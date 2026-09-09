Comandante del Ejercito Dominicano realiza intensa supervision operativa en la Frontera Terrestre. Otras Noticias del ERD

Pedro Brands, R. D.. – El Comandante General del Ejército de República Dominicana, Mayor General Jimmy Arias Grullón, ERD, encabeza un amplio e intenso recorrido de inspección operativa de tres días por las unidades militares, puestos de chequeo y destacamentos desplegados a lo largo de la frontera terrestre con Haití.

La jornada abarca las áreas de responsabilidad de las brigadas de infantería de la zona, cubriendo puntos neurálgicos desde Manzanillo, Dajabón, La Vigía, el río Masacre, Capotillo, Restauración y Pedro Santana, hasta llegar a Jimaní. La supervisión dio inicio formal en el Décimo Batallón de Infantería, con sede en Dajabón, donde el alto mando revistó a las tropas y verificó las condiciones del equipamiento, armamento, vehículos tácticos y sistemas de vigilancia.

El objetivo principal de este despliegue de alto nivel es verificar el estado operativo de las tropas, evaluar la logística y constatar la efectividad de las medidas de seguridad para resguardar la soberanía nacional. Durante la inspección de la verja perimetral, el Comandante General resaltó el impacto de la obra impulsada por el Excelentísimo Señor Presidente Constitucional de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, definiéndola como un referente regional de seguridad dinámica.

“La frontera está resguardada como nunca; el alistamiento y el ánimo de los soldados es encomiable”, afirmó el Mayor General Arias Grullón.

En esta misión, el alto mando está acompañado por el director del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT), Mayor General Enrique Armando Aguilera Trujillo, ERD; el Supervisor General de la Verja Fronteriza, General de Brigada Luis Alberto Coronado Abreu, ERD; así como los comandantes de las brigadas fronterizas y miembros del Estado Mayor Institucional, entre ellos los directores de Inteligencia (G-2), Planes, Operaciones y Entrenamiento (G-3), Logística (G-4), y el Comandante del Batallón de Ingeniería del Ejército.

La comitiva supervisa exhaustivamente la capacidad de respuesta tanto en los pasos formales como en los tramos de difícil acceso geográfico. Con estas acciones, el Ejército de República Dominicana reitera su compromiso permanente de mantener el control territorial y garantizar la paz en las comunidades fronterizas.

Ejército dispone levantamiento para remozar cuarteles y dignificar puestos militares en la franja fronteriza

Elias Piña, RD.-El comandante general del Ejército de la República Dominicana dispuso un levantamiento estructural y operativo de los recintos militares de la institución ubicados a lo largo de la frontera, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los soldados y actualizar nuevas estrategias de seguridad en la línea limítrofe.

Durante un recorrido de supervisión que inició el viernes en Manzanillo y concluye este sábado en Jimaní, el alto mando militar priorizó la evaluación de algunos destacamentos donde pernoctan las tropas desde Dajabón hasta Pedro Santana en Elías Piña,

Las disposiciones de remozamiento buscan garantizar que las instalaciones cuenten con suministro de agua, energía eléctrica y baños dignos.

“El soldado es el primer recurso humano que nosotros tenemos para hacer cumplir las leyes”, expresó el titular del Ejército.

Explicó además que este levantamiento en el terreno permitirá adquirir una nueva perspectiva para planificar tácticas de defensa actualizadas.

Despliegue histórico y listeza operacional

Al evaluar la listeza de las tropas, el oficial general destacó que la frontera cuenta actualmente con una cantidad de personal sin precedentes.

Este despliegue se mantiene en constante sincronización con el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront), la Dirección General de Migración y el C5i del Ministerio de Defensa.

Haití no representa una amenaza de seguridad

El Comandante General del Ejército de República Dominicana garantizó que las brigadas Tercera, Cuarta y Quinta mantienen el personal operativo necesario para responder a cualquier contingencia.

Durante el trayecto, el alto mando militar supervisó minuciosamente el Puesto Entrada Don Miguel, la Fortaleza General José Cabrera en Loma de Cabrera, la 17ma. Compañía en Restauración, los puestos de Los Algodones, El Corte, La Cadena, El Fortín y Guaroa, así como el Destacamento de Bánica, el Destacamento Macasías y la Fortaleza La Estrelleta en Elías Piña, concluyendo la jornada con su llegada a la sede de la Tercera Brigada de Infantería.

Ejercito de la Republica Dominicana lamenta fallecimiento de Ciudadano por intento de evadir patrullaje de rutina

El Ejército de la República Dominicana lamenta profundamente el fallecimiento del ciudadano Delvin Daniel Céspedes Torrez, ocurrido la noche de este viernes en un lamentable accidente de tránsito provocado por el conductor de un vehículo que intentó evadir un patrullaje de rutina en el municipio de Mao, provincia Valverde.

El hecho se registró a las 23:15 horas, cuando una patrulla de la 4ta. Brigada de Infantería “General Benito Monción” detectó un vehículo tipo SUV marca Kia Sorento, año 2011, color negro, en actitud sospechosa. Al percatarse de la presencia militar, el conductor emprendió una huida a alta velocidad, perdiendo el control del automóvil e impactando a la motocicleta conducida por el señor Céspedes Torrez en la intersección de la calle Talanquera con calle Duarte.

El conductor del automóvil emprendió la fuga a pie inmediatamente después del choque, dejando abandonada la unidad en el lugar. Durante la inspección reglamentaria del vehículo, los efectivos militares hallaron en su interior a 13 ciudadanos haitianos en estatus migratorio irregular (cinco mujeres y ocho hombres), así como diversos documentos personales, un teléfono celular y otras evidencias que fueron puestas de inmediato a disposición de las autoridades competentes.

La Comandancia General del Ejército expresa sus más sentidas condolencias a los familiares del señor Delvin Daniel Céspedes Torrez ante esta lamentable pérdida y reitera que la institución colabora activamente con la Policía Nacional y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) para la localización y sometimiento a la justicia del responsable.

Tanto los ciudadanos extranjeros retenidos como las evidencias ocupadas permanecen bajo custodia en la sede de la 4ta. Brigada de Infantería para los fines legales correspondientes.

El Comandante General del Ejército de República Dominicana finaliza recorridoen la Quinta Brigada de Infanteria

El Comandante General del Ejército de República Dominicana, Mayor General Jimmy Arias Grullón, ERD, culminó su exhaustivo recorrido de tres días por la frontera terrestre, encabezando la jornada final de inspección operativa en las áreas bajo la responsabilidad de la Quinta Brigada de Infantería, con sede en Barahona.

Esta última jornada inició acompañando al señor Ministro de Defensa, Teniente General Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, al acto de inicio de construcción de 14.5 kilómetros de la segunda etapa de la verja perimetral fronteriza en Jimaní, una actividad que contó con la presencia de altas autoridades gubernamentales y representantes locales de la zona fronteriza.

Posteriormente, el alto mando militar continuó el recorrido de supervisión inspeccionando la Fortaleza El Rodeo en Jimaní y la Fortaleza General Francisco Sosa en Duvergé. De igual manera, evaluó las condiciones operativas en los destacamentos El Salado, El Limón, Tierra Nueva y La Y, así como en los puestos de chequeo Puesto El Indio, Río Blanco, Puestos 248 y 240, Las Lajas, El Furgón y La Florida.

Durante el recorrido, el Mayor General Arias Grullón sostuvo un contacto directo con el personal desplegado en la zona para verificar el estado de las instalaciones, constatar sus necesidades logísticas y operativas, y exhortar a las tropas a continuar cumpliendo con rigor, entrega y disciplina la sagrada misión de resguardar la frontera y velar por la seguridad territorial y la soberanía nacional.

EJÉRCITO DE REPÚBLICA DOMINICANA PARTICIPA DE MANERA EFECTIVA EN EL SIMULACRO NACIONAL DE EVACUACIÓN POR TERREMOTO

SANTO DOMINGO.– Cumpliendo con las directrices del Poder Ejecutivo y en perfecta coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), miembros del Ejército de República Dominicana participaron activamente este martes 8 de septiembre en el Simulacro Nacional de Evacuación por Terremoto, desplegado a nivel nacional a partir de las 10:00 a. m.

Las unidades militares, sedes administrativas y recintos castrenses de la institución a lo largo del territorio nacional ejecutaron de manera rigurosa los protocolos institucionales de mitigación, evacuación y respuesta rápida ante un eventual movimiento sísmico.

Durante el ejercicio, se puso a prueba la capacidad de despliegue operacional, la efectividad en la activación de la cadena de mando y las brigadas de búsqueda y rescate de la institución, reafirmando el compromiso del Ejército no solo en la defensa de la soberanía nacional, sino también en el auxilio y salvaguarda de la población dominicana ante situaciones de desastre natural.

Con este despliegue, el Ejército de República Dominicana ratifica su constante preparación y alta capacidad de respuesta rápida, sumándose a los esfuerzos interinstitucionales coordinados por el COE para fortalecer la cultura de prevención y resiliencia en todo el país.