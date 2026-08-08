Colombia gira a la derecha

Abelardo de la Espriella asume la Presidencia en Cali con un mandato marcado por seguridad, austeridad, petróleo y una ruptura frontal con el legado de Gustavo Petro

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

CALI, Colombia — 8 de agosto de 2026. Colombia amaneció este sábado con un nuevo presidente y, sobre todo, con una nueva dirección política.

Abelardo de la Espriella tomó posesión el viernes 7 de agosto como presidente de la República para el período 2026-2030, después de derrotar por un margen extremadamente estrecho al senador de izquierda Iván Cepeda en la segunda vuelta del 21 de junio. El resultado definitivo dejó al país prácticamente dividido en dos mitades políticas: De la Espriella obtuvo alrededor del 49.66% de los votos, frente a aproximadamente 48.70% para Cepeda, una diferencia cercana a 250,000 sufragios.

Ese dato debe acompañar cualquier análisis de lo que viene.

De la Espriella ganó.

Pero no recibió un cheque político en blanco.

Gobernará una Colombia profundamente polarizada, con un Congreso fragmentado, una oposición de izquierda todavía muy fuerte, problemas fiscales serios y un conflicto armado que está lejos de desaparecer.

Por eso la pregunta más importante después de la ceremonia no es qué dijo el nuevo presidente.

Es esta:

¿Podrá transformar una victoria electoral tan estrecha en capacidad real de gobierno?

Una posesión fuera de Bogotá

La primera señal política apareció incluso antes del discurso.

La posesión presidencial no se celebró tradicionalmente frente al Capitolio Nacional en Bogotá.

De la Espriella escogió Cali.

El Congreso tuvo que trasladarse para participar en el acto constitucional, mientras legisladores del Pacto Histórico, principal fuerza de izquierda asociada al gobierno saliente, estuvieron ausentes de la ceremonia y participaron en movilizaciones paralelas.

La decisión tuvo un evidente componente simbólico.

El nuevo presidente quiso comenzar su mandato fuera del centro político tradicional del país.

Pero hizo algo todavía más revelador.

Después de jurar como presidente, se trasladó al Batallón Pichincha, donde pronunció su primer gran discurso como jefe de Estado rodeado de militares.

Para un presidente que construyó su campaña alrededor de seguridad, autoridad y combate frontal al crimen organizado, resulta difícil imaginar una imagen inaugural más coherente con su mensaje.

No comenzó rodeado únicamente de políticos.

Comenzó rodeado de soldados.

El fin de la “Paz Total”

La ruptura más importante con Gustavo Petro probablemente ocurrirá en seguridad.

Petro llegó al poder en 2022 prometiendo una estrategia de “Paz Total”, basada en negociaciones simultáneas con guerrillas, organizaciones armadas y estructuras criminales.

De la Espriella llega prometiendo prácticamente lo contrario.

Su posición es que el Estado colombiano no debe continuar negociando indefinidamente con organizaciones que mantienen control territorial, narcotráfico, extorsión, secuestro y violencia.

Durante la campaña y nuevamente en su posesión anunció una estrategia mucho más agresiva contra grupos armados y narcotraficantes. Ha planteado retomar acciones militares intensas, ampliar el sistema penitenciario y reactivar mecanismos de erradicación aérea de cultivos ilícitos.

Esta probablemente será la primera gran prueba de su presidencia.

Porque la seguridad fue uno de los factores decisivos en su victoria.

Pero gobernar no será tan sencillo como prometer mano dura.

Colombia continúa enfrentando presencia de grupos armados en diversas regiones, economías ilegales, narcotráfico, minería ilícita y territorios donde la presencia estatal sigue siendo insuficiente. Analistas consultados durante la campaña ya advertían que esa realidad constituiría uno de los mayores desafíos para cualquier nuevo gobierno.

La cuestión será determinar si una política militar más intensa logra recuperar territorio sin producir nuevos ciclos de violencia o violaciones de derechos humanos.

La coca vuelve al centro

De la Espriella también promete cambiar radicalmente la estrategia frente a los cultivos de coca.

Su gobierno pretende recuperar herramientas de erradicación que habían sido restringidas o abandonadas durante etapas anteriores, incluyendo fumigaciones aéreas bajo determinadas condiciones.

Esto vuelve a colocar a Colombia frente a una vieja discusión.

Durante décadas, Estados Unidos y Colombia utilizaron una combinación de erradicación manual, fumigación, interdicción, extradición y operaciones militares para combatir la producción de cocaína.

Los defensores de ese enfoque argumentan que sin presión sobre los cultivos y las estructuras financieras del narcotráfico resulta imposible reducir la oferta.

Sus críticos sostienen que destruir cultivos sin ofrecer alternativas económicas sostenibles simplemente desplaza la producción a otra región y castiga a comunidades campesinas pobres.

De la Espriella claramente se inclina hacia el primer enfoque.

Y Washington parece dispuesto a respaldarlo.

Estados Unidos regresa con fuerza

Menos de 24 horas después de la posesión, el Departamento de Estado estadounidense anunció planes para proporcionar alrededor de $1,000 millones en asistencia de seguridad al nuevo gobierno colombiano.

Ese anuncio es extraordinariamente significativo.

Durante el gobierno de Petro, las relaciones entre Bogotá y Washington atravesaron momentos de tensión alrededor de drogas, migración, política exterior y diferencias ideológicas.

De la Espriella, en cambio, llega con una relación política mucho más cercana a la administración de Donald Trump.

Washington respaldó abiertamente su orientación de seguridad durante la campaña y ahora parece dispuesto a reconstruir rápidamente una alianza estratégica alrededor del combate al narcotráfico y organizaciones armadas.

Eso podría significar un regreso parcial a una relación similar a la que caracterizó durante años al llamado Plan Colombia: cooperación militar, inteligencia, entrenamiento, erradicación y asistencia estadounidense.

Pero existe una diferencia importante.

Colombia de 2026 no es Colombia del año 2000.

El país tiene una sociedad más urbanizada, instituciones diferentes, una izquierda políticamente mucho más poderosa y un electorado dividido prácticamente por mitad.

Por eso cualquier estrategia de seguridad deberá construirse también con legitimidad política interna.

La economía: otro giro profundo

La segunda gran ruptura llegará en economía.

De la Espriella prometió reducir considerablemente el tamaño del Estado, congelar parte del gasto público y avanzar hacia una política fiscal de austeridad. Durante su discurso llegó a plantear una reducción de hasta 40% en determinadas estructuras estatales, aunque la implementación concreta todavía tendrá que definirse.

Su argumento es que Colombia enfrenta un problema fiscal que no puede continuar resolviéndose simplemente mediante nuevos impuestos o mayor endeudamiento.

La realidad fiscal limita tanto a la derecha como a la izquierda.

Antes de la segunda vuelta, economistas e inversionistas ya advertían que cualquiera de los dos candidatos tendría que enfrentar restricciones presupuestarias severas.

Por tanto, la promesa de reducir el Estado suena políticamente poderosa.

La ejecución será considerablemente más difícil.

Cada ministerio que se reduce implica empleados.

Cada subsidio que se modifica tiene beneficiarios.

Cada programa recortado tiene comunidades que lo utilizan.

La verdadera prueba llegará cuando la austeridad pase del discurso a las partidas presupuestarias.

Petróleo y gas regresan

En política energética, la ruptura con Petro será posiblemente todavía más clara.

Petro intentó acelerar la transición energética de Colombia y frenó nuevos contratos de exploración de hidrocarburos.

De la Espriella sostiene que Colombia no puede abandonar petróleo y gas mientras esas industrias continúen siendo fundamentales para exportaciones, ingresos fiscales y seguridad energética.

El nuevo gobierno anunció que buscará reactivar exploración, fortalecer Ecopetrol y considerar incluso proyectos de fracking bajo regulaciones ambientales más estrictas.

Su argumento es esencialmente económico:

Colombia necesita energía.

Necesita exportaciones.

Necesita ingresos públicos.

Y necesita inversión.

El desafío será reconciliar esa estrategia con compromisos ambientales, protección de ecosistemas y la transición mundial hacia fuentes renovables.

De la Espriella no está proponiendo abandonar completamente las energías limpias.

Está proponiendo que la transición sea más lenta y que Colombia continúe explotando sus recursos fósiles mientras construye alternativas.

El Congreso puede frenar al presidente

Aquí aparece posiblemente el mayor obstáculo político.

De la Espriella no controla el Congreso.

Las elecciones legislativas de marzo dejaron un Parlamento fragmentado, sin mayoría clara para ninguna fuerza política. El Pacto Histórico, asociado a Petro y Cepeda, permanece entre los bloques con mayor representación, mientras distintas fuerzas de derecha, centro y partidos regionales controlan votos indispensables para aprobar reformas.

Eso significa que prácticamente todo proyecto importante requerirá negociación.

Reforma fiscal.

Cambios laborales.

Seguridad.

Pensiones.

Salud.

Energía.

Justicia.

El presidente puede utilizar decretos y facultades administrativas para determinadas decisiones, pero las reformas estructurales necesitarán Congreso.

De ahí la importancia del nombramiento de Rodrigo Lara como ministro del Interior.

Su principal función será construir acuerdos dentro de un Legislativo profundamente dividido.

En Colombia, muchos presidentes han descubierto que ganar una elección es considerablemente más fácil que construir una coalición.

De la Espriella probablemente no será la excepción.

Una oposición que obtuvo casi la mitad del país

Iván Cepeda perdió.

Pero políticamente no desapareció.

Obtuvo aproximadamente 12.7 millones de votos y terminó apenas alrededor de un punto porcentual detrás del ganador. La participación alcanzó aproximadamente 63.6%, uno de los niveles más altos registrados recientemente en una elección presidencial colombiana.

Eso significa que la izquierda sale derrotada electoralmente, pero fortalecida como oposición.

Petro fue el primer presidente claramente identificado con la izquierda contemporánea en la historia reciente colombiana.

Cepeda demuestra que ese espacio político no fue simplemente un accidente electoral de 2022.

Casi la mitad del país continúa respaldando una opción de izquierda.

De la Espriella tendrá que gobernar sabiendo que millones de colombianos observan su gobierno con profunda desconfianza.

Un presidente inteligente intentaría convertir al menos una parte de esos ciudadanos en interlocutores.

Un presidente que interprete el resultado como autorización para gobernar exclusivamente para su base podría aumentar todavía más la polarización.

Petro se marcha, pero deja una Colombia diferente

Sería simplista reducir la transición a “Petro fracasó y la derecha regresó”.

El balance de Gustavo Petro es mucho más complejo.

Sus partidarios reivindican ampliación de programas sociales, avances en determinados sectores económicos y una agenda que colocó desigualdad, transición energética y derechos sociales en el centro de la conversación política.

Sus críticos le atribuyen deterioro de seguridad, crecimiento de grupos armados, incertidumbre empresarial y dificultades fiscales.

Durante la campaña, incluso los análisis financieros reconocían resultados positivos en manufactura, agricultura y turismo durante el gobierno saliente, mientras cuestionaban simultáneamente la sostenibilidad fiscal y algunas de sus políticas económicas.

La historia juzgará a Petro con más distancia.

Lo que sí sabemos ahora es que Colombia decidió corregir el rumbo.

No necesariamente borrar todo lo anterior.

Una ola regional

La llegada de De la Espriella tampoco puede analizarse de manera aislada.

América Latina atraviesa otro movimiento del péndulo político.

Gobiernos y candidatos conservadores han avanzado recientemente en varios países, frecuentemente impulsados por tres asuntos:

seguridad,

migración,

y economía.

Colombia se incorpora ahora a esa tendencia regional.

Pero los péndulos latinoamericanos tienen una historia conocida.

La izquierda llega cuando la población se cansa de desigualdad y corrupción.

La derecha regresa cuando la población se cansa de inseguridad, inflación o deterioro institucional.

Después el ciclo comienza nuevamente.

La pregunta verdadera es si alguno de esos gobiernos logra romper el ciclo mediante instituciones sólidas y resultados sostenibles.

El estilo también importa

De la Espriella es un presidente atípico.

No proviene de las estructuras partidistas tradicionales que dominaron Colombia durante décadas.

Es abogado, empresario y figura mediática.

Construyó una imagen política combativa bajo el apodo de “El Tigre” y llegó a la Presidencia como un outsider de derecha con fuerte presencia en redes y un discurso de autoridad.

Su discurso inaugural, sin embargo, fue considerablemente más institucional que parte de su retórica de campaña.

Habló de autoridad, meritocracia, reducción del gasto, fortalecimiento del sector privado y descentralización, aunque mantuvo un lenguaje duro contra criminalidad y corrupción.

Ese contraste será importante.

Una cosa es hacer campaña.

Otra es presidir una República de más de 50 millones de personas.

Tres pruebas inmediatas

Los primeros meses probablemente definirán buena parte de la percepción sobre este gobierno.

La primera prueba será seguridad.

Si De la Espriella promete recuperar territorios pero la violencia continúa aumentando, perderá rápidamente credibilidad.

La segunda será economía.

Los mercados pueden recibir positivamente un gobierno favorable a inversión, petróleo y disciplina fiscal, pero el ciudadano juzgará resultados mucho más simples:

empleo,

precios,

salarios,

y costo de vida.

La tercera será gobernabilidad.

Sin acuerdos en el Congreso, buena parte de su agenda puede quedar bloqueada.

Y un presidente frustrado por el Legislativo siempre enfrenta la tentación de gobernar mediante confrontación.

Ahí estará una prueba institucional fundamental.

Colombia vuelve a cambiar

Hace cuatro años, Gustavo Petro llegó al poder representando una ruptura histórica: el primer gran gobierno nacional de izquierda de la Colombia contemporánea.

Cuatro años después, el país vuelve a girar.

Pero la Colombia que recibe De la Espriella no es la misma que recibió Petro.

La izquierda ya es parte permanente del sistema político.

La derecha tradicional ha sido desplazada parcialmente por nuevas figuras.

El narcotráfico continúa adaptándose.

Los grupos armados siguen activos.

El Congreso está fragmentado.

Las redes sociales aceleran cada conflicto político.

Y Estados Unidos vuelve a ejercer una influencia más directa sobre la agenda de seguridad.

Por eso el 7 de agosto de 2026 no representa simplemente la posesión de otro presidente.

Representa otro intento colombiano por encontrar equilibrio entre autoridad y paz, mercado y protección social, explotación energética y transición ambiental, centralismo y regiones, seguridad y derechos humanos.

De la Espriella prometió cambiar el rumbo.

Ahora tendrá que demostrar que puede gobernarlo.

Porque una victoria de menos de un punto porcentual puede entregar la Presidencia.

Pero no garantiza gobernabilidad.

Y ahí comienza, realmente, la historia del nuevo gobierno colombiano.