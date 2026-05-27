Florida aprueba la “Ley Teddy Bridgewater” para apoyar a atletas escolares

Por Redacción El Sol de la Florida.-

Florida — El gobernador Ron DeSantis firmó en ley la llamada “Teddy Bridgewater Act”, una nueva medida que permitirá a entrenadores principales de escuelas públicas en Florida usar hasta $15,000 al año de su propio dinero para ayudar a estudiantes atletas con necesidades esenciales como comida, transporte, terapia física y servicios de rehabilitación.

La ley lleva el nombre de Teddy Bridgewater, exmariscal de campo de la NFL y figura reconocida del fútbol americano en Florida. Bridgewater, quien regresó como entrenador a Miami Northwestern High School, fue suspendido en 2025 después de revelar que había pagado de su bolsillo alimentos, transporte compartido y tratamientos de recuperación para algunos de sus jugadores. Su caso generó un debate estatal sobre hasta dónde puede llegar un entrenador cuando intenta ayudar a jóvenes atletas con necesidades reales.

Con esta nueva legislación, Florida busca crear un marco legal para permitir ese tipo de apoyo, pero bajo reglas claras. Los fondos no podrán utilizarse para reclutamiento deportivo, deberán ser reportados oficialmente y solo el entrenador principal del equipo podrá participar en este tipo de asistencia. Algunos reportes también señalan que se requerirá consentimiento de los padres y transparencia en los gastos.

La medida representa un cambio importante en el deporte escolar del estado, especialmente en comunidades donde muchos jóvenes enfrentan barreras económicas para participar plenamente en actividades deportivas. Para algunos estudiantes, necesidades básicas como una comida después de la práctica, transporte para llegar a un juego o acceso a terapia física pueden marcar la diferencia entre continuar en el deporte o abandonar el equipo.

La nueva medida busca ayudar a estudiantes atletas con necesidades básicas como comida, transporte, terapia física y servicios de rehabilitación, evitando que el apoyo sea usado para reclutamiento deportivo.

El caso de Teddy Bridgewater puso sobre la mesa una realidad que muchos entrenadores conocen de cerca: su rol muchas veces va más allá del campo de juego. En muchas escuelas, los entrenadores también actúan como mentores, figuras de apoyo y guías para jóvenes que enfrentan desafíos familiares, económicos y sociales.

Sin embargo, la ley también incluye límites para evitar posibles abusos. Las autoridades buscan impedir que este tipo de ayuda sea utilizada como herramienta de reclutamiento o ventaja competitiva entre escuelas. Por eso, el dinero deberá usarse exclusivamente para necesidades relacionadas con el bienestar del estudiante atleta.

La “Ley Teddy Bridgewater” abre una conversación más amplia sobre educación, deporte, pobreza juvenil y responsabilidad comunitaria. Para muchos, la medida reconoce el valor humano de los entrenadores que apoyan a sus jugadores más allá del marcador. Para otros, será importante vigilar su implementación para garantizar transparencia y equidad.

En resumen, Florida convierte el caso de Teddy Bridgewater en una nueva política pública que podría cambiar la manera en que las escuelas, entrenadores y comunidades apoyan a los atletas estudiantiles.