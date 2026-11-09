Presidente Luis Abinader entrega dos centros educativos en Bonao y Villa Altagracia, que beneficiarán a más de 1,500 estudiantes. Inaugura 33 oficinas gubernamentales para acercar los servicios del Estado

Provincia Monseñor Nouel-Villa Altagracia, San Cristóbal R. D.- El Presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona entregó este domingo el Centro Educativo Profesora Jacqueline Lima, en la provincia Monseñor Nouel, y el Centro Educativo Urania Montás, en Villa Altagracia, provincia San Cristóbal, con el objetivo de ampliar las oportunidades de aprendizaje y garantizar espacios adecuados para la formación de los estudiantes de ambas comunidades.

Las obras fueron ejecutadas a través de la Dirección de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación, que dirige Roberto Herrera, como parte de los esfuerzos del Gobierno para fortalecer la infraestructura educativa y mejorar las condiciones de enseñanza.

El Centro Educativo Profesora Jacqueline Lima, ubicado en la comunidad de Prosperidad, provincia Monseñor Nouel, cuenta con 26 nuevas aulas y beneficiará a más de 800 estudiantes, al ampliar las oportunidades de aprendizaje y garantizar espacios dignos y adecuados para su formación académica.

Durante el acto, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, destacó que las nuevas instalaciones deben traducirse en mejores aprendizajes, mediante el aprovechamiento del tiempo de clase, el acompañamiento a los docentes y el fortalecimiento de la lectura, las matemáticas y otras habilidades fundamentales.

Asimismo, reconoció la labor de los maestros y exhortó a los padres a involucrarse activamente en la educación de sus hijos, manteniendo una comunicación cercana con los centros educativos.

Estudiante agradece al presidente Luis Abinader

En representación de sus compañeros, Oseías Hernández de la Cruz, estudiante de segundo grado de primaria, agradeció al presidente Luis Abinader la entrega de la nueva escuela, la cual cuenta con amplias aulas y espacios adecuados para aprender, jugar y compartir. Expresó que esta obra representa una oportunidad para formarse como futuros profesionales, convertirse en buenos ciudadanos y cumplir sus sueños.

Amenidades del Centro Educativo Profesora Jacqueline Lima

Cuenta con una infraestructura que incluye bloques de aulas, comedor escolar, cancha deportiva, gradas y áreas exteriores, concebidas para favorecer el desarrollo de las actividades educativas, recreativas y deportivas de los estudiantes. El plantel dispone de ventanas, protectores, abanicos, plafones y servicios sanitarios, elementos que contribuyen a ofrecer espacios más cómodos, seguros y adecuados para la comunidad educativa.

Entre sus amenidades también se destacan las áreas verdes con paisajismo, plantas, grama y jardineras, así como un parqueo, base de bandera, frontón y verja perimetral.

Estas instalaciones complementan los espacios destinados a la enseñanza y promueven un entorno escolar organizado, funcional y acogedor, que permitirá a estudiantes, docentes y personal administrativo desarrollar sus actividades en mejores condiciones.

Entrega escuela en Villa Altagracia dignifica la educación de unos 900 estudiantes de los niveles inicial y primario

El presidente Luis Abinader concluyó su agenda de este domingo con la entrega de la Escuela Básica Urania Montás, una infraestructura educativa concebida para que unos 900 estudiantes reciban educación en espacios dignos y adecuados para su aprendizaje y desarrollo, fortaleciendo así las oportunidades educativas de la comunidad.

En la obra se realizó una inversión de RD 221,879,062.39 para dotar a la comunidad de un centro educativo que contribuya a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

La infraestructura cuenta con 27 aulas, de las cuales 24 son modelo estándar y tres están destinadas al nivel inicial, con capacidad para acoger a unos 900 estudiantes. Actualmente, el centro tiene una matrícula de 553 alumnos, de los cuales 45 corresponden al nivel inicial y 508 al primario. También está dotada de áreas de dirección y administración, sala de profesores, oficina de orientación, enfermería, biblioteca y salón multiusos.

Dispone, además, de espacios para conserjería, depósitos, cocina, comedor, áreas de recreación y juegos infantiles, cancha deportiva, áreas verdes, plaza cívica, parqueos y verja perimetral.

Instalaciones para mejorar los aprendizajes

Al pronunciar el discurso central, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, destacó que la entrega de infraestructura escolar debe acompañarse de acciones que permitan aprovechar las instalaciones para mejorar los aprendizajes.

“Esa visión parte de algo que debemos tener muy presente cada vez que inauguramos una escuela: la infraestructura es indispensable, pero su verdadero valor comienza cuando se convierte en aprendizaje”, expresó.

El funcionario explicó que el Ministerio de Educación presta especial atención al aprovechamiento del tiempo de clase, el acompañamiento a los docentes y la identificación temprana de los estudiantes que necesitan apoyo, con el propósito de consolidar los aprendizajes fundamentales desde los primeros años.

De Camps resaltó la importancia de desarrollar la comprensión lectora, el razonamiento matemático, la capacidad de expresar ideas con claridad, las habilidades para resolver problemas y convivir con los demás.

En sus palabras, reconoció la labor de los maestros y los equipos de gestión, quienes tienen la responsabilidad de convertir estos espacios en escenarios de aprendizaje, conocer las fortalezas de cada estudiante e identificar cuándo alguno requiere un acompañamiento diferente.

Educar es sembrar para toda la vida

Durante las palabras de bendición, el párroco de la iglesia Nuestra Señora de la Altagracia, José Alfredo Rodríguez, se hizo eco de algunas demandas de la comunidad y expresó que, si se tienen planes a corto plazo, se debe sembrar arroz, pero si se tienen planes a largo plazo, se debe educar a los niños.

“Esa es la importancia de esta obra y ojalá que se siga multiplicando en todo el país para que nuestros niños reciban siempre una sana educación y así estamos sembrando para toda la vida”, manifestó.

En representación de los estudiantes, Yamilet del Rosario Castillo, alumna de sexto grado de primaria, expresó su alegría y la de sus compañeros por este día especial, en el que reciben un espacio digno para continuar construyendo su futuro.

Al agradecer al mandatario por hacer posible la construcción de la escuela, llamó a sus compañeros a cuidar las instalaciones, por ser su segundo hogar y el lugar donde adquirirán los conocimientos necesarios para alcanzar sus sueños de convertirse en profesionales.

En la actividad participaron la gobernadora provincial, Pura Casilla; el senador Gustavo Lara; el alcalde municipal, Luis Manuel Méndez; el director de la Regional 04 de Educación, Julio César Tejeda; el director del Distrito Escolar 04-04, Pascual Trinidad, y la directora del centro educativo, Enestora Polanco.

Presidente Luis Abinader inaugura 33 oficinas gubernamentales para acercar los servicios del Estado, en el edificio Juan Pablo Duarte, en Monseñor Nouel

Bonao, Monseñor Nouel.– El presidente Luis Abinader inauguró este domingo el remozado Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, que albergará 33 oficinas públicas, con el propósito de centralizar los servicios del Estado, facilitar el acceso de la población a las instituciones gubernamentales, agilizar los trámites administrativos y garantizar una atención más eficiente, ágil y cercana a los ciudadanos de esta provincia.

Durante el acto, el presidente Luis Abinader destacó que el Gobierno ha iniciado la construcción, reconstrucción y remodelación de más de 30 centros de oficinas gubernamentales en distintas provincias del país, con el objetivo de concentrar varias instituciones públicas en un mismo espacio, reducir costos, ahorrar tiempo y facilitar los trámites a la ciudadanía. Asimismo, adelantó que continuarán las inauguraciones de estas instalaciones, entre ellas la de La Vega.

Anuncia obras para la provincia de Monseñor Nouel

En materia de salud, el mandatario anunció una inversión de RD 509 millones para fortalecer los servicios hospitalarios de Monseñor Nouel. De ese monto, RD 210 millones serán destinados a la ampliación del hospital Pedro Emilio de Marchena, con nuevas habitaciones y unidades de cuidados intensivos, mientras que RD 299 millones, más equipamiento, permitirán transformar el antiguo hospital José Columna, del IDSS, en un centro materno infantil. Indicó que las adjudicaciones correspondientes saldrían durante el mes de su anuncio.

El gobernante también recordó que su administración realizó trabajos de reconstrucción y remozamiento en los hospitales de Maimón y Piedra Blanca, como parte de las acciones dirigidas a mejorar la atención médica y fortalecer la red pública de salud de la provincia.

En materia vial, anunció la intervención de la entrada de Bonao desde la autopista Duarte, donde se desarrolla un proceso de expropiación de aproximadamente 14 viviendas y dos establecimientos comerciales, con el propósito de mejorar el acceso a la ciudad y reducir los accidentes de tránsito. Explicó que había conversado con el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, para dar seguimiento a estos trabajos, vinculados a RD Vial y a la reconstrucción de la autopista Duarte.

Asimismo, informó que la reconstrucción de la avenida de las Hortensias y los trabajos de drenaje de esa zona de Bonao entrarán en proceso de licitación como parte de las intervenciones destinadas a mejorar la infraestructura vial y atender las necesidades de la población.

El presidente Luis Abinader también anunció la habilitación de una Unidad de Intervención Territorial, vinculada al Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), para ofrecer atención especializada a niños con condiciones especiales y apoyar a sus familias. Explicó que la instalación estaría lista en aproximadamente un mes o mes y medio y solicitó a los funcionarios dar seguimiento a los trabajos para garantizar su funcionamiento antes de finalizar el año.

El jefe de Estado aseguró que, pese a las dificultades económicas provocadas por la situación internacional y los recursos destinados a subsidiar los combustibles, su Gobierno continuará priorizando las necesidades de Monseñor Nouel y las demás provincias. Finalmente, felicitó a los responsables de la obra y exhortó a la población a cuidar las instalaciones, al destacar que pertenecen al pueblo dominicano.

Edificio de Oficinas Gubernamentales

El director general de Bienes Nacionales, Rafael Burgos Gómez, destacó que el remozado Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte albergará 33 instituciones públicas, cuyos servicios comenzarán a habilitarse a partir del martes, con el objetivo de facilitar los trámites ciudadanos, reducir los gastos de alquiler y concentrar las oficinas del Estado en un solo lugar. Explicó que la edificación fue rehabilitada durante un año y nueve meses, gracias al respaldo del presidente Luis Abinader.

Burgos Gómez informó que el Gobierno ejecuta un programa nacional de recuperación de edificios públicos, cuya primera etapa comprende 11 edificaciones, mientras que una segunda contempla 24 inmuebles en 14 provincias, incluidas 12 gobernaciones.

Asimismo, reveló que un censo permitió identificar 44,000 propiedades estatales y que el Estado destina aproximadamente RD 12,000 millones anuales al alquiler de oficinas, por lo que esta iniciativa busca aprovechar el patrimonio público, reducir gastos y mejorar los servicios a la ciudadanía.

Inversión superior a RD 240 millones

La obra fue entregada luego de un proceso de recuperación, remozamiento y adecuación que representó una inversión de RD 240,754,109.14. El edificio fue acondicionado tomando en consideración la demanda de los servicios más solicitados por la ciudadanía, con espacios funcionales para mejorar la atención, organizar la circulación de los usuarios y ofrecer condiciones dignas tanto a los servidores públicos como a las personas que acuden a realizar sus trámites.

La recuperación del edificio forma parte de un programa impulsado por la Dirección General de Bienes Nacionales para rescatar edificaciones públicas, aprovechar las propiedades del Estado y disminuir progresivamente los gastos en alquileres. La iniciativa también busca reducir la dispersión de las instituciones gubernamentales, evitar desplazamientos innecesarios de los ciudadanos y fortalecer la presencia del Estado mediante un modelo de atención más organizado, eficiente y accesible.

Entre las instituciones que estarán alojadas figuran la Representación Local de Trabajo (RLT) y una Oficina Territorial de Empleo (OTE); Supérate, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), la Dirección General de Pasaportes, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Protecom, Promese/CAL, el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril), el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), el Ministerio de la Mujer y la Dirección General de Bienes Nacionales, además de servicios vinculados al Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi) y al Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID).

En la actividad estuvieron presentes el ministro de Trabajo, Eddy Olivares; la gobernadora provincial, Adela Tejeda; el senador Héctor Acosta; los directores del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón; del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa,), Edward Guzmán; del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), Olmedo Caba; del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), Xiomara Guante; de Supérate, Mayra Jiménez, y el administrador de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), Rafael Salazar, así como legisladores, autoridades municipales, funcionarios y representantes de la sociedad civil.

Presidente Luis Abinader anuncia para dentro de 15 días primer picazo construcción autopista del Ámbar

Madrid, España.- El presidente Luis Abinader afirmó que dentro de 15 días se dará el primer picazo para la construcción de la autopista del Ámbar, cuya primera partida presupuestaria fue entregada con fondos del Gobierno por un monto de RD 5,780 millones.

El jefe de Estado se pronunció al dar inicio a sus actividades oficiales de este miércoles con un encuentro bilateral con Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo del CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), entidad financiera multilateral que mostró interés en respaldar la construcción de la obra.

La preparación del terreno ya inició en Montellano, Puerto Plata. Así lo informó el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, destacando que ya se obtuvieron las dos primeras licencias ambientales para el inicio de dos tramos en las rutas Puerto Plata-Santiago y Santiago-Puerto Plata.

La autopista del Ámbar, que ha sido esperada por años, no solo transformará la conexión entre las provincias Santiago y Puerto Plata, al reducir un trayecto de más de una hora a unos 35 minutos, sino que también se será determinante para el desarrollo de la región Norte al facilitar el transporte de mercancías, dinamizar el turismo y atraer nuevas inversiones.

Con cerca de 35 kilómetros de longitud, el proyecto fue adjudicado por el Fideicomiso RD Vial al Consorcio Autopista del Ámbar, S.R.L. (integrado por Magna, Rizek Constructora, Ingeniería Estrella y Constructora Mar) por un monto de RD 28,800 millones.

Autopista del Ámbar es un megaproyecto vial estratégico que conectará directamente las provincias de Santiago de los Caballeros y Puerto Plata. El diseño final y la construcción de la obra fueron adjudicados oficialmente al Consorcio Autopista del Ámbar, S.R.L. (integrado por Magna, Rizek Constructora, Ingeniería Estrella y Constructora Mar) por un monto de RD$28,800 millones. Los trabajos iniciales de preparación del terreno y trazado ya han comenzado.

RD y el CAF

Con más de 20 años de cooperación, el CAF contribuye con el impulso de iniciativas de desarrollo sostenible e inclusivo en el país, y en 2025 inauguraron oficinas en Santo Domingo, lo cual potencia aún más su capacidad de apoyo a proyectos de desarrollo humano.

En su Estrategia de País 2024-2028, priorizan mejorar la calidad de vida con el fortalecimiento del sistema sanitario, la modernización educativa y la expansión de servicios esenciales. De igual modo, apoya con la dinamización de los sectores digital, energético, turístico, logístico y financiero; así como inversiones en seguridad hídrica, energías renovables, infraestructura resiliente y transición hacia una economía baja en carbono.

Paralelamente, CAF ha apoyado al sector privado mediante líneas de crédito con Bandex, Banco BHD y BanReservas, enfocadas en mipymes, empresas lideradas por mujeres y sectores estratégicos como agroindustria, manufactura, energías renovables y turismo sostenible.

La República Dominicana se incorporó a CAF en 2004 y en 2021 incrementó su capital para convertirse en miembro pleno.