadamente 193,701 operaciones para 2043, frente a 155,337 utilizadas como referencia para 2023 en ese estudio. También proyecta un aumento de aeronaves basadas en el aeropuerto.

Las proyecciones no son garantías.

Pero ayudan a explicar por qué la infraestructura está siendo ampliada ahora.

Un aeropuerto que funciona como empresa

Hay otro elemento importante para el contribuyente.

Kissimmee Gateway Airport opera como un enterprise fund de la ciudad.

El director de Aviación, Shaun Germolus, explicó anteriormente que los ingresos generados por el aeropuerto cubren sus gastos y que la operación no depende de impuestos generales de los residentes de Kissimmee u Osceola County.

Ese modelo hace especialmente relevante la combinación de fondos utilizada para Taxiway Alpha:

95% FAA;

4% anticipado de FDOT;

1% del aeropuerto.

Desde el punto de vista financiero, es una inversión pública considerable con una participación local directa relativamente pequeña.

Pero eso no elimina la necesidad de vigilancia.

Fondos federales y estatales también son dinero público.

Las landing fees entran en otra discusión

El aeropuerto cobra actualmente landing fees.

La estructura publicada establece generalmente $3 por cada 1,000 libras para aeronaves de ala fija y una tarifa fija de $20 para helicópteros, con determinadas excepciones.

El cobro es administrado por Vector Airport Systems mediante PLANEPASS.

Sin embargo, cambios legislativos estatales relacionados con el uso de datos ADS-B para cobrar estas tarifas han obligado al aeropuerto a reconsiderar cómo las recauda.

Germolus ha señalado que las landing fees no desaparecerían, pero que métodos alternativos podrían resultar más laboriosos y costosos.

Esto importa porque esas tarifas forman parte del modelo mediante el cual el aeropuerto busca mantenerse financieramente autosuficiente.

La pregunta futura será:

¿cuánto cuesta recaudar un dólar de landing fee bajo el nuevo sistema comparado con el anterior?

Kissimmee también está ofreciendo incentivos

La estrategia no termina en infraestructura.

La ciudad mantiene una Aerospace Advancement Initiative para atraer y expandir empresas relacionadas con aviación y aerospace alrededor del aeropuerto.

Entre los incentivos publicados aparecen bonos de creación de empleos de hasta $3,000 por puesto elegible, reembolsos de determinadas tarifas de construcción de hasta $20,000 y otros mecanismos de desarrollo económico.

Esto abre otra línea que OSCEOLA 360 seguirá:

¿Qué empresas llegan realmente gracias a esos incentivos?

Y, más importante:

¿Cuántos empleos nuevos generan, cuánto pagan y cuánto incentivo público recibe cada compañía?

Un programa de desarrollo económico debe medirse por resultados verificables, no solamente por anuncios.

El aeropuerto también mira hacia nuevas tecnologías

Gateway Airport está entrando además en el mercado emergente de advanced air mobility.

En julio, líderes locales y representantes de la industria presentaron infraestructura relacionada con futuros taxis aéreos eléctricos, incluyendo capacidad de carga instalada en el aeropuerto.

Todavía existe una distancia considerable entre instalar infraestructura y convertir los taxis aéreos eléctricos en un sistema cotidiano de transporte.

Regulación, certificación, costos, aeronaves y demanda determinarán su futuro.

Pero nuevamente aparece el mismo patrón:

Kissimmee intenta posicionarse antes de que el mercado madure.

Y en la frontera norte, otra inversión ataca el tráfico

La transformación del transporte regional no se limita al aeropuerto.

Esta misma mañana se reporta que FDOT desarrolla un proyecto de aproximadamente $14.5 millones para mejorar la salida sur de State Road 429 hacia U.S. 192, cerca del límite de Osceola County.

La rampa será extendida aproximadamente 2,800 pies, incorporando un nuevo carril, tres carriles para giro a la derecha y dos para giro a la izquierda.

También habrá iluminación y señalización nueva.

La terminación está prevista para finales de este año.

Aunque la obra está técnicamente en Orange County, su ubicación junto al límite de Osceola y el corredor turístico de U.S. 192 le da impacto directo sobre quienes se desplazan hacia Celebration, Kissimmee y el oeste del Condado.

Es otra señal de la misma presión:

Central Florida está intentando construir infraestructura para alcanzar un crecimiento que ya llegó.

La oportunidad —y el riesgo— para Kissimmee

Kissimmee Gateway tiene varias ventajas.

Está cerca de los principales parques temáticos.

Está dentro de uno de los mayores mercados turísticos del mundo.

Tiene espacio para actividad corporativa y general aviation.

Tiene una infraestructura que está recibiendo inversión federal.

Y ahora busca capacidad internacional.

Pero crecer también produce nuevas preguntas.

Más aeronaves significan más operaciones.

Más operaciones pueden significar más ruido.

Aeronaves mayores requieren infraestructura diferente.

Expansión comercial requiere terrenos.

Nuevos negocios pueden generar empleos, pero también demandar nuevas inversiones.

Por eso el éxito no debe medirse solamente por cuántos millones recibe el aeropuerto.

Debe medirse por lo que esos millones producen.

OSCEOLA 360 seguirá cinco números

Durante los próximos meses esta columna seguirá especialmente:

$21.1 millones: costo anunciado de Taxiway Alpha.

95%: participación federal en ese proyecto.

1%: participación prevista del aeropuerto.

138,000: operaciones anuales aproximadas reportadas actualmente.

$946 millones: impacto económico estimado por el estudio estatal.

Y añadiremos otro indicador:

los empleos nuevos que realmente se creen.

Porque infraestructura económica solo se convierte en desarrollo económico cuando produce actividad medible.

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Durante años, cuando se hablaba de la economía de Osceola, las palabras más comunes eran turismo, hoteles, parques temáticos y construcción.

Gateway Airport ofrece otra posibilidad.

Aviación.

Aerospace.

Tecnología.

Servicios corporativos.

Formación profesional.

Movilidad avanzada.

Y eventualmente operaciones internacionales.

Los $21.1 millones para Taxiway Alpha no crean por sí solos ese futuro.

Pero vistos junto a la nueva torre, la aprobación preliminar de Customs, los incentivos empresariales y las inversiones tecnológicas, muestran una estrategia mucho mayor.

Kissimmee no está simplemente reparando un aeropuerto.

Está intentando reposicionarlo.

Ahora corresponde comprobar si esa transformación genera los empleos, empresas, ingresos y oportunidades que justifican la inversión.

Porque si las cifras se convierten en resultados, el próximo gran motor económico de Osceola podría no estar solamente en sus carreteras o parques turísticos.

Podría estar despegando desde una pista en Dyer Boulevard.

.—

Una precisión que considero importante: el titular habla de $21.1 millones, pero la participación municipal directa no es $21.1 millones. La estructura oficial publicada es 95% FAA, 4% anticipado de FDOT y 1% del aeropuerto. Además, la autorización internacional sigue siendo preliminar; no equivale todavía a anunciar vuelos comerciales internacionales regulares.