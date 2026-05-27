El Congreso de los Estados Unidos reconoce la trayectoria del periodista José Rosario

NUEVA YORK – El Congreso de los Estados Unidos y la Cámara de Representantes, a través del congresista Adriano Espaillat, entregaron una proclama al periodista dominicano José Rosario, en reconocimiento a su destacada trayectoria y sus significativos aportes a la comunidad dominicana en el exterior.

La distinción fue entregada por el señor Radamés López, en representación del congresista Espaillat, quien destacó los años de dedicación y el prestigio que Rosario ha aportado a la diáspora dominicana mediante su labor periodística y comunitaria.

José Rosario Ventura es un comunicador, publicista, empresario y líder comunitario que ha consolidado una trayectoria de más de dos décadas. Su labor informativa comenzó en 1999, cuando fue enviado como corresponsal para Florida por el periódico Listín Diario, destacándose desde entonces tanto en el plano periodístico como en la política y el entretenimiento.

Actualmente, Rosario preside y dirige los Premios de Celebridades Hispanas y la firma KJ Corporate. Asimismo, desempeña el cargo de vicepresidente de la filial de Acroarte en Florida, entidad que también presidió anteriormente. Su experiencia profesional incluye su labor como director de Prensa del Consulado General de la República Dominicana en Miami y su contribución a la comunidad hispana como colaborador del diario El Nuevo Herald.

Más allá de su faceta periodística, Rosario ha sido un actor clave en la vida política y social de los dominicanos en el exterior. Se ha desempeñado como director de Prensa en Florida para dos campañas presidenciales de la República Dominicana y ha colaborado activamente con más de diez organizaciones sin fines de lucro enfocadas en el bienestar de la comunidad hispana.

Al recibir el reconocimiento, el comunicador reafirmó su compromiso: “Mi misión es colocar el nombre de la República Dominicana en un lugar de prestigio en cada evento que dirijo, en cada proyecto, en cada asignación y en cada lugar donde deba resaltar el nombre de mi país”.

Rosario cuenta con una sólida formación académica que incluye estudios en Contabilidad, Mercadeo, Comunicación Social, Ciencias Políticas y Periodismo (tanto televisivo como escrito), cursados en diversas instituciones de la República Dominicana y Miami.

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