Policía Dominicana ocupa arma de guerra, pistola, más de 140 municiones y US$34,200 durante allanamiento en residencial en Juan Dolio

Juan Dolio, San Pedro de Macorís, R. D.-Agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) de la Policía Nacional de la Republica Dominicana, en coordinación con el Ministerio Público, ocuparon un fusil de asalto, una pistola Glock, 141 municiones y US$34,200 en efectivo, durante un allanamiento realizado en un exclusivo complejo residencial, ubicado en Juan Dolio.

La intervención fue ejecutada mediante la orden judicial núm. 2026-AJ0085235, correspondiente a la solicitud núm. 2026-R1391654, dirigida a la residencia del ciudadano alemán Nicola David Kahle, quien fue detenido durante el operativo realizado por los agentes del orden y el Ministerio Publico.

Durante la requisa, los investigadores ocuparon un fusil de asalto y una pistola marca Glock, calibre 9mm, además de 106 cartuchos para fusil y otras 35 municiones de distintos calibres.

Asimismo, fueron ocupados 34,200 dólares estadounidenses y 1,650 pesos dominicanos en efectivo, evidencias que quedaron bajo custodia de las autoridades para los fines correspondientes.

En la foto se observa la residencia allanada y las armas que fueron incautadas a la persona mencionada.

El detenido y las evidencias fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras las autoridades profundizan las investigaciones para establecer la procedencia del armamento, las municiones y el dinero ocupado. Hasta el momento, la Policía Nacional y las autoridades judiciales dominicanas no han revelado públicamente datos específicos sobre el historial criminal, profesión u ocupación previa de Nicola David Kahle.

Bajo custodia judicial: El imputado fue arrestado formalmente dentro de la propiedad durante la incursión de la DICRIM. Actualmente se encuentra arrestado y bajo la disposición directa del Ministerio Público en la provincia de San Pedro de Macorís.



