Comandante del Ejército Dominicano realiza recorrido por unidades fronterizas en provincias Elías Piña y Dajabón

Elias Piña, R.D.-El Comandante General del Ejército de República Dominicana, Mayor General Jorge Iván Camino Pérez, realizó un recorrido por diferentes unidades de la institución en las provincias Elías Piña y Dajabón, que incluyó visitas a los destacamentos y puestos establecidos a lo largo de la Carretera Internacional, con el propósito de constatar las condiciones operacionales, el estado de las infraestructuras y el desempeño del personal desplegado en la zona fronteriza.

La jornada inició en la Fortaleza General Pedro Florentino, asiento de la Inspectoría del Ejército en el municipio de Las Matas de Farfán, donde supervisó los trabajos de remodelación y reacondicionamiento que se ejecutan en esas instalaciones, orientados a mejorar las condiciones de servicio y bienestar del

personal militar.

Luego se trasladó a la Fortaleza Primer Teniente Justiniano del Rosario, E.N., asiento de la 25ta. Compañía, en el municipio de Pedro Santana, donde sostuvo un encuentro con el Alcalde Municipal, señor Estarling Contreras.

Posteriormente inició un recorrido por la Carretera Internacional que comprendió los puestos militares de La Cadena, Los Cacaos, El Corte, Sombrero, Palmita, Cruce de Guayajayuco y Los Algodones, continuando por la comunidad de Tilorí y el destacamento de Villa Anacaona, para concluir en el puesto El Fortín.

El Comandante General aprovechó la visita para verificar las condiciones de las instalaciones, el nivel de apresto operacional de las tropas y el cumplimiento de las misiones asignadas para la protección y vigilancia de la frontera terrestre, reiterando la importancia de mantener elevados estándares de disciplina, profesionalismo y compromiso con la defensa de la soberanía nacional.

Al concluir la jornada, el Mayor General Camino Pérez se trasladó a la Fortaleza Beller, asiento del 10mo. Batallón de Infantería, en Dajabón, donde se dirigió a las tropas formadas, exhortándoles a mantener una conducta apropiada, actuando con firmeza y estricto apego a las leyes, preservando la disciplina militar y desempeñando con honor la misión de resguardar la seguridad de la frontera y la integridad del territorio nacional.

Acompañaron al Comandante General durante el recorrido, el General de Brigada José Manuel Durán Infante y el Coronel Domingo Cruz Sosa, comandantes de la 4ta. y 3ra. Brigadas de Infantería, respectivamente.