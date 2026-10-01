Comandante General del Ejercito Dominicano inicia recorrido en la Frontera Sur. Otras Noticias del ERD

Barahona, R. D.– El comandante general del Ejército de República Dominicana, mayor general Jimmy Arias Grullón, encabeza una jornada de inspección operacional por la frontera sur que abarca desde las principales vías de tránsito hasta los puestos militares ubicados en zonas de difícil acceso de la línea fronteriza.

Además de los controles viales, la comitiva militar penetró a destacamentos y puestos avanzados distantes de los centros urbanos, posicionados estratégicamente para la protección de la soberanía nacional y la contención del paso irregular de extranjeros. En estos puntos, el mayor general Arias verificó de forma directa las condiciones de servicio de los soldados, el equipamiento y el estado de las infraestructuras remozadas.

El recorrido inició en la sede de la Quinta Brigada de Infantería, en Barahona, e incluyó el destacamento Julio Inoa Nina, el destacamento La Algodonera, el destacamento de Oviedo, el destacamento de Cabo Rojo, la fortaleza Enriquillo en Pedernales, el destacamento El Embalse y el destacamento El Banano, para concluir este sábado en el municipio de Jimaní, completando el ciclo de auditorías militares en la franja fronteriza tras las inspecciones ejecutadas en la región norte.

“Iniciamos este recorrido en Barahona, en la Quinta Brigada, y tenemos estimado terminar el día sábado en el mismo Jimaní para completar todo lo que es frontera sur hacia el centro. Todos estos destacamentos remozados están en excelentes condiciones, al igual que las tropas, que se encuentra en un estado operacional de listeza para cumplir con la misión”, afirmó el mayor general Jimmy Arias.

Durante esta jornada de supervisión, el alto mando estuvo acompañado por el supervisor de la Verja Perimetral Inteligente y de los Mercados Fronterizos, general de brigada Luis Alberto Coronado; el comandante de la Quinta Brigada de Infantería, general de brigada Freddy Soto Thormann, y los comandantes de los batallones con responsabilidad operativa en las provincias de Barahona, Pedernales e Independencia.

Ejército de República Dominicana intensifica operaciones fronterizas y logra recientes impactos contra el contrabando y la migración irregular





Santo Domingo, R.D. – El Ejército de República Dominicana (ERD), presentó un balance operacional correspondiente a la semana del 14 al 20 de septiembre de 2026, destacando importantes incautaciones de ilícitos y detenciones estratégicas el marco de los operativos permanentes de vigilancia, control fronterizo y seguridad territorial ejecutados por la institución militar

Durante dicho periodo, las distintas brigadas de infantería diseminadas a lo largo del territorio nacional registraron el decomiso de un total de 31,368 unidades de mercancías de contrabando.

Entre los decomisos principales destacan 29,400 unidades de cigarrillos retenidas principalmente por la 4ta y 5ta Brigada de Infantería, así como 1,434 botellas de ron y 115 unidades de whisky.

Las unidades del ERD detuvieron a un total de 3,651 personas migrantes de nacionalidad haitiana en estatus migratorio irregular, reafirmando el compromiso militar con impedir el paso ilegal de extranjeros y el cumplimiento estricto de las leyes migratorias del país.

Ejército de República Dominicana intensifica operaciones fronterizas y logra recientes impactos contra el contrabando y la migración irregular.



En el periodo del 14 al 20 de septiembre de 2026, la institución interceptó más de 31,000 unidades de mercancías ilícitas y detuvo a 3,651 migrantes en condición irregular.



SANTO DOMINGO, R.D. – El Ejército de República Dominicana (ERD), presentó un balance operacional correspondiente a la semana del 14 al 20 de septiembre de 2026, destacando importantes incautaciones de ilícitos y detenciones estratégicas el marco de los operativos permanentes de vigilancia, control fronterizo y seguridad territorial ejecutados por la institución militar.

Durante dicho periodo, las distintas brigadas de infantería diseminadas a lo largo del territorio nacional registraron el decomiso de un total de 31,368 unidades de mercancías de contrabando.

Entre los decomisos principales destacan 29,400 unidades de cigarrillos retenidas principalmente por la 4ta y 5ta Brigada de Infantería, así como 1,434 botellas de ron y 115 unidades de whisky.

Las unidades del ERD detuvieron a un total de 3,651 personas migrantes de nacionalidad haitiana en estatus migratorio irregular, reafirmando el compromiso militar con impedir el paso ilegal de extranjeros y el cumplimiento estricto de las leyes migratorias del país.

Como resultado, unas 14 personas fueron puestas a disposición de la justicia por diversos delitos, de las cuales 12 enfrentan

cargos específicos por tráfico de indocumentados y 2 por porte ilegal de armas.

Como parte de la lucha contra las redes dedicadas a ilícitos en la frontera, el ERD logró la retención de 52 vehículos (incluyendo 43 motocicletas, 4 carros, 5 jeepetas y un miniván), además del decomiso de 2 armas de fabricación casera en la jurisdicción de la 3ra Brigada de Infantería.

En las cuatro semanas previas (del 17 de agosto al 13 de septiembre de 2026), las operaciones institucionales posibilitaron la

incautación acumulada de más de 536,000 unidades de mercancías de contrabando,

el decomiso de 84 porciones de drogas (marihuana), la retención de 131

vehículos implicados en ilícitos y la detención de 9,896 migrantes irregulares.

El Ejército de República Dominicana reitera su firme compromiso de mantener una presencia disuasiva y efectiva en las áreas

fronterizas, fortaleciendo la tranquilidad de la sociedad dominicana y garantizando la soberanía nacional.

Como resultado, unas 14 personas fueron puestas a disposición de la justicia por diversos delitos, de las cuales 12 enfrentan

cargos específicos por tráfico de indocumentados y 2 por porte ilegal de armas.

Como parte de la lucha contra las redes dedicadas a ilícitos en la frontera, el ERD logró la retención de 52 vehículos (incluyendo 43 motocicletas, 4 carros, 5 jeepetas y un miniván), además del decomiso de 2 armas de fabricación casera en la jurisdicción de la 3ra Brigada de Infantería.

En las cuatro semanas previas (del 17 de agosto al 13 de septiembre de 2026), las operaciones institucionales posibilitaron la

incautación acumulada de más de 536,000 unidades de mercancías de contrabando,

el decomiso de 84 porciones de drogas (marihuana), la retención de 131

vehículos implicados en ilícitos y la detención de 9,896 migrantes irregulares.

El Ejército de República Dominicana reitera su firme compromiso de mantener una presencia disuasiva y efectiva en las áreas

fronterizas, fortaleciendo la tranquilidad de la sociedad dominicana y garantizando la soberanía nacional.

Asimismo, la ceremonia contó con la presencia de miembros del Estado Mayor Coordinador y Especial de la institución, oficiales generales, oficiales superiores, oficiales subalternos, clases y alistados pertenecientes a las distintas dependencias del Ejército, así como de las damas integrantes de las directivas de Adeoerd.

ERD celebra Misa en Honor a San Miguel

La misa fue oficiada por el capellán mayor castrense de la institución, Alexis Reyes Debers, quien durante la homilía elevó oraciones por la guía y protección de los soldados, sus familias y la estructura militar, encomendando su labor a la custodia de San Miguel Arcángel.

La celebración religiosa también fue realizada de manera simultánea en las distintas brigadas y dependencias del Ejército a nivel nacional, permitiendo que la familia militar se uniera en oración para honrar a su Santo Patrono.

ERD celebra Misa en Honor a San Miguel.

ERD celebra Misa en Honor a San Miguel (Foto: Dirección de Comunicaciones ERD)

La celebración forma parte de una tradición de la institución y constituye un espacio para fortalecer la fe y renovar el compromiso con la Patria, así como para pedir por la protección de quienes tienen la misión de defender la nación.