Fuerza Aérea de la Republica Dominicana participa en desfile cívico-militar y policial por el 182.º aniversario de la Constitución Dominicana. Recibe Estudios y Diseños del Proyecto de Ampliación de Pista de la Base Aérea San Isidro

San Cristóbal, R. D.– La Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD) participó en el tradicional desfile cívico-militar y policial celebrado en la avenida Constitución de San Cristóbal, con motivo del 182.º aniversario de la proclamación de la primera Constitución dominicana.

La ceremonia estuvo encabezada por la excelentísima señora Raquel Peña, vicepresidenta constitucional de la República, acompañada del ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, y miembros del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, entre ellos el comandante general de la Fuerza Aérea de República Dominicana, mayor general piloto Enmanuel M. Souffront Tamayo, FARD.

Durante el desfile, el mayor general piloto Souffront Tamayo observó el paso de las unidades de la Fuerza Aérea, que hicieron gala de la disciplina, marcialidad y listeza que caracterizan su formación militar. La representación institucional estuvo integrada por un batallón mixto de los Comandos de Seguridad de Base y de Fuerzas Especiales, junto a un pelotón de cadetes de la Academia Aérea, bajo el mando del teniente coronel paracaidista Omar Neder Machuca, FARD (DEM).

La participación de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD) se desarrolló junto a las representaciones del Ejército de República Dominicana, la Armada de República Dominicana y la Policía Nacional, como parte de los actos oficiales conmemorativos de la proclamación de la primera Constitución, el 6 de noviembre de 1844, documento fundamental del ordenamiento jurídico nacional.

El Departamento Aeroportuario Entrega a la “FARD” el Estudios y Diseños del Proyecto de Ampliación de Pista de la Base Aérea San Isidro Santo Domingo Este

Base Aérea de San Isidro, Santo Domingo Este, R. D.- El Departamento Aeroportuario (DA) entregó a la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD) los estudios, diseños, planos técnicos y presupuesto para el proyecto de ampliación de la pista de aterrizaje de la Base Aérea San Isidro (BASI), durante un acto encabezado por el mayor general piloto Enmanuel M. Souffront Tamayo, FARD, comandante general de la institución y el director ejecutivo del DA, Mérido Torres Espinal.

La propuesta contempla extender la longitud de la pista de 2,134 a 2,634 metros, mediante una ampliación de 500 metros, con el propósito de fortalecer las capacidades operacionales de la principal base aérea militar del país y crear las condiciones para recibir aeronaves de mayor tamaño y capacidad, ante situaciones que así lo requieran.

Durante su intervención, el director ejecutivo del Departamento Aeroportuario, Mérido Torres Espinal, destacó el alcance estratégico de la iniciativa, al señalar que la ampliación de la pista de la BASI representa una oportunidad para fortalecer la capacidad de respuesta del país ante posibles contingencias que pudieran afectar las operaciones de otras terminales aeroportuarias en Santo Domingo.

El funcionario informó que el Departamento Aeroportuario realizó una inversión superior a los RD$13 millones para la elaboración de los estudios y diseños, recursos destinados a desarrollar la documentación técnica que servirá de base para la evaluación, planificación financiera y eventual ejecución de la obra.

El Comandante General de la FARD, Mayor General Piloto Enmanuel M. Souffront Tamayo, agradeció al Departamento Aeroportuario por la entrega de esta documentación técnica, al destacar su importancia para la planificación y la toma de decisiones relacionadas con el desarrollo de la infraestructura aeronáutica de la institución.

Al finalizar la actividad; previo al acto, la comitiva visitó el despacho del Comandante General y luego el Hospital Militar Docente Universitario de la Fuerza Aérea de la Republica Dominicana (FARD) Dr. Ramón de Lara, al Mando su Director Coronel Dr. Juan Carlos Carrasco, donde se encuentra un helipuerto.