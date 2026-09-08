Educación de la República Dominicana avanza en ciencias, equidad, acceso y aprendizaje, según PISA y la Unesco

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.– Los resultados de PISA 2025 registran avances de la República Dominicana respecto al 2018, con una evolución especialmente favorable en ciencias y resultados positivos en materia de equidad socioeconómica.

La evaluación, coordinada en el país por el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (IDEICE), fue aplicada entre el 21 de abril y el 30 de mayo de 2025 a 7,080 estudiantes de 15 años pertenecientes a 257 centros educativos de las 18 regionales del país. La muestra representa aproximadamente a 127,900 estudiantes dominicanos de esa edad.

Ciencias concentra el avance más significativo de la medición

El puntaje promedio pasó de 336 puntos en 2018 a 361 en 2025, un incremento de 25 puntos. En ese mismo período, la proporción de estudiantes que alcanza al menos el nivel básico de competencias definido por PISA aumentó 11 %, pasando de alrededor del 15 % al 26%.

Las otras dos áreas evaluadas también presentan puntajes superiores a los de 2018: matemática pasó de 334 a 339 puntos y lectura, de 342 a 346. En 2025, ciencias obtuvo el mayor puntaje entre los tres dominios, con 361 puntos.

PISA destaca fortalezas en equidad educativa

Los resultados de PISA 2025 colocan la equidad socioeconómica entre las fortalezas relativas del sistema educativo dominicano. El 12 % de los estudiantes dominicanos de menor nivel socioeconómico logra ubicarse entre el 25 % de mejor desempeño en ciencias del país, una proporción equivalente al promedio observado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Esta evolución se corresponde con el Informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), que incluye a la República Dominicana entre los países latinoamericanos analizados donde se cerró la brecha de participación entre los niños del quintil de menores ingresos y los del quintil de mayores ingresos en la educación organizada previa al ingreso a primaria.

La Unesco complementa la trayectoria observada por PISA

El Informe de la Unesco documenta otros avances de la República Dominicana en acceso, finalización y aprendizaje. La participación de los niños un año antes de la edad oficial de ingreso a primaria alcanzó 93 %, mientras la finalización de primaria llegó a 96 % y la de bachillerato a 64 %.

En materia de aprendizaje, la Unesco registra además que la proporción de estudiantes que alcanza el nivel mínimo de competencias en lectura al finalizar la primaria pasó de 8 % a 16 %, duplicando el valor de referencia anterior.

PISA y la Unesco observan dimensiones distintas del sistema educativo. Considerados conjuntamente, sus resultados permiten apreciar avances en acceso, finalización, equidad y áreas específicas de aprendizaje.

Proteger el tiempo de docencia fortalece los aprendizajes

PISA 2025 aporta también evidencia sobre la importancia del tiempo efectivo de docencia. Los estudiantes que mantuvieron una asistencia regular durante las dos semanas previas a la evaluación registraron mejores resultados, especialmente en ciencias. La medición muestra una diferencia de alrededor de 20 puntos entre quienes mantuvieron una asistencia regular y quienes reportaron cinco o más días completos de inasistencia.

La evidencia resulta especialmente relevante al observar el cumplimiento del calendario escolar. Durante el año lectivo 2024-2025, las regionales educativas registraron un promedio de 18.9 días de docencia perdidos, según datos del Ministerio.

Al valorar los datos aportados en las evaluaciones, el Ministerio de Educación (Minerd) resalta que ha colocado la protección del calendario y del horario escolar entre sus prioridades.

En el marco de la Mesa de los Cinco Pilares se trabaja en un protocolo de cumplimiento del calendario escolar, dirigido a prevenir interrupciones, fortalecer el seguimiento del tiempo efectivo de docencia y garantizar la continuidad del proceso educativo; igualmente, el Consejo Nacional de Educación agregó dos semanas adicionales al calendario para suplir los días en los que pudiera haberse dejado de impartir docencia.

Para el Minerd, la evidencia aportada por PISA refuerza una premisa central de la política educativa: cada día de docencia cuenta. Proteger el calendario escolar es una condición directamente vinculada con las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes.

Transformación educativa

Los resultados de PISA se conocen en momentos en que el Gobierno dominicano impulsa un proceso de transformación educativa que abarca desde la reforma legal hasta la curricular, con el propósito de elevar la calidad, fortalecer la pertinencia de la educación y mejorar los aprendizajes.

El Gobierno dominicano, a través del Ministerio de Educación, incorporará los resultados de PISA y las demás mediciones nacionales e internacionales como evidencia para orientar y profundizar ese proceso, con especial atención al fortalecimiento de los aprendizajes y al aprovechamiento efectivo del tiempo de docencia.

Las mediciones internacionales reflejan una República Dominicana que avanza en acceso, equidad, finalización educativa y en áreas específicas de aprendizaje. El Gobierno continuará profundizando la transformación educativa para consolidar esos avances y convertir las capacidades construidas por el país en mejores aprendizajes y mayores oportunidades para todos los estudiantes.