Gobierno destaca que la tasa de pobreza monetaria bajó 2.9 puntos este año con respecto a 2025. Otras Noticias Presidenciales

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.– La pobreza monetaria en el país se ubicó en un 13.75 % durante el segundo trimestre de 2026, lo que representa una reducción de 2.9 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo de 2025 (16.65 %), según informó el viceministro de Hacienda, Alexis Cruz, al ofrecer un balance sobre los indicadores sociales y económicos.

El funcionario destacó que esta disminución se enmarca en una tendencia sostenida desde 2019, cuando la pobreza rondaba el 26 %, e incluso tras el repunte al 30 % registrado en 2020 por efecto de la pandemia.

“Con el dato del segundo trimestre de este año, la pobreza en el semestre 2026 se sitúa en 14.58 %, lo que significa una reducción de 2.77 puntos porcentuales respecto al primer semestre de 2025, que fue de 17.35 %”, puntualizó.

Estas declaraciones las ofreció Alexis Cruz junto al presidente Luis Abinader, durante el desarrollo de LA Agenda Semanal realizada en el salón Las Cariátides del Palacio Nacional

En cuanto a la inflación, Cruz precisó que la acumulada en lo que va de año se sitúa en 5.13 %, ligeramente por encima del rango meta, aunque proyectó una convergencia rápida hacia el cierre del ejercicio, con una estimación en torno al 4.75 %.

Reducción de inflación

“La reducción de la inflación incrementa el poder adquisitivo de las clases menos favorecidas. Mantenerla controlada ha sido parte de la política diseñada para mitigar el impacto de la crisis internacional en los precios”, afirmó.

El viceministro atribuyó los avances en pobreza a una combinación de factores: el incremento de los salarios mínimos por encima de la inflación, el aumento del empleo formal e informal y la ampliación de los planes sociales, especialmente en el componente de alimentación escolar y familiar. En este sentido, subrayó que el ingreso monetario laboral total creció en todas las regiones del país, con especial impacto en las zonas de mayor pobreza absoluta y relativa.

Cifras regionales destacadas

· Región Ozama: crecimiento del ingreso laboral del 13.1 %.

· Región Este: incremento del 12.5 %.

· Región Sur: aumento del 27.4 %, la más alta del país.

· Región Norte: crecimiento aproximado del 1 %.

Cruz enfatizó que, en el quintil 1 (donde se concentra la población más vulnerable), el ingreso del sector informal creció más que el del formal, lo que evidencia una mejora en las condiciones de los trabajadores no sectorizados.

Por regiones, el ingreso en este quintil aumentó un 14.4 % en Ozama, 9.9 % en el Sur, 12.4 % en el Norte y 12.8 % en el Este.

El viceministro también aclaró que la metodología de cálculo de la pobreza incluye tres mediciones: ingreso laboral, ingreso más remesas, e ingreso con otros aportes (como desayuno y almuerzo escolar). “La tendencia a la baja se mantiene en las cuatro series publicadas en nuestro informe. Los datos, códigos y metodologías están disponibles en la página web del Ministerio para quien desee replicarlos”, afirmó.

Finalmente, Cruz calificó estos resultados como parte de un círculo virtuoso de la economía, impulsado por políticas públicas centradas en la protección social y el estímulo al ingreso familiar. “Uno de los legados de esta gestión será haber llevado el hambre a cero y haber transformado el círculo vicioso de la pobreza en un círculo virtuoso de desarrollo”, concluyó.

Presidente Luis Abinader realza la transformación portuaria en la República Dominicana y su importancia para el desarrollo económico

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader subrayó que una de las áreas más importantes para el desarrollo económico de la República Dominicana son los puertos, los cuales consideró fundamentales para las exportaciones e importaciones y para consolidar al país como centro logístico de Centroamérica y el Caribe.

“Sin puertos apropiados, sin una logística eficiente, sin el apoyo del Gobierno y la alianza público-privada que hemos implementado, no hay desarrollo económico”, afirmó el mandatario.

En ese sentido, destacó los avances en la construcción del puerto de Pedernales, la expansión del puerto de La Romana, la próxima apertura de Port Samaná y los trabajos que continúan en el puerto de Manzanillo, así como en otras instalaciones portuarias del país.

Sus palabras se producen al participar en la inauguración de la XLVIII Reunión Portuaria del Istmo Centroamericano (Repica 2026), un foro técnico regional enfocado en el desarrollo marítimo-portuario, propiciando el intercambio de experiencias sobre tecnología, sostenibilidad, eficiencia operativa y modernización, así como gestión portuaria, innovación, legislación, infraestructura y competitividad regional.

Además, busca fortalecer la conectividad logística del istmo y el Caribe.

interesadas

Modernización, empleos y conectividad

De su lado, el director ejecutivo de Apordom, Alejandro Campos, destacó la transformación y modernización de la infraestructura portuaria dominicana, afirmando que el presidente Luis Abinader es el gran precursor de estos avances.

En el discurso central, Campos recordó que para la última edición de Repica que fue celebrada, en el país en 2018, solo había tres terminales de cruceros y se recibían 1 millón de visitantes, mientras que, a la fecha, hay 6 puertos y arriban tres millones de visitantes.

Este crecimiento sostenido se registra además en las operaciones de carga.

Este proceso de evolución también ha tenido un impacto directo en las familias, ya que el Máster Plan de Modernización Portuaria proyecta la creación de más de 10,000 empleos. En Cabo Rojo, Pedernales, ya se han generado más de 300 empleos directos y cerca de 1,000 indirectos, y la transformación del puerto de Arroyo Barril, en Samaná, generará entre 1,000 y 1,500 empleos directos.

Durante su intervención, Campos también destacó la visión de convertir a la República Dominicana en un hub de cruceros del Caribe y un hub logístico regional, como parte de una estrategia orientada a fortalecer la conectividad y competitividad del país.

De igual modo, apuntó que este plan toma en cuenta la protección del medio ambiente y de las costas dominicanas.

Participantes

Repica 2026, que se desarrolla hasta el 11 de septiembre y reúne a gerentes y administradores de puertos; representantes de los ministerios de transporte; autoridades y empresas portuarias y otras entidades relacionadas e interesados en la industria marítima-portuaria.

Esta versión es organizada por Cocatram (Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo), junto con la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom), y participan representantes de Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana.

Presidente Luis Abinader realza la transformación portuaria en la República Dominicana y su importancia para el desarrollo económico

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader subrayó que una de las áreas más importantes para el desarrollo económico de la República Dominicana son los puertos, los cuales consideró fundamentales para las exportaciones e importaciones y para consolidar al país como centro logístico de Centroamérica y el Caribe.

“Sin puertos apropiados, sin una logística eficiente, sin el apoyo del Gobierno y la alianza público-privada que hemos implementado, no hay desarrollo económico”, afirmó el mandatario.

En ese sentido, destacó los avances en la construcción del puerto de Pedernales, la expansión del puerto de La Romana, la próxima apertura de Port Samaná y los trabajos que continúan en el puerto de Manzanillo, así como en otras instalaciones portuarias del país.

Sus palabras se producen al participar en la inauguración de la XLVIII Reunión Portuaria del Istmo Centroamericano (Repica 2026), un foro técnico regional enfocado en el desarrollo marítimo-portuario, propiciando el intercambio de experiencias sobre tecnología, sostenibilidad, eficiencia operativa y modernización, así como gestión portuaria, innovación, legislación, infraestructura y competitividad regional.

Además, busca fortalecer la conectividad logística del istmo y el Caribe.

interesadas

Modernización, empleos y conectividad

De su lado, el director ejecutivo de Apordom, Alejandro Campos, destacó la transformación y modernización de la infraestructura portuaria dominicana, afirmando que el presidente Luis Abinader es el gran precursor de estos avances.

En el discurso central, Campos recordó que para la última edición de Repica que fue celebrada, en el país en 2018, solo había tres terminales de cruceros y se recibían 1 millón de visitantes, mientras que, a la fecha, hay 6 puertos y arriban tres millones de visitantes.

Este crecimiento sostenido se registra además en las operaciones de carga.

Este proceso de evolución también ha tenido un impacto directo en las familias, ya que el Máster Plan de Modernización Portuaria proyecta la creación de más de 10,000 empleos. En Cabo Rojo, Pedernales, ya se han generado más de 300 empleos directos y cerca de 1,000 indirectos, y la transformación del puerto de Arroyo Barril, en Samaná, generará entre 1,000 y 1,500 empleos directos.

Durante su intervención, Campos también destacó la visión de convertir a la República Dominicana en un hub de cruceros del Caribe y un hub logístico regional, como parte de una estrategia orientada a fortalecer la conectividad y competitividad del país.

De igual modo, apuntó que este plan toma en cuenta la protección del medio ambiente y de las costas dominicanas.

Participantes

Repica 2026, que se desarrolla hasta el 11 de septiembre y reúne a gerentes y administradores de puertos; representantes de los ministerios de transporte; autoridades y empresas portuarias y otras entidades relacionadas e interesados en la industria marítima-portuaria.

Esta versión es organizada por Cocatram (Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo), junto con la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom), y participan representantes de Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana.

El presidente de la República, Luis Abinader, fue juramentado este domingo como presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) para el período 2026-2030

El presidente de la República, Luis Abinader, fue juramentado este domingo como presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) para el período 2026-2030.

Junto al mandatario también fueron juramentados Juan Garrigó Mejía, hijo de Carolina Mejía y nieto de Hipólito Mejía, como secretario general; Gloria Reyes, como secretaria de Organización, y Deligne Ascención, como primer vicepresidente nacional.

Asimismo, Milagros Ortiz Bosch, Eddy Olivares, Nelson Arroyo y Salvador Ramos asumieron como segunda, tercera, cuarta y quinta vicepresidencias, respectivamente.

Durante el acto, las nuevas autoridades juraron defender los estatutos que dieron origen al PRM, así como la libertad y la democracia de la República Dominicana.

El Partido Revolucionario Moderno fue creado en 2014, tras un desprendimiento del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), en medio de una crisis interna en esa organización.

Juan Garrigó a quienes lo “descalifican” por apellido: “Soy el nieto de Hipólito y el hijo orgulloso de Carolina”

Con estas palabras Juan Garrigó Mejía respondió este domingo a quienes han cuestionado su llegada a la Secretaría General del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por su apellido, durante el acto de juramentación de las nuevas autoridades de la organización.

“Hay quienes han pretendido descalificarme por mi apellido, y déjenme decirles algo: como buen dominicano, mi principal orgullo es mi familia. Mis padres, mis hermanos, mis abuelos, mi esposa y últimamente mi amor más grande que es mi hija”, expresó tras ser juramentado en el cargo que anteriormente ocupaba su madre, Carolina Mejía.

Garrigó reivindicó abiertamente sus vínculos familiares y señaló, mientras su madre lo observaba desde el público aplaudiendo y riendo: “¡Yo soy el nieto de Hipólito Mejía y el hijo orgulloso de Carolina Mejía!”.

Sin embargo, sostuvo que reducir su trayectoria política únicamente a esos vínculos familiares “de sangre” sería quedarse corto.

“Yo no solo soy hijo de Carolina o nieto de Hipólito. En ese análisis familiar se han quedado un poco cortos. Yo también soy sobrino de doña Milagros, de doña Manola, de Hianilda, de Chu, de Guido, de Tony, de doña Sonia, de don Roberto. Y crecí en política junto a grandes hermanos como Gloria, José Ignacio Paliza, y muchos otros”, dijo, al mencionar a miembros del PRM.