FARD y COE consolidan alianza estratégica para una respuesta rápida ante emergencias. Juramentan nueva directiva de AEOFARD

Santo Domingo, RD. — El comandante general de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), mayor general piloto Enmanuel M. Souffront Tamayo, sostuvo un encuentro estratégico con el director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Erdwin Robert Olivares Luciano.

El propósito central de esta reunión fue afianzar los protocolos de colaboración mutuas de ambas nstituciones para optimizar la capacidad de reacción ante fenómenos naturales que puedan poner en riesgo a la ciudadanía.

Durante las conversaciones, ambos directivos profundizaron en planes conjuntos de prevención, preparación y mitigación de daños frente a eventos de alto impacto como huracanes, inundaciones repentinas y sismos. El intercambio permitió evaluar de manera directa los canales de comunicación y las oportunidades para articular de forma más eficiente los recursos humanos y tecnológicos de las instituciones de primera respuesta.

Como pilar fundamental de este esquema de cooperación, la FARD reafirmó su compromiso de poner a disposición del sistema nacional su flota para movilidad aérea, unidades especializadas en búsqueda y rescate, y soporte logístico. Estas acciones se ejecutan bajo los lineamientos del Ministerio de Defensa, integrándose de manera armónica con los organismos que conforman el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta (PMR).

Este acercamiento forma parte de la doctrina de apresto operacional continuo que mantiene la institución militar, orientada a salvaguardar vidas y garantizar una asistencia oportuna en cualquier punto del territorio nacional cuando la emergencia lo demande.

Juramentación de la nueva directiva de AEOFARD

Base Aerea de San Isidro, Santo Domingo Este, R. D.-El Comandante General de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), Mayor General Piloto Enmanuel M. Souffront Tamayo, y la presidenta de la Asociación de Esposas de Oficiales de la Fuerza Aérea de República Dominicana (AEOFARD), Sra. Jenny Guillermo de Souffront, encabezaron el acto de juramentación de la nueva directiva que los acompañará durante su gestión al frente de esta organización benéfica e institucional.

La nueva directiva juramentada está integrada por Rosaransi del Carmen Batista Vargas de Brito como vicepresidenta, Carmen Aleida de Jesús Guzmán Negrín como tesorera, Carolina De Coo Ortega de Sierra como secretaria, y Laysa Yohaira Echavarría de Acosta en calidad de vocal. La ceremonia protocolar estuvo a cargo de la Teniente Coronel abogada Dominga Made Zabala, FARD, Directora del Cuerpo Jurídico de la institución.

Durante sus palabras de exhortación, la señora Jenny Guillermo de Souffront expresó su profunda gratitud por la responsabilidad que representa dirigir AEOFARD y manifestó su firme propósito de continuar fortaleciendo la labor social de la asociación. En su discurso, enfatizó la importancia de brindar un acompañamiento constante a los miembros de la Fuerza Aérea, a sus familias y a las comunidades circundantes que requieran apoyo prioritario.

Asimismo, la presidenta de AEOFARD motivó a las integrantes de la nueva directiva a trabajar de manera cohesionada como un verdadero equipo, sustentando sus acciones diarias en valores fundamentales como la entrega, la transparencia, la solidaridad y el genuino don de servir al prójimo.