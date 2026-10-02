Presidente Dominicano Luis Abinader dice hay 70 prófugos con muchas fichas, pide que se entreguen porque un equipo los busca. Vicepresidenta dice: Ciudadanos que cometan un acto delictivo deberán “abstenerse de las consecuencias”

Santo Domingo, Norte, R. D.-El presidente Constitucional de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona indicó que la misión del Gobierno es “garantizar” la paz social del país e indicó que la Policía continuará con los operativos de búsqueda y captura de aquellos con múltiples fichas delictivas.

Al ser abordado por la prensa tras encabezar la inauguración de la Escuela Primaria Ana Josefa Puello, en el sector Cancino Adentro, el mandatario reiteró el llamado a las personas que tienen órdenes de arresto y que han sido identificadas por las autoridades a entregarse, al tiempo que afirmó que el Gobierno continuará fortaleciendo las capacidades de la Policía Nacional para garantizar la seguridad y tranquilidad de las familias dominicanas.

“Este pueblo lo que quiere es vivir en paz y en tranquilidad y que sus niños vayan a sus casas tranquilos sin que nadie los moleste. Este país quiere vivir en paz, la inmensa mayoría de este país es de gente buena, de gente trabajadora, de gente seria y la mayoría lo que quiere es eso y el Gobierno está para garantizar esa paz y nosotros se la vamos a garantizar”, expresó Abinader.

Las declaraciones del mandatario ocurren horas después de que la Policía Nacional señalara que tiene 53,877 órdenes de arresto pendientes de ejecución; con unas 73 personas con múltiples registros.

“A los que tienen muchas fichas, que creo que son unos 70, y que son de alta peligrosidad, lo que nosotros les repetimos es que se entreguen. Porque hay equipo buscando. A ese grupo de antisociales con órdenes de arresto que se entreguen las autoridades ya los tienen ubicados y los están buscando”, manifestó Abinader.

El mismo señaló que a esas personas se les está dando “la oportunidad de que se entreguen”; de la misma manera destacó, además, el respaldo de la ciudadanía a las acciones que desarrolla la Policía Nacional para fortalecer la seguridad, al señalar que la mayoría de los dominicanos aspira a vivir en paz, trabajar y desarrollar sus actividades con tranquilidad.

Durante las últimas semanas, el escaparate público ha sido dominado por el debate acerca del accionar de la Policía Nacional, quienes mediante distintas notas de prensa han comunicado que alrededor de 30 “presuntos delincuentes” han sido ultimados durante “intercambios de disparos”.

Las informaciones otorgadas por las autoridades, a través de distintos comunicados de prensa, es que estos, calificados como “reconocidos delincuentes”, han fallecido tras enfrentar a las unidades de la policía y estas “responder hacía esos ataques”.

Raquel Peña sobre muertes en manos de la Policía:

La vicepresidenta de la República Dominicana, Raquel Peña.

La vicepresidenta de la República Dominicana, Raquel Peña, aseguró que los ciudadanos que cometan un acto delictivo deberán “abstenerse de las consecuencias”. Las declaraciones de Peña sucedieron luego de que fue cuestionada por las muertes que han provocado los intercambios de disparos entre autoridades y personas señaladas por realizar hechos que infrinjan las leyes.

“No sé si calificarla de mano dura, nosotros tenemos que garantizar lo que es la paz social, lo que es la seguridad de la totalidad de los ciudadanos dominicanos”, reveló. La vicemandataria agregó que “quienes quieran ir realmente a delinquir o cometer un tipo de delito” deberán soportar las medidas que tomen la Policía Nacional o de otras fuerzas que quieran “proteger la ciudadanía dominicana”.

El órgano policial ha reportado en las últimas semanas que “reconocidos delincuentes”, buscados por poseer múltiples denuncias en su contra, han fallecido durante intercambios de disparos. El último ocurrió el pasado 30 de septiembre en Santiago de los Caballeros, cuando Eudy Antonio Infante, conocido como “Nilfry”, perdió la vida tras enfrentar a miembros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) en Santiago Oeste (Cienfuegos).