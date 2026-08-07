Remozamiento del destacamento de Las Placetas fortalece la misión del Ejército Dominicano en la región norte. Otras Noticias del ERD

San Jose de las Matas, Santiago, R. D.-El Comandante General del Ejército de República Dominicana, Mayor General Jorge Iván Camino Pérez, ERD, hizo entrega del destacamento militar de la institución ubicado en el distrito municipal de Las Placetas, municipio San José de las Matas, provincia Santiago, luego de ser sometido a un proceso de remodelación y remozamiento, como parte del programa de fortalecimiento de la infraestructura militar que desarrolla la institución en todo el territorio nacional.

La obra incluyó la rehabilitación integral de la edificación, con mejoras en las áreas de alojamiento, cocina, comedor y servicios sanitarios, así como la renovación de las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, colocación de nuevos pisos, trabajos de impermeabilización, pintura, iluminación, acondicionamiento de los espacios exteriores y dotación de mobiliario, con el propósito de ofrecer instalaciones más seguras, funcionales y dignas para el personal militar.

Con esta entrega, el Ejército de República Dominicana reafirma su compromiso con la modernización de su infraestructura, contribuyendo a fortalecer la capacidad operativa de sus unidades y a garantizar mejores condiciones para el cumplimiento de la misión constitucional de preservar la soberanía, la independencia y la seguridad nacional.

Acompañaron al Comandante General del Ejército el coronel Gerardo Cruz Salazar, ERD, comandante de la Segunda Brigada de Infantería; el señor Ramón Alexis Rodríguez, alcalde del distrito municipal de Las Placetas; y el señor Sixto Carela Mercado, alcalde pedáneo del referido distrito municipal, así como otras autoridades militares de la zona y miembros de la comunidad.

Ejército detiene a conductor dominicano transportando a 14 haitianos indocumentados en San José de las Matas

San José de las Matas, Santiago, R.D. – Soldados del Ejército de República Dominicana (ERD) detuvieron a un ciudadano dominicano que transportaba a catorce (14) nacionales haitianos en condición migratoria irregular durante un operativo de vigilancia y patrullaje realizado en el municipio de San José de las Matas, provincia Santiago.

El conductor, identificado como Manaury Antonio de la Cruz Peralta, fue interceptado por miembros del ERD en un vehículo Dodge Grand Caravan SE, color blanco, placa I126444.

Durante la inspección vehícular, los soldados encontraron en su interior a catorce (14) nacionales haitianos en condición migratoria irregular, integrados por once (11) hombres y tres (3) mujeres.

Los nacionales haitianos y el vehículo, fueron trasladados a la Fortaleza General Bartolomé Mejía, para los procedimientos correspondientes, mientras que el conductor fue puesto bajo custodia y será presentado al Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

El Ejército de República Dominicana mantiene operaciones permanentes de vigilancia e interdicción en las diferentes provincias, con el objetivo de combatir el tráfico ilícito de migrantes, desarticular las redes dedicadas a esta actividad delictiva y fortalecer la seguridad del territorio nacional.

Patrullas del ERD detienen a 122 haitianos indocumentados durante intervenciones en Dajabón y Santiago Rodríguez

Dajabón y Santiago Rodríguez, R.D. – Continuando con las operaciones en la zona fronteriza, el Ejército de República Dominicana (ERD) detuvo a ciento veintidós (122) nacionales haitianos en condición migratoria irregular durante intervenciones realizadas en las provincias Dajabón y Santiago Rodríguez.

En las primeras operaciones, una patrulla motorizada del 10mo. Batallón de Infantería interceptó a veintiséis (26) nacionales haitianos en las proximidades del Puesto El Libertador, provincia Dajabón, cuando intentaban ingresar de manera irregular al territorio dominicano. El grupo estaba integrado por 23 hombres y 3 mujeres. Durante la intervención también fueron ocupadas dos motocicletas utilizadas para transportar a los extranjeros hasta la zona fronteriza.

Posteriormente, soldados del Destacamento ERD de Loma de Cabrera detuvieron a otros quince (15) nacionales haitianos en la sección Monte Grande, específicamente en el callejón de La Muda. Entre los detenidos había 13 hombres, una mujer y un menor de edad.

Los operativos fueron llevados a cabo en distintos puntos de la frontera noroeste

Asimismo, miembros del Puesto ERD Masacre, perteneciente al 10mo. Batallón de Infantería, interceptaron a catorce (14) nacionales haitianos que intentaban ingresar clandestinamente al país desde Haití. El grupo estaba conformado por 13 hombres y una mujer.

En otra intervención, soldados del Destacamento La Leonor, perteneciente a la 4ta. Brigada de Infantería, detuvieron a otros diecinueve (19) nacionales haitianos en condición migratoria irregular, luego de una labor de inteligencia realizada en las montañas de la comunidad La Cabirma, sección Thomas, provincia Santiago Rodríguez. El grupo estaba integrado por 15 hombres y 4 mujeres.

De igual manera, miembros del mismo Destacamento La Leonor realizaron otro operativo en las montañas de la comunidad El Vallecito, sección Coquí, provincia Santiago Rodríguez, donde, tras una persecución, detuvieron a quince (15) nacionales haitianos en condición migratoria irregular que ingresaban ilegalmente al territorio dominicano. El grupo estaba integrado por trece (13) hombres y dos (2) mujeres.

En otras intervenciones realizadas por el 10mo. Batallón de Infantería en la provincia Dajabón, una patrulla militar detuvo a catorce (14) indocumentados en el sector El Tamarindo, entre ellos 13 hombres y una mujer.

En otro operativo, miembros del Puesto ERD Los Arroyos interceptaron a diecinueve (19) extranjeros con estatus migratorio irregular, de los cuales 15 eran hombres y 4 mujeres.

Todos los extranjeros detenidos durante estas operaciones fueron puestos bajo custodia militar y entregados a la Dirección General de Migración (DGM) para los procedimientos establecidos por la legislación vigente.