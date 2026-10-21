Presidente Luis Abinader anuncia que el Gobierno ha contratado en obras más de RD 31,000 millones, de los fondos de la renegociación del contrato de Aerodom. Otras Noticias Presidenciales

Boston, Massachussets, USA

Palalcio Nacional, Santo Domingo, R. D.– El presidente de lal Repuica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona anunció la ejecución de obras viales financiadas con la renegociación del contrato de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), que contempla una inversión de RD 31,109 millones, de los cuales el Gobierno ha ejecutado RD 9,545 millones, con proyectos destinados a mejorar la movilidad y la conectividad, agilizar el transporte y contribuir al dinamismo de la actividad económica en el Gran Santo Domingo, como parte de los esfuerzos del Gobierno para garantizar la transparencia en el uso de los fondos públicos.

Entre las obras concluidas figuran la solución vial de la avenida Isabel Aguiar, con una inversión de RD 2,558,000,000.00, y la intervención en la Plaza de la Bandera, que contó con RD 3,350,000,000.00. Ambas infraestructuras desde su inauguración han mejorado la circulación vehicular en puntos importantes del Gran Santo Domingo.

Asimismo, el Gobierno desarrolla trabajos de drenaje pluvial en la avenida Luperón, un proyecto dividido en etapas que contempla la construcción de túneles para mejorar el manejo de las aguas pluviales. En ese sentido, explicó sobre la inversión para la galería de drenaje en la avenida Luperón (Malecón-Plaza de la Bandera) es de RD 2,482,000,000.00 de los cuales se han ejecutado RD 134,400,000,000.00.

Igualmente, la galería de drenaje de la avenida Luperón (Km 9-Plaza de la Bandera) que tiene un valor estimado de RD 5,364,000,000.00, se encuentra en revisión de diseño.

También avanza la solución vial de la avenida República de Colombia, con una inversión de RD 11,475,966,417.14, de los cuales se han ejecutado RD 3,369,979,636.51que incluye pasos a desnivel, retornos y nuevas conexiones viales.

El presidente Luis Abinader explica procedimientos para declarar utilidad pública

Durante el encuentro, el presidente Luis Abinader destacó el proyecto de ampliación de la avenida Las Damas, en Santo Domingo Este, cuya ejecución, incluyendo las expropiaciones, podría superar los RD 1,000 millones. Indicó que esta vía transversal contribuirá a descongestionar el tránsito y mejorar la conexión entre sectores del municipio de este a oeste para facilitar la movilidad y el desplazamiento de los ciudadanos.

Explicó que el Gobierno ha recurrido a decretos de utilidad pública para ejecutar determinadas obras, cuando no ha sido posible alcanzar acuerdos con los propietarios de terrenos necesarios para su construcción.

Señaló que las negociaciones cuentan con mecanismos de supervisión en los que intervienen Bienes Nacionales, la Contraloría General de la República y Catastro Nacional, con el propósito de garantizar que las valoraciones se realicen conforme a los procedimientos establecidos.

Obras en ejecución

En la rueda de prensa, el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, detalló el estado de ejecución de las principales soluciones viales, los trabajos de drenaje pluvial y las intervenciones de asfaltado realizadas en el Gran Santo Domingo.

El ministro mencionó que entre las obras en ejecución se encuentra la intervención en la República de Colombia en varios frentes y tiene como fecha proyectada de conclusión diciembre de 2027. El proyecto también contempla un área verde de aproximadamente 24,000 metros cuadrados en las proximidades del Jardín Botánico.

También habló sobre la construcción de un nuevo puente basculante próximo al actual puente flotante de Santo Domingo, con una inversión aproximada de RD 4,500 millones y un plazo estimado de 24 meses.

Estrella también se refirió al paso a desnivel de la avenida Charles de Gaulle, en el entorno de Sabana Perdida y La Victoria, cuyos trabajos incluyen el traslado de tuberías del acueducto y la colocación de pilotes para mejorar la circulación vehicular en Santo Domingo Norte.

En materia de asfaltado, el ministro informó sobre intervenciones en Boca Chica, La Caleta, La Ureña, Los Frailes y otros sectores de Santo Domingo Este. Explicó que algunos trabajos requieren coordinación con el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), debido a las obras de alcantarillado sanitario que se realizan en esas comunidades.

Durante la presentación celebrada en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, el mandatario estuvo acompañado por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella; el presidente de la Comisión de Veeduría, Ricardo Canalda; el miembro de esa comisión, Julio Maximiliano Suero Marranzini, y el rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) es el reverendo padre doctor Secilio Espinal Espinal.

El mandatario explicó que los proyectos se encuentran en distintas etapas: algunos ya fueron terminados, otros están en construcción y varios permanecen en fase de revisión o licitación.

Veeduría plantea auditorías técnicas y financieras

Al presentar las consideraciones sobre la supervisión de los proyectos, el presidente de la Comisión de Veeduría, Ricardo Canalda, destacó la importancia de la participación ciudadana para garantizar la transparencia en los procesos de licitación, contratación, ejecución y supervisión de las obras públicas.

El representante de la comisión consideró que el seguimiento debe complementarse con auditorías técnicas y financieras de cada obra, a fin de verificar la calidad de los trabajos y el uso adecuado de los recursos provenientes de la renegociación del contrato de Aerodom.

También indicó que, de los RD 775 millones previstos para las obras mencionadas en esa parte de la exposición, aproximadamente RD 480 millones se encontraban contratados, sin incluir trabajos complementarios.

La supervisión de estos proyectos busca fortalecer la rendición de cuentas y ofrecer a la ciudadanía información sobre la ejecución de las obras y el destino de los recursos públicos.

Consejo Nacional de la Magistratura pospone reunión de deliberación debido a compromisos en la agenda del presidente Luis Abinader

Santo Domingo.- El Consejo Nacional de la Magistratura no sesionará en la tarde de este miércoles 21, como originalmente estaba previsto, debido a compromisos ineludibles por parte de su presidente, el también presidente de la República, Luis Abinader. La posposición solicitada por el mandatario dará lugar a que la deliberación se produzca en una fecha que será anunciada próximamente, tras lo cual se realizarían de manera rutinaria la juramentación correspondiente y la eventual entrada en funcionamiento de los nuevos magistrados de la referida Alta Corte.

La información fue suministrada por el ministro de Justicia, Dr. Antoliano Peralta Romero, quien agregó que corresponde al CNM, en la reunión ahora pospuesta, completar las 6 plazas vacantes de la Suprema Corte de Justicia, así como elegir cuál de los 17 jueces supremos ejercerá la presidencia de dicho órgano y con ello, del Consejo del Poder Judicial. Igualmente resaltó que serán escogidos en dicha reunión los jueces que ocuparán la función de primer y segundo sustituto del presidente, que hasta la fecha habían desempeñado los magistrados salientes, Manuel Ramón Herrera Carbuccia y Nancy Salcedo Fernández, respectivamente.

“El resto de las decisiones importantes tras esta deliberación corresponderá a la nueva composición del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, esto es, la designación de los nuevos jueces en las Salas que corresponda, así como la decisión de cuáles de ellos ocuparán la presidencia de sus respectivas Salas, que es una decisión a ser tomada por su pares, de conformidad con lo establecido en la ley”, concluyó Peralta Romero.

Presidente Luis Abinader recibe en Palacio Nacional a jóvenes dominicanos que rompieron récord mundial de lectura

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader recibió en el Palacio Nacional a los cinco jóvenes dominicanos que rompieron el récord mundial de lectura en voz de alta al superar las 500 horas ininterrumpidas el pasado lunes 21 de septiembre, certificado por Guinness World Record.

Abril del Rosario Jiménez, Ismael Durán, Maikol Arias, Mayury Vélez y Franchesca Minier recibieron personalmente las felicitaciones y expresiones de orgullo del jefe de Estado, quien previamente había utilizado su plataforma en la red social X para destacar el esfuerzo y la perseverancia demostrada al establecer esta nueva marca mundial.

En el encuentro, acompañados por el ministro de la Juventud, Carlos Valdez, se le otorgó a cada joven lector una beca para cursar sus estudios universitarios y una computadora personal.

Iniciando el 31 de agosto, la hazaña tuvo una duración de 20 días y 20 horas y sirve de motivación a nuevas generaciones para incorporar a sus días el hábito de la lectura.

El Ministerio de Educación tuvo a su cargo la selección de los cinco lectores a través de la Dirección de Participación y Liderazgo Estudiantil (Plerd).

Presidente Abinader dice: «Arroceros conocían medidas antes de su anuncio»

El jefe de Estado respondió preguntas de periodistas este miércoles durante una rueda de prensa sobre los fondos de AERODOM.

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader aseguró que los representantes del sector arrocero conocían las medidas adoptadas por el Gobierno antes de que fueran anunciadas públicamente, en respuesta al malestar expresado por productores que cuestionan las decisiones oficiales para proteger la producción nacional.

El mandatario afirmó que sostuvo reuniones previas con representantes de la cadena productiva, a quienes explicó el alcance de las disposiciones, la creación de un fondo especial y la estrategia que ejecutará su administración para enfrentar los desafíos del sector.

GOBIERNO DISCUTIÓ LAS MEDIDAS CON EL SECTOR

“Hay gente que después se pone en televisión, se ponen nerviosos cuando se les pone un micrófono, pero ahí estaban todos informados de lo que íbamos a hacer y se sabía exactamente, y discutimos con ellos los temas”, expresó Abinader al defender el proceso de diálogo previo a los anuncios.

El jefe de Estado sostuvo que los representantes también conocían el decreto y la estrategia gubernamental, por lo que rechazó que las disposiciones se hayan tomado sin informar a los actores vinculados a la producción arrocera.

ARROZ COMO ASUNTO DE SEGURIDAD NACIONAL

Abinader reiteró que la producción nacional de arroz constituye un asunto de seguridad nacional y aseguró que su Gobierno defenderá ese principio incluso en las negociaciones comerciales con Estados Unidos.

Su posición adquiere relevancia ante el desmonte progresivo de los aranceles contemplado en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA), que representa un desafío para los productores locales frente a la competencia del cereal importado.

PERSISTEN DIFERENCIAS CON LOS PRODUCTORES

Pese a las explicaciones del mandatario, persisten las diferencias entre el Gobierno y representantes del sector arrocero sobre el alcance de las medidas anunciadas y su capacidad para garantizar la protección de los productores.

El desafío consiste en asegurar la sostenibilidad de la cosecha nacional, preservar la competitividad del sector y mantener la estabilidad del abastecimiento y los precios para los consumidores, en medio de los cambios previstos en el comercio del arroz.