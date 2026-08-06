La nueva guerra de los aranceles ya comenzó… y el próximo aumento de precios podría sentirse primero en Florida

Negocios al Día

Por Alejandro Rivas

Senior Business & Economic Editor

El Sol de la Florida

Durante meses, muchos pequeños empresarios pensaron que la incertidumbre comercial había quedado atrás. Sin embargo, una nueva ronda de aranceles impulsada por la administración del presidente Donald Trump vuelve a colocar a miles de negocios estadounidenses frente a un escenario conocido: mayores costos, presión sobre los márgenes de ganancia y la difícil decisión de absorber el impacto o trasladarlo al consumidor.

Para Florida, donde la economía depende en gran medida del comercio internacional, la construcción, el turismo y el consumo, la pregunta ya no es si habrá efectos, sino qué sectores sentirán primero el golpe.

Florida: uno de los estados más expuestos

Florida ocupa una posición estratégica en el comercio exterior de Estados Unidos. Sus puertos, aeropuertos y centros logísticos reciben mercancías provenientes de América Latina, Europa y Asia, mientras miles de pequeñas empresas dependen de productos importados para operar.

Los nuevos aranceles afectan cadenas de suministro que incluyen materiales de construcción, componentes industriales, textiles, productos de consumo y parte de los alimentos procesados. Aunque no todas las empresas importan directamente, muchas compran a distribuidores que sí deberán enfrentar esos costos adicionales.

El efecto dominó ya comenzó

La experiencia de los últimos dos años demuestra que el impacto rara vez termina en el importador.

Cuando aumentan los costos de producción o importación, las empresas suelen tener tres opciones:

Absorber el costo y reducir sus ganancias.

Buscar nuevos proveedores, muchas veces más costosos.

Aumentar el precio final al consumidor.

Investigaciones recientes de la Reserva Federal de Nueva York muestran que una amplia mayoría de las pequeñas empresas afectadas por aranceles terminó trasladando al menos parte del incremento de costos a sus clientes, mientras otras absorbieron una parte importante del impacto, reduciendo su rentabilidad.

¿Qué negocios de Florida podrían verse más afectados?

El impacto no será uniforme.

Los sectores con mayor exposición incluyen:

Empresas de remodelación y construcción.

Tiendas de electrodomésticos y tecnología.

Comercios de muebles y decoración.

Distribuidores de autopartes.

Negocios que venden ropa y calzado importado.

Fabricantes que dependen de materias primas extranjeras.

En cambio, muchas empresas de servicios —como restaurantes locales, salones de belleza, consultorías o negocios profesionales— podrían experimentar un impacto indirecto, principalmente a través del aumento de los costos generales de operación.

Una diferencia importante respecto a 2025

La reacción del sector empresarial hoy es distinta.

Muchos empresarios ya aprendieron durante la anterior ronda de aranceles a diversificar proveedores, renegociar contratos, aumentar inventarios estratégicos y utilizar tecnología para controlar gastos.

Diversos analistas consideran que las empresas llegan mejor preparadas que hace un año, aunque advierten que la inflación, los costos energéticos y la incertidumbre global continúan siendo factores de presión mucho más amplios que los propios aranceles.

¿Qué significa esto para las familias?

Para los consumidores hispanos de Florida, el efecto probablemente no aparezca de inmediato en todos los productos.

Sin embargo, conforme se agoten inventarios adquiridos antes de los nuevos aranceles, algunos bienes podrían comenzar a reflejar incrementos de precio durante los próximos meses. Economistas de la Reserva Federal también advierten que muchas empresas todavía planean nuevos ajustes para compensar el aumento de sus costos.

El análisis de El Sol

Los aranceles suelen presentarse como una herramienta para fortalecer la producción nacional, pero sus efectos cotidianos son mucho más complejos. Para un pequeño empresario de Florida, la verdadera preocupación no es el debate político en Washington, sino mantener la competitividad sin perder clientes.

Las empresas que sobrevivan mejor a esta nueva etapa no serán necesariamente las más grandes. Serán aquellas capaces de anticiparse, diversificar proveedores, controlar sus gastos y adaptarse con rapidez a un mercado donde la incertidumbre ya forma parte del costo de hacer negocios.

En una economía tan dinámica como la de Florida, la capacidad de adaptación vuelve a convertirse en el activo más valioso.