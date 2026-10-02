Gobernados por la improvisación

Puerto Rico no atraviesa una crisis de recursos. Atraviesa una crisis de competencia. Los sobregiros, los contratos sin control, los sistemas que no se hablan entre sí y las emergencias que llegan siempre “por sorpresa” tienen una raíz común: demasiadas agencias están dirigidas por personas que no tienen la preparación técnica, administrativa ni especializada que el puesto exige.

Nadie le confiaría un puente a quien nunca estudió ingeniería, ni una cirugía a quien nunca pisó una sala de operaciones. Sin embargo, aceptamos como normal que una agencia con miles de empleados y cientos de millones de dólares sea dirigida por alguien cuyo mérito principal es la lealtad política. Se nombra por afinidad y no por capacidad. Luego nos sorprende que no se entienda un presupuesto, que no se planifique una compra, que no se supervise un contrato y que no se anticipe una sequía.

El costo del amateurismo

Cuando quien dirige no domina la materia, no puede evaluar lo que otros le presentan. Firma lo que le ponen delante. Delega en consultores y contratistas lo que debería entender por sí mismo. No distingue entre un gasto necesario y uno inflado. No detecta un error de proyección hasta que la cuenta ya está en rojo.

El resultado es el que vivimos: caos en la gestión, fallas en la ejecución y un presupuesto sobregirado sin control. Se improvisa, se parcha, se pide prestado y se vuelve a empezar. Cada crisis se atiende con otra medida de emergencia, nunca con una solución de fondo, porque quien está al mando no tiene el conocimiento para diseñarla.

Esto no se arregla cambiando de nombres

Cambiar de funcionarios cada cuatro años no resuelve nada si quienes llegan salen del mismo sistema que no formó a nadie para dirigir con rigor. Cada generación de líderes es producto de las escuelas que tuvo. Si el sistema educativo gradúa estudiantes que no comprenden lo que leen, no pueden analizar un documento ni resolver un problema complejo, no podemos esperar de ellos, treinta años después, que administren con excelencia un presupuesto de miles de millones.

La incompetencia del gobierno de hoy es la factura atrasada de la educación de ayer. Por eso la única solución real y duradera es educativa.

Un nuevo modelo educativo

Puerto Rico necesita un modelo que forme personas capaces de pensar, crear y dirigir. Su base debe ser clara:

Comprensión de lectura como cimiento de todo. Quien no comprende lo que lee no puede aprender matemáticas, ciencias, historia ni leyes. Tampoco puede fiscalizar a su gobierno ni leer un contrato antes de firmarlo. La lectura profunda es la destreza madre.

Quien no comprende lo que lee no puede aprender matemáticas, ciencias, historia ni leyes. Tampoco puede fiscalizar a su gobierno ni leer un contrato antes de firmarlo. La lectura profunda es la destreza madre. Creatividad empresarial. Un país que depende de que el gobierno le dé empleo está condenado al estancamiento. Hay que formar estudiantes que sepan identificar una necesidad, diseñar una solución, administrar recursos y crear valor. Un pueblo de emprendedores no depende del patronazgo.

Un país que depende de que el gobierno le dé empleo está condenado al estancamiento. Hay que formar estudiantes que sepan identificar una necesidad, diseñar una solución, administrar recursos y crear valor. Un pueblo de emprendedores no depende del patronazgo. Artes. Las artes desarrollan disciplina, imaginación, sensibilidad y pensamiento original. No son un adorno del currículo. Son la fuente de la innovación y de la identidad cultural que nos distingue.

Las artes desarrollan disciplina, imaginación, sensibilidad y pensamiento original. No son un adorno del currículo. Son la fuente de la innovación y de la identidad cultural que nos distingue. Desarrollo del ambiente para el futuro. Una isla vulnerable a huracanes, sequías y fallas de infraestructura necesita jóvenes formados en energía renovable, manejo del agua, agricultura sostenible y planificación ambiental. Ese es un campo de trabajo y de soberanía.

Volver a los libros y a las destrezas serias

Hay que decirlo sin rodeos: es hora de volver al libro de papel. La pantalla fragmenta la atención y premia lo breve, lo veloz y lo superficial. El libro exige concentración sostenida, y esa concentración es la que construye la mente que luego sabe analizar, argumentar y decidir. La tecnología tiene un lugar en la escuela, pero como herramienta al servicio de una mente que ya sabe leer y pensar, no como sustituto de ese esfuerzo.

Y hay que acabar con la práctica de pasar de grado a quien no domina las destrezas. La promoción automática no es compasión. Es fraude. Le dice al estudiante que aprendió lo que no aprendió, le entrega un diploma vacío y lo lanza a un mundo que no será indulgente. Un estudiante no debe avanzar al próximo grado sin demostrar que domina lo del anterior. Cuando no lo logra, la respuesta es apoyo, tutoría y tiempo, no una mentira administrativa.

Para darle ontexto a lo mencionado en el articulo se presenta la evidencia del caos gubernamental.

A continuación se detallan las investigaciones, querellas y referidos ante el Departamento de Justicia (DJ) y las comisiones legislativas del Senado asociados a cada uno de los casos principales registrados entre 2025 y 2026:

1. DDEC / OGPe (Caso de Sebastián Negrón Reichard y Norberto Almodóvar)

Detonante: Negrón Reichard destituyó al director auxiliar de la OGPe, Norberto Almodóvar, por presuntas irregularidades e intervención indebida en un proceso de licitación.

Negrón Reichard destituyó al director auxiliar de la OGPe, Norberto Almodóvar, por presuntas irregularidades e intervención indebida en un proceso de licitación. Referido al Departamento de Justicia: El propio secretario del DDEC presentó un referido oficial ante el Departamento de Justicia para que investigara a Almodóvar por posibles violaciones de ley relativas a la ética gubernamental y manejo de subastas.

Presiones de La Fortaleza e Investigación: Tras el referido, trascendió que desde La Fortaleza (encabezada en ese momento por el Secretario de la Gobernación) se le exigió al secretario del DDEC reinstalar a Almodóvar en su puesto. Negrón Reichard se negó, lo que resultó en su renuncia y la de 10 altos ejecutivos del DDEC. El Senado de Puerto Rico abrió vistas de investigación sobre el alegado uso de presiones políticas desde el Ejecutivo para frenar pesquisas administrativas.



2. La Fortaleza (Francisco Domenech e Itza García)

Investigaciones Penales Activas: Tras los eventos del DDEC y señalamientos por el manejo de propuestas de contratación pública no solicitadas, el Departamento de Justicia confirmó la apertura de investigaciones sobre posibles presiones e interferencia indebida en procesos de licitación y otorgamiento de permisos.

Señalamientos del Senado: El Presidente del Senado y portavoces parlamentarios exigieron públicamente la salida de Domenech calificando su permanencia como una “traba para la transparencia”. A su salida en agosto de 2026, el propio Domenech reconoció la existencia de indagatorias penales en su contra en el foro estatal, aunque defendió su inocencia.



3. Departamento de la Familia (Caso de Cyd Marie Lora / Suzanne Roig)

Informes Internos y Referidos por Irregularidades de Contratación: La Cámara de Representantes y el Senado revelaron informes donde se señalaba favorecimiento a firmas privadas (como One Sources Investigation LLC) e irregularidades en la adjudicación de contratos de servicios directos a la agencia.

Investigación por Negligencia Administrativa: La Comisión de Bienestar Social del Senado tramitó un referido ante el Departamento de Justicia y la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) para evaluar responsabilidad en el estancamiento de más de 1,000 denuncias acumuladas de maltrato e inacción en la asignación de recursos esenciales.



4. DTOP / DISCO (Caso de Mary Fuster)

Referido a Justicia y Renuncia: La jefa de la Dirección de Servicios al Conductor (DISCO), Mary Fuster, renunció luego de ser referida al Departamento de Justicia por presuntas violaciones de ley vinculadas a irregularidades con centros de inspección de vehículos.



La decisión que nos toca

Podemos seguir apagando incendios fiscales con dinero prestado, o podemos atacar la causa. Si queremos agencias dirigidas por personas capaces, necesitamos escuelas publicas que formen personas capaces. Si queremos presupuestos que cuadren, necesitamos ciudadanos que sepan leerlos y exigirlos. Si queremos un país próspero, necesitamos jóvenes que sepan crear, no solo esperar.

Ninguna reforma de agencias, ninguna ley ni ningún comité sustituye esto. El futuro de Puerto Rico se decide en el salón de clases. Mientras sigamos graduando a quienes no entienden lo que leen, seguiremos eligiendo y nombrando a quienes no entienden lo que dirigen.