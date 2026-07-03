Fuerza Aérea de República Dominicana conquista su decimoquinta corona consecutiva en los LV Juegos Deportivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Inician ampliación y reconstrucción del Liceo Base Aérea Puerto Plata

Ministerio de Defensa de R. D:-La Fuerza Aérea de República Dominicana conquistó el campeonato de los LV Juegos Deportivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional 2026, al finalizar en el primer lugar de la clasificación general con 1,240 puntos, alcanzando así su decimoquinta corona consecutiva en la principal justa deportiva militar y policial del país.

La delegación de la Fuerza Aérea demostró una vez más su alto nivel competitivo, imponiéndose sobre las demás instituciones participantes gracias al desempeño sobresaliente de sus atletas en las diferentes disciplinas deportivas. El Ejército de República Dominicana obtuvo el segundo lugar con 1,046 puntos, la Policía Nacional ocupó la tercera posición con 583 puntos, mientras que la Armada de República Dominicana finalizó con 495 puntos.

La ceremonia de clausura y premiación fue encabezada por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, quien entregó el trofeo de campeón y la Copa Rotatoria al mayor general piloto Floreal Suárez Martínez, FARD, comandante general de la Fuerza Aérea de República Dominicana, en reconocimiento al extraordinario desempeño alcanzado por la institución durante esta edición de los Juegos.

En el marco de la ceremonia, también fue reconocido el coronel de Defensa Aérea (DEM) Rennie Aneudy Figueroa, FARD, director de Deportes de la Fuerza Aérea de República Dominicana y director de los LV Juegos Deportivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional 2026, por su destacada labor en la planificación, coordinación y exitoso desarrollo de la justa deportiva.

Asimismo, el

sargento mayor Francisco A. Prats Morey, FARD, fue distinguido como Atleta Más Valioso de los LV Juegos Deportivos, tras conquistar tres medallas de oro en la disciplina de boliche, en las modalidades individual, por parejas y por equipos, contribuyendo significativamente a la obtención del campeonato por parte de la institución.

Este nuevo triunfo es el resultado del compromiso del alto mando institucional con el fortalecimiento del deporte como parte de la formación integral del soldado del aire, así como de la entrega, disciplina y espíritu competitivo de atletas, entrenadores y personal de apoyo, quienes representaron con orgullo los valores de la Fuerza Aérea de República Dominicana.

Inician ampliación y reconstrucción del Liceo Primer Teniente Piloto José Ernesto Rosario Polanco en la Base Aérea Puerto Plata.

Puerto Plata,– La Fuerza Aérea de República Dominicana, el Ministerio de Educación (MINERD) y la Gobernación Provincial de Puerto Plata dieron inicio a los trabajos de ampliación y reconstrucción del Liceo Primer Teniente Piloto José Ernesto Rosario Polanco, ubicado en la Base Aérea Puerto Plata «Mayor General Piloto Juan Bautista Rojas Tabar».

El acto del primer palazo fue encabezado por el mayor general piloto Floreal Suárez Martínez, FARD, comandante general de la Fuerza Aérea de República Dominicana; la gobernadora provincial de Puerto Plata, Claritza Rochtte de Senior; y el director de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación (MINERD), ingeniero Roberto Herrera Polanco.

La obra, ejecutada por el Ministerio de Educación a través de la Dirección de Infraestructura Escolar, contempla la ampliación y reconstrucción integral del plantel, así como la instalación de aulas provisionales para garantizar la continuidad del proceso docente durante el período de intervención.

Durante la actividad, el ingeniero Roberto Herrera Polanco informó que el nuevo centro educativo contará con modernas aulas, oficinas administrativas y áreas de apoyo, concebidas para fortalecer las condiciones del proceso de enseñanza y aprendizaje.

Por su parte, el mayor general piloto Floreal Suárez Martínez, FARD, destacó que esta iniciativa forma parte de los esfuerzos conjuntos para continuar fortaleciendo los espacios destinados a la formación académica de los estudiantes, contribuyendo al desarrollo de las futuras generaciones.

La actividad contó, además, con la presencia del general de brigada piloto Héctor David Martínez Pérez, FARD, comandante de la Base Aérea Puerto Plata «Mayor General Piloto Juan Bautista Rojas Tabar»; el ingeniero Basilio González, director provincial de Infraestructuras del MINERD en Puerto Plata; el señor Wilfredo Olivences, alcalde del municipio de Sosúa; el señor Luis José Sánchez Baldwin, director regional de Educación de Puerto Plata; el coronel médico Barón Bienvenido Pérez Natera, FARD, director militar del centro educativo; la señora Juana Alessandra López, directora del centro educativo por parte del MINERD; así como autoridades militares, educativas, docentes e invitados especiales.

Con esta intervención, la Fuerza Aérea de República Dominicana y el Ministerio de Educación continúan promoviendo iniciativas orientadas al fortalecimiento de la infraestructura educativa, en beneficio de la comunidad estudiantil y del desarrollo integral del país.