Gobierno Dominicano implementa nuevo formulario electrónico para entrar y salir de República Dominicana

Héctor Danilo Sánchez Special-Reporter

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D. – El Gobierno Caribeño a través de la Dirección General de Migración, implementó el formulario electrónico o e-ticket para aquellas personas que viajen desde o hacia República Dominicana.

El formulario o e-Ticket reúne en un solo documento las declaraciones de Migración, Aduanas y Salud Pública que los viajeros debían completar antes de manera manual en los puertos de entrada y salida.

El mismo es obligatorio y gratuito para todos los viajeros de todas las nacionalidades que deseen ingresar o salir del país. Se recomienda completar el formulario antes de llegar al aeropuerto, hasta 72 horas antes del viaje.

Pasos para realizar la solicitud

El proceso inicia accediendo al portal eticket.migracion.gob.do, una vez dentro se pulsa sobre solicitud de e-ticket.

A continuación, se genera un código de aplicación único e intransferible y el viajero debe proceder a completar el apartado de información general, dirección permanente, medio de transporte, país de residencia, entre otros.

Después, pasará a las informaciones migratorias, en las cuales se pide nombre, género, pasaporte, lugar de nacimiento, nacionalidad, puerto de embarque, número de vuelo, etc.

Posteriormente, se procesa la información aduanal, aplicable solo para aquellas personas que ingresan al país como residentes o visitantes. En este apartado tendrá que declarar lo que trae o lleva, cantidad, moneda, detalle de mercancías sujetas al pago de impuestos, entre otros.

Por último, el viajero debe completar el formulario de Salud Pública, en el cual se le preguntará si ha visitado en los últimos 30 días algún otro país y si presenta algún signo o síntoma de la COVID-19.

Una vez completados todos los apartados, se le pide su nombre y apellido a modo de firma. Aquí finaliza el proceso e inmediatamente se genera un código QR con toda la información suministrada.

Este código QR puede descargarse en PDF e imprimir o llevar en el teléfono celular para presentarlo en todos los aeropuertos o puertos del país.

Canales oficiales para información adicional

La población puede consultar cualquier información adicional a través de los canales oficiales: la página web de migracion.gob.do y viajerodigital.mitur.gob.do

What is the electronic ticket?

It is a digital form required by multiple institutions to enter or leave the national territory.

It is mandatory for each passenger to truthfully complete the information in the electronic ticket for the General Directorate of Migration, the General Directorate of Customs and the Ministry of Public Health, according to laws 285-04, 115-17, 72-02 and 226-06.

