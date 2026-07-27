Así marchan los Juegos Centroamericanos

México domina el medallero en Santo Domingo 2026, mientras República Dominicana celebra sus primeros oros, supera las 1,000 medallas históricas y comienza a responder como anfitriona

Por Ricardo Mendoza

Editor Deportivo | El Sol de la Florida

SANTO DOMINGO, República Dominicana. — Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 comienzan a entrar en calor. Tras las primeras jornadas de competencia, México ha tomado el control del medallero, Colombia y Cuba mantienen la persecución y República Dominicana comienza a responder ante su público con actuaciones que ya han producido títulos, nuevas figuras y un importante hito para la historia deportiva del país.

La actividad competitiva comenzó el 20 de julio, antes de la ceremonia oficial de inauguración del viernes 24 en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. Los Juegos se extenderán hasta el 8 de agosto, con 16 días de actividad y un programa de 40 deportes.

Y después de las primeras jornadas con entrega de medallas, ya tenemos una primera fotografía deportiva de lo que está ocurriendo.

México salió disparado

México no ha esperado a que los Juegos entren en su segunda semana.

Al momento de esta publicación, el medallero oficial en vivo de Santo Domingo 2026 coloca a México cómodamente en primera posición con:

16 oro | 15 plata | 12 bronce — 43 medallas.

Es una ventaja considerable para una etapa tan temprana.

México ha comenzado obteniendo resultados en disciplinas como taekwondo, judo, aguas abiertas, tiro con arco, remo, patinaje artístico y bádminton.

No debe sorprender.

En San Salvador 2023, México terminó primero con 145 medallas de oro y 353 preseas totales, muy por delante de Colombia, Cuba, Venezuela y República Dominicana.

Santo Domingo comienza mostrando una tendencia parecida.

Pero todavía queda muchísimo deporte.

Colombia y Cuba: seis oros cada uno

La batalla inmediatamente detrás de México está mucho más cerrada.

Colombia ocupa actualmente la segunda posición, con:

6 oro | 8 plata | 5 bronce — 19 medallas.

Mientras Cuba aparece tercera con:

6 oro | 2 plata | 6 bronce — 14 medallas.

El dato interesante es que ambos países tienen seis títulos, pero Colombia supera a Cuba por su mayor cantidad de platas.

Colombia tuvo particularmente una jornada productiva el domingo 26, cuando consiguió 13 medallas en un solo día.

Cuba, mientras tanto, continúa haciendo lo que históricamente ha hecho en esta competencia: aparecer con fuerza cuando entran en escena deportes donde posee tradición.

Este lunes, por ejemplo, añadió títulos en remo y judo.

Y conviene no perder de vista a los cubanos.

Cuba continúa siendo el país más exitoso de toda la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe por medallas de oro, con 1,919 títulos históricos, por delante de México.

Por eso, aunque México haya comenzado mucho más rápido, sería prematuro considerar definida la lucha.

Venezuela se mantiene en la pelea

Venezuela ocupa el cuarto lugar:

4 oro | 5 plata | 8 bronce — 17 medallas.

Quizás el dato más interesante sea precisamente su cantidad total de preseas.

Tiene solamente dos medallas menos que Colombia.

Eso significa que Venezuela está colocando muchos atletas en el podio, aunque necesita convertir más finales y oportunidades en oro para escalar posiciones.

Y entonces aparece el anfitrión.

República Dominicana: tres oros y una barrera histórica

La República Dominicana ocupa actualmente la quinta posición del medallero oficial con:

🇩🇴 3 oro | 2 plata | 8 bronce — 13 medallas

Puede parecer una cosecha modesta comparada con las 43 preseas mexicanas.

Pero hay que analizarla dentro del contexto correcto.

La delegación dominicana está compitiendo bajo una presión diferente.

Es local.

Tiene expectativas mayores.

Y además llegó a estos Juegos intentando superar o acercarse a la actuación conseguida en San Salvador 2023, cuando terminó quinta con 25 oros, 36 platas y 50 bronces: 111 medallas.

Todavía falta la mayor parte del calendario.

Y este fin de semana aparecieron señales positivas.

Ana Rosa encendió la primera celebración dominicana

La judoca Ana Rosa García tuvo el honor de entregar a República Dominicana su primera medalla de oro de Santo Domingo 2026.

El resultado tuvo un significado especial porque se convirtió en el primer título dominicano de estos Juegos disputados en casa.

Era el oro que necesitaba el anfitrión para romper la tensión inicial.

Pero no sería el único.

Esmeralda Damiano: una actuación dominante

El domingo apareció Esmeralda Damiano Guerrero.

Y lo hizo con autoridad.

La judoca domínico-suiza ganó el oro de los -70 kilogramos, derrotando en la final a la venezolana Eliana Aguiar por waza-ari.

Su camino hacia la final fue todavía más impresionante: ganó sus dos primeros combates por ippon, incluyendo una victoria en apenas 41 segundos frente a Tracy Arias, de Honduras. Después superó a Katia Castillo, de México.

Damiano terminó el día como una de las grandes protagonistas de la delegación anfitriona.

Y su objetivo va bastante más lejos que Santo Domingo.

La propia atleta declaró después del triunfo que considera este resultado un paso hacia su gran meta: los Juegos Olímpicos.

Wilfrido de la Cruz: 18 años y una enorme sorpresa

Quizás una de las historias dominicanas más interesantes hasta ahora sea la de Wilfrido de la Cruz.

Tiene solamente 18 años.

Compite en taekwondo.

Y acaba de ganar el oro de los -54 kilogramos.

De la Cruz venció 2-0 en la final, pero el marcador no cuenta completamente lo ocurrido.

En el segundo asalto llegó a estar perdiendo 10-2.

Después de escuchar las instrucciones del entrenador Manuel Matos, reaccionó y terminó ganando el round 18-10.

Ese tipo de remontada, en una final y frente al público local, revela algo importante sobre un atleta tan joven.

Carácter competitivo.

La Federación Dominicana de Taekwondo ya lo considera una figura de futuro, especialmente en momentos en que veteranos como Katherine Rodríguez y Moisés Hernández se acercan al cierre de sus etapas dentro de la selección.

De la Cruz ya está mirando hacia Lima 2027.

Apunten ese nombre.

Y llegó la medalla número 1,000

Pero la jornada dominicana dejó algo todavía más grande.

República Dominicana alcanzó las 1,000 medallas en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

La responsable de completar el hito fue Francesca Pigozzi, quien obtuvo dos bronces en esquí acuático.

República Dominicana se convirtió así en apenas el sexto país en alcanzar las mil preseas históricas, uniéndose a Cuba, México, Colombia, Venezuela y Puerto Rico.

Es un momento significativo para el deporte dominicano.

El Comité Olímpico Dominicano había calculado que el país inició estos Juegos con 993 medallas históricas.

Ahora la barrera de las mil ya quedó atrás.

El judo está cargando buena parte del peso dominicano

Hay otra conclusión temprana que merece atención.

El judo está siendo fundamental para República Dominicana.

Además de los títulos de Ana Rosa y Esmeralda Damiano, Maikor Louis y Creymarlin Valdez consiguieron bronces durante la jornada del domingo.

Louis derrotó por ippon al venezolano Andrés Pariche, mientras Valdez venció a Cindy Mera, también de Venezuela, por yuko.

El patrón es claro.

Si República Dominicana quiere subir posiciones durante las próximas jornadas, necesita aprovechar al máximo los deportes en los que tradicionalmente tiene opciones reales de podio.

Judo y taekwondo ya están respondiendo.

Luego deberán hacerlo otras disciplinas.

Así marcha la pelea por el medallero

Con los resultados oficiales disponibles al momento de preparar este reporte, los cinco primeros son:

Este cuadro es dinámico y puede cambiar durante el día a medida que concluyan nuevas finales.

Medallero oficial en vivo de Santo Domingo 2026

¿Cómo evaluar el comienzo dominicano?

Diría que es un comienzo prometedor, pero todavía no explosivo.

Tres oros y 13 medallas mantienen a Dominicana dentro de las primeras cinco delegaciones, pero México ha creado una diferencia enorme y Colombia, Cuba y Venezuela están demostrando mucha profundidad.

Sin embargo, comparar directamente las cifras actuales puede engañar.

No todos los países tienen sus mejores deportes programados en los mismos días.

Los Juegos se ganan por acumulación.

Hay delegaciones que despegan temprano porque sus disciplinas fuertes aparecen en la primera semana y otras cuya cosecha crece considerablemente cuando entran atletismo, boxeo, levantamiento de pesas y otros deportes.

Por eso todavía no podemos juzgar definitivamente el desempeño dominicano.

Sí podemos identificar tres señales positivas:

Primera: República Dominicana ya rompió la presión del primer oro.

Segunda: han aparecido atletas jóvenes, particularmente Wilfrido de la Cruz, que podrían representar una renovación generacional.

Tercera: competir en casa está comenzando a producir momentos emocionalmente importantes para la delegación.

El verdadero examen comienza ahora

Santo Domingo 2026 todavía está en su infancia deportiva.

Faltan muchas finales.

Faltan algunos de los deportes capaces de alterar considerablemente el medallero.

Y falta comprobar si México puede mantener durante dos semanas el ritmo extraordinario con el que comenzó.

Para República Dominicana, el objetivo inmediato debería ser mantener contacto con el grupo de Colombia, Cuba y Venezuela y comenzar a convertir más bronces en finales y más finales en oro.

El quinto puesto actual coincide precisamente con la posición obtenida por Dominicana en San Salvador 2023.

Pero competir en casa cambia las expectativas.

La delegación dominicana no quiere simplemente repetir.

Quiere mejorar.

Y después de un fin de semana en el que consiguió sus primeros tres oros y cruzó la histórica barrera de 1,000 medallas centroamericanas y caribeñas, finalmente Santo Domingo comienza a sentir que los Juegos también están ocurriendo dentro del medallero dominicano.

La competencia apenas comienza.

Y aquí es donde se va a poner buena.

El Sol de la Florida seguirá diariamente el desempeño de República Dominicana, México, Cuba, Puerto Rico, Colombia y las demás delegaciones durante Santo Domingo 2026.