Presidente Luis Abinader encabezará Consejo de Ministros y Directores en la provincia San José de Ocoa este domingo. Otras Noticias Presidenciales

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.- El presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona encabezará este domingo un Consejo de Ministros y Directores en la provincia San José de Ocoa, como parte de una agenda de trabajo que también contempla la inauguración de obras el sábado en esta provincia y en Santiago.

En ambas provincias serán inauguradas obras de salud, educativas, infraestructura vial y deporte, así como el lanzamiento del programa “Fogones por estufas” y la realización de una visita a Expo Cibao.

Sábado, San José de Ocoa

El sábado 3 de octubre, el presidente Luis Abinader iniciará su agenda de trabajo con la inauguración del techado del Centro Educativo William Radhames Encarnación, en el municipio Rancho Arriba, provincia San José de Ocoa, como parte de las acciones para seguir fortaleciendo una educación pública de calidad.

También encabezará el lanzamiento del programa “Fogones por estufas”, iniciativa dirigida a beneficiar a familias de la provincia mediante la sustitución de fogones por estufas, con el propósito de contribuir a mejorar las condiciones de los hogares y facilitar el acceso a una alternativa más adecuada para la preparación de alimentos.

Santiago

Luego, el mandatario se trasladará a Santiago, donde inaugurará el Centro Educativo Dominga Avelina Pérez, ubicado en la comunidad El Caimito, y el Liceo El Guano, ambos en el municipio de Jánico. Estas actividades forman parte de la agenda que desarrollará el presidente Abinader en la provincia y estarán centradas en la entrega de nuevas instalaciones destinadas al fortalecimiento de la educación en esta demarcación.

La agenda del presidente Abinader concluirá en esta provincia con una visita a Expo Cibao, en el Parque Central de Santiago, donde tendrá la oportunidad de recorrer este importante espacio de exhibición y conocer las actividades que se desarrollan en el marco de esta tradicional feria comercial y empresarial de la provincia.

Domingo, San José de Ocoa

El domingo 4 de octubre, el presidente Luis Abinader encabezará un Consejo de Ministros y Directores en el Polideportivo de San José de Ocoa, donde se abordarán los principales temas de interés para la provincia y se dará seguimiento a las acciones y proyectos que desarrolla el Gobierno en esta demarcación.

Posteriormente, el mandatario inaugurará la Unidad de Pie Diabético del Hospital San José de Ocoa, una nueva área destinada a fortalecer los servicios de atención y tratamiento que ofrece este centro de salud a los pacientes de la provincia.

La agenda continuará con la inauguración del techado del Liceo José Núñez de Cáceres y de la Escuela Primaria Prof. Altagracia Thelma Sánchez Castillo, en la comunidad de El Naranjal, como parte de las obras destinadas a ampliar y mejorar los espacios para la educación en la zona.

El mandatario también inaugurará el play de Sabana Larga, una instalación deportiva que se suma a las obras contempladas en su jornada por la provincia y que estará destinada al desarrollo de actividades deportivas y recreativas de la comunidad.

La jornada concluirá con la inauguración de la carretera Sabana Larga-Nizao y por mención, el puente sobre el arroyo La Vaca, en Sabana Larga, obras de infraestructura vial que contribuirán a mejorar la conectividad y el desplazamiento entre las comunidades de esta zona.

Presidente Luis Abinader entrega premio como Adulto Mayor del Año a Ellis Pérez y como Protector de la Persona Envejeciente al Hogar de Ancianos Nuestra Señora del Carmen de Higüey

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.- El presidente Dominicano Luis Rodolfo Abinader, junto a la vicepresidenta Raquel Peña y la primera dama señora Raquel Arbaje de Abinader, encabezó este viernes la séptima edición del Premio Anual Protector de la Persona Envejeciente y Adulto Mayor, que reconoce el altruismo y la dedicación de los adultos mayores durante el año.

Estos galardones constituyen un tributo de la nación a sus adultos mayores. El Premio Protector de la Persona Envejeciente distingue a la institución cuyo compromiso solidario se convierte en ejemplo de servicio, mientras que el Premio Adulto Mayor del Año honra a aquel hombre o mujer que, con su testimonio de esfuerzo, valores, superación y referencia moral, enaltece la grandeza de esta etapa de la vida.

El galardón para el Adulto Mayor del Año fue otorgado a Eliseo Antonio Pérez (Ellis Pérez), por el mérito de ser un ejemplo de inspiración para los adultos mayores, ya que, a sus 90 años, se mantiene activo y participativo, incansable en su labor nacional e internacional en el sector turístico dominicano. Escritor y comunicador, comparte con todas las generaciones sus éxitos, vivencias y saberes acumulados a lo largo de su vida, entregando lo que hace y sabe hacer con pasión y amor.

En tanto, el premio para el Protector de la Persona Envejeciente fue otorgado a sor Ciriaca Almonte, directora del Hogar de Ancianos Nuestra Señora del Carmen de Higüey, entidad que ha desarrollado durante 84 años una destacada labor de acogida con cariño a los adultos mayores vulnerables, para asistirlos y cuidarlos en la construcción de una vida plena y participativa, contribuyendo a su bienestar y calidad de vida en una estancia digna durante sus años de adultez avanzada.

República Dominicana avanza en materia de cuidado, protección, asistencia y respeto en favor de la población adulta mayor

Durante el acto, el director ejecutivo del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape), Demetrio Antonio Vicente Ureña, afirmó que la República Dominicana avanza en materia de protección y asistencia a los adultos mayores, gracias a la importancia que el presidente Luis Abinader otorga al bienestar, la mejora de la calidad de vida y la participación activa de esta población, mediante el impulso de políticas públicas inclusivas y acordes con sus necesidades. Precisó que, mediante la ejecución de los distintos programas sociales que desarrolla el Conape y otras dependencias del Gobierno, los adultos mayores han mejorado sustancialmente su calidad de vida.

En su intervención señaló que el objetivo de las acciones impulsadas es garantizar que cada persona pueda envejecer con dignidad, ejercer sus derechos y continuar participando activamente en la sociedad.

Vicente Ureña resaltó, además, la importancia del Decreto núm. 675-26, del 29 de septiembre de 2026, mediante el cual se estableció una vigencia uniforme de cuatro años para las licencias de conducir, eliminando la reducción del período de renovación basada exclusivamente en la edad de los conductores de 75 años o más. Consideró que esta disposición fortalece la autonomía y la igualdad de las personas adultas mayores, al tiempo que contribuye a combatir el edadismo.

En cuanto a los resultados de la gestión institucional, informó que durante 2025 el Conape alcanzó a más de 224,000 personas adultas mayores en el área de salud y brindó atención a más de 46,000 mediante consultas, visitas domiciliarias, servicios de salud mental y asistencia farmacéutica.

Asimismo, indicó que, en lo que va de 2026, el programa de la tarjeta TEAMA ha beneficiado a 6,677 personas adultas mayores, superando en un 11 % la meta anual, mientras que el programa Familias de Cariño ha favorecido a 356 personas, un 9 % por encima de lo previsto. A esto se suman 89,280 horas de cuidado domiciliario ejecutadas.

El funcionario también destacó que 7,953 personas adultas mayores han recibido servicios de acogida, alojamiento, cuidado y atención integral en centros especializados y asociaciones sin fines de lucro; 3,378 han recibido medicamentos y 37,957 han sido beneficiadas con orientación o protección ante situaciones de emergencia o vulnerabilidad. En materia de formación, señaló que, mediante la colaboración del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), Supérate y el Conape, se graduó y certificó una nueva cohorte de 216 personas cuidadoras de servicios domiciliarios, con lo que asciende a 2,908 el total de personas especializadas en el cuidado de adultos mayores.

El director ejecutivo del Conape destacó, además, la importancia de la articulación interinstitucional con entidades como Cerasa, Promese/CAL, el Servicio Nacional de Salud (SNS), el FEDA, Propeep y la Junta Central Electoral (JCE), entre otras, para fortalecer la atención en áreas como salud, medicamentos, aseguramiento, alimentación y registro.

También indicó que los resultados alcanzados representan un compromiso para continuar mejorando la calidad de los servicios, reducir las brechas territoriales y fortalecer los mecanismos de protección, supervisión y seguimiento, con especial atención a las personas en condiciones de mayor vulnerabilidad.

Galardonados

Al recibir el reconocimiento como Adulto Mayor del Año, Ellis Pérez agradeció al Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape) y a la Comisión Presidencial por la distinción, que calificó como una ocasión que quedará para la historia. Con su característico sentido del humor, Pérez recordó que, al enterarse de que sería reconocido, dijo que él no era un “adulto mayor”, sino un “adulto menor”, en referencia a su actitud ante la vida.

En sus palabras destacó la adaptación como una de las claves para avanzar y envejecer con plenitud, al considerar que las personas deben reconocer los cambios propios de cada etapa y abrirse a nuevas oportunidades. “Los que sobreviven no son los más fuertes, son aquellos que mejor se adaptan”, expresó Pérez, al compartir una de las principales enseñanzas que, según explicó, le han permitido llegar a los 90 años. Igualmente, agradeció la presencia de su familia y amigos, a quienes reconoció como fundamentales en su vida, y reiteró su gratitud al Conape por la distinción.

De su lado, la directora del Hogar de Ancianos Nuestra Señora del Carmen de Higüey, sor Ciriaca Almonte, expresó su profunda alegría y agradecimiento al tiempo de resaltar que este galardón representa el esfuerzo, la entrega y el amor de todas las personas que contribuyen diariamente al bienestar de los adultos mayores acogidos en el centro.

Almonte agradeció al presidente Luis Abinader, a la primera dama, Raquel Arbaje, y al director ejecutivo del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape), Demetrio Antonio Vicente Ureña, por su compromiso con la dignidad y la protección de las personas envejecientes, así como por el respaldo brindado a la institución.

Gobierno crea el Servicio Nacional de Atención Residencial para transformar y elevar la calidad de los hogares de paso y centros de protección

Santo Domingo.- En un paso trascendental para el fortalecimiento del sistema de protección a la infancia, el presidente Luis Abinader emitió este miércoles el Decreto núm. 676-26, mediante el cual se crea el Servicio Nacional de Atención Residencial (Senar) como un órgano desconcentrado adscrito al Ministerio de la Presidencia (MINPRE).

La nueva institución surge con el objetivo primordial de gestionar, operar y prestar programas de atención residencial para niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo medidas de protección, asegurando un servicio oportuno, integral, especializado y enfocado estrictamente en el interés superior del menor y los principios de excepcionalidad y temporalidad.

Modelo especializado y articulación interinstitucional

De acuerdo con las disposiciones del decreto, el Senar desarrollará sus funciones en el marco de una delegación extrajerárquica e intersubjetiva acordada con el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), entidad que mantendrá su rol inalterable como ente rector del Sistema Nacional de Protección y supervisor técnico del nuevo organismo.

El servicio operará bajo estrictos criterios de separación de perfiles —considerando edad, sexo, etapa de desarrollo, nivel de riesgo y necesidades específicas de salud física o mental— para garantizar una atención diferenciada y de alta calidad en los hogares de paso y centros residenciales.

Asimismo, se coordinarán acciones estrechas con el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud (SNS) para la atención integral, el tratamiento clínico y la habilitación psicosocial de los menores acogidos.

Comisión de Transición y metas hacia el 2027

Para asegurar una puesta en marcha ordenada y eficiente, la normativa establece la creación temporal de una Comisión de Transición e Implementación, integrada por representantes del Ministerio de la Presidencia —quien la coordinará—, el Ministerio de Administración Pública, Hacienda, Vivienda y Edificaciones, Justicia, Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud, el Conani y la dirección ejecutiva del propio Señar.

Esta comisión tendrá la responsabilidad de diseñar la nueva red nacional de servicios residenciales y ejecutar un plan estratégico que contempla ampliar en al menos un 30 % la capacidad instalada del sistema de atención residencial para el año 2027.

La institución iniciará formalmente sus operaciones el 1 de enero de 2027, garantizando en todo momento la continuidad absoluta de los servicios existentes y la protección jurídica de los expedientes y del personal involucrado.

Con esta medida, la administración del presidente Luis Abinader reafirma su firme compromiso con la salvaguarda de los derechos fundamentales de la niñez y la adolescencia en situación de vulnerabilidad, dotando al Estado de herramientas modernas y especializadas para garantizarles un futuro digno y seguro.