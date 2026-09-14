Presidente Luis Abinader entrega moderno techado multiuso que impulsa el deporte y la recreación juvenil en Bajos de Haina. Otras Noticias Presidenciales

Bajos de Haina, San Cristóbal, R. D.- El presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona entregó este domingo el techado multiuso de El Carril, en el municipio de Bajos de Haina, provincia San Cristóbal, una obra destinada a fortalecer la recreación, el deporte y el desarrollo comunitario, construida con una inversión de RD 29,074,617.34.

Durante el acto de entrega, el ministro Kelvin Cruz destacó la importancia de la obra para la comunidad de Bajos de Haina y resaltó que la creación y recuperación de instalaciones deportivas contribuye a brindar a niños y jóvenes espacios adecuados para desarrollar sus talentos y mantenerse vinculados a actividades sanas.

Cruz también afirmó que cada instalación deportiva que entrega el gobierno del presidente Luis Abinader, a través del Ministerio de Deportes, representa una oportunidad para que los jóvenes dominicanos desarrollen sus capacidades deportivas en ambientes seguros y dignos, al tiempo que se fortalecen las comunidades y se brinda tranquilidad a las familias.

La infraestructura deportiva, número 63 entregada durante la gestión de Cruz al frente del Miderec, forma parte de las acciones del Gobierno para ampliar los espacios destinados a la práctica deportiva y la sana recreación de la juventud dominicana.

Entregan reconocimiento

En nombre de la demarcación, el director municipal, Juan Manuel Cerón, entregó un reconocimiento al mandatario por su liderazgo, vocación de servicio y compromiso con la calidad humana.

El reconocimiento también resalta su aporte al país y a la municipalidad, así como la huella de excelencia e inspiración gubernamental que ha dejado, especialmente en el distrito municipal de El Carril.

Amenidades del techado

El nuevo espacio deportivo dispone de tableros FIBA para la práctica del baloncesto, equipamiento para voleibol y un cierre perimetral construido en bloques de hormigón y malla ciclónica, lo que ofrece mejores condiciones para el desarrollo de distintas disciplinas deportivas.

La instalación, destinada a fomentar la práctica deportiva y la sana recreación de niños y jóvenes de la comunidad, cuenta con zona de juego, salón multiuso, gradas, baños, cisterna y áreas exteriores, además de estructuras metálicas y trabajos de pintura general.

La infraestructura amplía los espacios comunitarios protegidos y permite que atletas y residentes de la zona dispongan de instalaciones adecuadas para el deporte y las actividades sociales, independientemente de las condiciones climáticas.

Con la entrega de este moderno techado, el mandatario concluyó su agenda oficial de este fin de semana por la región Valdesia.

En la actividad participaron la gobernadora provincial, Pura Casilla; el senador Gustavo Lara Salazar, y el administrador de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), Rafael Salazar.

Presidente Luis Abinader sostiene encuentro con 450 estudiantes de escuelas públicas y privadas, dialoga con jóvenes de comunidades apartadas de San Cristóbal y reafirma compromiso con su desarrollo

San Cristóbal.- Como parte de su compromiso con el futuro de los jóvenes y con escuchar de primera mano sus necesidades, el presidente Luis Abinader sostuvo este domingo un encuentro-conversatorio con jóvenes de comunidades apartadas de la provincia San Cristóbal, muchas de las cuales históricamente han tenido un acceso limitado a oportunidades de desarrollo.

Durante el encuentro, realizado en la Gobernación Provincial, el mandatario anunció que el próximo 6 de noviembre, Día de la Constitución, será inaugurado el Hospital Traumatológico de San Cristóbal, una obra que permitirá descongestionar el Hospital Juan Pablo Pina y ampliar la capacidad de atención de pacientes traumatológicos en la región Sur.

“Eso va a ayudar mucho a todo San Cristóbal porque va a descongestionar el Hospital Juan Pablo Pina, que está bastante congestionado. Prácticamente el 45 % de los casos son de accidentes de traumas”, explicó el gobernante.

Asimismo, el presidente Luis Abinader informó que el Gobierno llegó a un acuerdo con el Ingenio CAEI para agilizar el proceso de titulación de terrenos en Yaguate y comunidades de la zona. Explicó que el proceso podría tomar alrededor de seis meses y que se proyecta entregar entre 6,000 y 7,000 títulos de propiedad en la zona comprendida entre Yaguate y la provincia Peravia, lo que, afirmó, contribuirá al dinamismo económico de toda la región.

Jóvenes valoran apertura al diálogo

Iraida Heredia expresó su satisfacción y agradecimiento, en nombre de los jóvenes, por la realización del encuentro y destacó que el presidente Luis Abinader ha demostrado disposición para escuchar a la juventud sin importar su origen.

Consideró que este tipo de espacios representa una oportunidad para plantear inquietudes y conversar sobre las posibilidades de desarrollo y el futuro de las nuevas generaciones.

En el conversatorio participaron jóvenes de Cambelén, San Gregorio de Nigua, La Pared de Haina, Yaguate, Sabana del Puerto, Villa Altagracia, Medina, Juan Barón, Palenque, Hatillo, La Col, Cambita Garabitos, Hamey y Los Cacaos, quienes valoraron el interés mostrado por el mandatario en conocer sus necesidades y escuchar sus propuestas.

Exhorta a los estudiantes a planificarse y mantener hábitos saludables

Durante un encuentro-almuerzo con 450 estudiantes de San Cristóbal, el presidente Luis Abinader recomendó a los jóvenes del país actuar con disciplina, planificar sus actividades y mantener hábitos saludables como herramientas para alcanzar las metas que se propongan.

En la actividad, realizada en el auditorio del Instituto Politécnico Loyola, el mandatario explicó que desde temprana edad ha procurado planificar su agenda y que actualmente, como jefe de Estado, organiza desde la noche anterior las actividades del día siguiente. Aseguró que contar con un plan de trabajo estructurado permite enfrentar los retos con mayor claridad y dirección.

“Planificarse con anticipación, optimizar el tiempo sin sobrecargas y mantener hábitos saludables desde temprana edad son los pilares fundamentales para alcanzar las metas cotidianas. Yo me preparo todas las noches para el próximo día”, dijo el gobernante.

Promueve formación en tecnología, inteligencia artificial e idiomas

El encuentro, caracterizado por la cercanía y el diálogo abierto con los estudiantes, permitió al mandatario escuchar inquietudes relacionadas con la mejora de la infraestructura escolar, la ampliación de programas de liderazgo, las oportunidades de inserción laboral formal para los egresados y las facilidades de becas para continuar estudios superiores.

Al responder a los estudiantes, el presidente Luis Abinader les exhortó a continuar su formación y enfocarse en áreas de alta demanda para el futuro, como la tecnología, la inteligencia artificial y los idiomas, al tiempo que reafirmó el compromiso del Estado con garantizar una educación accesible y de calidad para todos los estratos sociales.

En la actividad participaron la gobernadora provincial, Pura Casilla; el senador Gustavo Lara Salazar; el administrador de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), Rafael Salazar; el rector del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), Jimmy Rosario Bernard; el rector del Politécnico Loyola (IPL), padre José Victoriano Reyes, S.J.; el director de Infraestructura Escolar, Roberto Herrera; el director de Transporte Estudiantil (TRAE), Luis Felipe Cartagena, y el alcalde del municipio San Cristóbal, Nelson de la Rosa.

Presidente Luis Abinader fortalece atención a la primera infancia con inauguración del Caipi Canastica en San Cristóbal

San Cristóbal.- Como parte de las políticas públicas orientadas a fortalecer la atención integral a la primera infancia, el presidente Luis Abinader, junto con la directora ejecutiva del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), Xiomara Guante, inauguró este domingo el Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi) en el sector Canastica, provincia San Cristóbal, el cual beneficiará de manera directa a 250 niños y niñas de 0 a 5 años.

Con esta entrega, el Gobierno, a través del Inaipi, amplía la cobertura de los servicios de atención integral para la niñez en esa demarcación, promoviendo el desarrollo físico, cognitivo, emocional y social de los infantes mediante las modalidades de Caipi y Centros de Atención a la Familia y la Infancia (CAFI).

La directora ejecutiva del Inaipi, Xiomara Guante, agradeció al presidente Luis Abinader la confianza depositada en su persona para implementar las políticas públicas que desarrolla el Gobierno en favor de la primera infancia y destacó el compromiso del mandatario con la ampliación de estos servicios.

Guante afirmó que el nuevo centro constituye una respuesta a las necesidades de las familias de la zona y resaltó que los 250 beneficiarios representan igual cantidad de oportunidades para crecer en un entorno seguro.

Asimismo, destacó la importancia del acompañamiento a las familias y sostuvo que la obra es más que una infraestructura física, porque contribuye a mejorar la calidad de vida de las comunidades.

En el municipio de San Cristóbal, el Inaipi cuenta con una capacidad instalada para atender a 5,018 niños y niñas de 0 a 5 años, distribuidos en 17 centros: seis Caipi y 11 CAFI. En toda la provincia funcionan 43 centros de atención integral a la primera infancia, de los cuales 15 son Caipi y 28 CAFI, con capacidad para beneficiar a 12,556 niños y niñas.

Obra impactará a familias de varios sectores

La obra fue ejecutada por la Dirección de Infraestructura Escolar, cuyo titular es el ingeniero Roberto Herrera, e impactará a familias de los sectores Mendoza, Los Barrancones, urbanización Las Colinas, Cañada de los Vallejo (Richi), urbanización Don Richi (Villa Bendición) y urbanización Vista Hermosa.

También serán beneficiadas familias de los barrios Los Ninjas, El Bronx, Don Juan I, Don Juan II, Los Trinitarios, urbanización Yamile y el Kilómetro 3 ½, quienes tendrán acceso a los servicios que ofrece el centro.

Centro ofrecerá atención integral

En el Caipi, los niños y niñas recibirán servicios de estimulación oportuna y educación inicial, salud y nutrición, acompañamiento en la atención a las necesidades educativas especiales y condiciones de discapacidad, protección contra la violencia y acompañamiento en el registro de nacimiento. También se dará apoyo a las familias y comunidades.

Familias destacan impacto de la obra

En representación de las familias beneficiadas, Eida Lara Ruiz expresó que la apertura del centro representa alegría para las madres, al igual que tranquilidad y seguridad para los padres que dejan a sus hijos bajo el cuidado de la institución.

Agradeció al mandatario por continuar apostando al cuidado de la primera infancia y afirmó que con esta obra las familias reciben la esperanza de un futuro mejor para sus hijos.

En el acto, el presidente Luis Abinader estuvo acompañado del senador de la provincia San Cristóbal, Gustavo Lara Salazar; la gobernadora provincial, Pura Casilla, y el alcalde del municipio de San Cristóbal, Nelson de la Rosa, además de otras autoridades y representantes de la comunidad.

Presidente Luis Abinader inaugura techado de centro educativo en Cambita en beneficio de 700 estudiantes y toda la municipalidad

Cambita Garabitos, San Cristóbal.- Como parte de la agenda de trabajo de este fin de semana por la Región Valdesia, el presidente Luis Abinader inició su jornada de este domingo con la inauguración del techado del Centro Educativo en Artes Antonio Garabitos, en el cual cursan sus estudios 457 estudiantes en el nivel secundario.

La obra, que se hizo con una inversión de RD 26,639,515.49 a través de la Dirección de Infraestructura Escolar cuyo titular es Roberto Herrera, responde a una vieja demanda de la comunidad para dotar a los jóvenes y atletas locales de instalaciones dignas y protegidas de las condiciones climáticas.

Con este espacio, ubicado en el municipio del mismo nombre de la provincia San Cristóbal, el mandatario proporciona a la localidad una infraestructura para el fortalecimiento de las actividades recreativas, deportivas y comunitarias.

La edificación permitirá a los jóvenes ejercitarse, trabajar en equipo y recrearse en óptimas condiciones, además de impulsar el desarrollo integral y los valores del deporte.

Ministro dice 99 % de las escuelas están en funcionamiento

En su intervención, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, dijo que al iniciar el año escolar, hace dos semanas, el 99 % de los centros educativos estaba en pleno ejercicio, llevando conocimiento y aprendizaje a los estudiantes.

“Las escuelas han sido intervenidas en grandes cantidades, más que muchos años antes, es decir que más del 99 % de los centros educativos públicos de la República Dominicana están en plena operación, con sus estudiantes siendo transportados por el TRAE, recibiendo enseñanza y alimentación escolar”.

Destacó que una educación de calidad debe abrir espacios para todas las capacidades de los alumnos, ya sea en las ciencias, el arte o el deporte y enfatizó el valor formativo de las disciplinas deportivas, las cuales enseñan a los jóvenes que avanzar requiere preparación, esfuerzo, trabajo en equipo y la disposición de volver a intentarlo ante el fracaso.

De Camps invitó a los estudiantes a asumir retos difíciles, participar activamente y descubrir sus talentos ocultos. También les hizo un llamado a cuidar, proteger y mantener activas las nuevas instalaciones, de manera que puedan encontrar allí una oportunidad para crecer.

Al agradecer al mandatario por la obra, la estudiante Yohanny Alejandra Vega Ceballos, resaltó lo que significa el techado porque ofrece un espacio para enfrentar situaciones adversas que afectarían a los jóvenes.

“Al brindarnos alternativas para ocupar nuestro tiempo, desarrollar nuestros talentos, practicar deportes y fortalecer los vínculos con nuestra comunidad, estamos construyendo caminos positivos para nuestro presente y futuro. Por eso, asumimos el compromiso de aprovecharlo, cuidarlo y convertirlo en un lugar que inspire a otros a perseguir sus sueños y alcanzar sus metas”, expresó la estudiante de quinto de secundaria.

En la bendición del acto y la obra, el sacerdote Francis Montilla, de la parroquia Sagrado Corazón, pidió a Dios bendecir al mandatario y darle la sabiduría para seguir gobernando en favor de los dominicanos.