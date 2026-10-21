Florida crece, pero su economía enfrenta nuevas señales de alerta

NEGOCIOS AL DÍA

Economía, Empresas e Innovación

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

Miércoles, 21 de octubre de 2026

El desempleo retrocede y Florida continúa generando puestos de trabajo, pero la construcción residencial se debilita, las pequeñas empresas moderan sus contrataciones y el costo de comprar una vivienda sigue presionando a las familias. Desde Miami hasta Pensacola, los indicadores económicos revelan un estado que crece a distintas velocidades.

Florida llega a la última parte de octubre con una combinación de noticias económicas que merece atención más allá de los titulares optimistas o pesimistas.

El estado continúa creando empleos. La tasa de desempleo ha descendido durante cuatro meses consecutivos y numerosos sectores mantienen actividad. Sin embargo, los últimos informes también muestran dificultades en la construcción de viviendas, cautela entre los pequeños empresarios y presiones financieras sobre los consumidores.

La contradicción no es menor.

Una economía puede seguir generando empleos mientras determinados sectores atraviesan dificultades. Puede atraer inversiones y, al mismo tiempo, registrar familias incapaces de comprar una vivienda. Puede contar con empresas en expansión mientras otras reducen contrataciones.

Los datos publicados durante los últimos días permiten observar precisamente ese escenario.

Y para Florida, donde el crecimiento demográfico, la construcción, el turismo, los servicios y los pequeños negocios están profundamente conectados, comprender estas señales resulta indispensable.

La pregunta central ya no es solamente si Florida continúa creciendo, sino qué sectores están sosteniendo ese crecimiento y quiénes están quedando bajo mayor presión.

Florida suma casi 60,000 empleos, pero el desempleo sigue por encima del año pasado

El informe laboral de septiembre, publicado el 16 de octubre, ofrece una de las noticias más importantes para el estado.

La tasa de desempleo ajustada por estacionalidad descendió de 4.5% en agosto a 4.4% en septiembre, su cuarta disminución mensual consecutiva.

Florida agregó 5,300 puestos de trabajo durante septiembre y acumuló 59,800 empleos adicionales en comparación con el mismo mes de 2025.

El estado registró aproximadamente 10.05 millones de empleos no agrícolas y cerca de 489,000 personas desempleadas.

Pero existe un detalle que merece atención: aunque el desempleo ha mejorado durante los últimos meses, permanece por encima del 4.2% registrado un año antes.

Eso significa que Florida está mostrando señales de recuperación reciente dentro de un mercado laboral que todavía enfrenta desafíos.

Las cifras tampoco se distribuyen uniformemente.

En Broward, por ejemplo, el desempleo no ajustado por estacionalidad fue de 4.1% en septiembre, ligeramente superior al registrado un año antes. Mientras educación y salud aumentaron sus puestos de trabajo, otros sectores mostraron un comportamiento menos favorable.

Para los empresarios, la lectura debe ser cuidadosa. Una tasa de desempleo más baja no garantiza que todos los negocios encuentren fácilmente trabajadores calificados, ni que todas las industrias estén creciendo al mismo ritmo.

El desafío es d