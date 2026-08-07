Gran gestion de Josefa Castillo al frente del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI). Aseguran recobró confianza en padres y la sociedad

Santo Domingo, R. D.-Josefa Castillo Rodríguez (también referida como Joséfa) es la directora ejecutiva del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) desde agosto de 2024, designada por el presidente Luis Abinader (decreto 455-24). Es psicóloga, educadora, exdiputada y ex Superintendente de Seguros.

El INAIPI se enfoca en atención integral (educación, nutrición, salud, estimulación temprana y acompañamiento familiar) a niños de 0 a 5 años, especialmente en situación de vulnerabilidad, a través de centros CAIPI y CAFI.

Se destacan logros de gestión: alta valoración institucional (89,50 % en el ranking SISMAP de Gestión Pública / Evaluación del Desempeño Institucional; puntuaciones de excelencia >91 puntos y 100 en Carta Compromiso al Ciudadano); expansión de cobertura (inauguraciones de nuevos CAIPI, integración de decenas de miles de niños y familias); mejoras en calidad de servicios, seguridad en centros y colaboración con alcaldías. Se presenta como funcionaria destacada y se enfatiza el “retorno social” de la inversión en primera infancia.

Aseguran Josefa Castillo en INAIPI recobró confianza en padres y la sociedad; dicen gestión Josefa Castillo mejoró asistencia a niños

Santo Domingo, R. D.- Los padres no tienen temor de dejar sus hijos en los centros del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), debido a que reciben buenas atenciones de a nivel físico, alimentación y de salud, aseguran padres de niños ingresados en esa institución.

Dicen que se van a sus centros de trabajos sin preocupación a sus respectivas labores, “pues ahora en la actual gestión de Josefa Castillo, todo ha mejorado, y por ello el INAIPI ha retomado la confianza en esos centros.

Señalaron las señora María Montero, Mercedes Rodríguez, Luisa García y el señor Elpidio Polanco , que tras Josefa Castillo asumir la dirección del INAIPI cambió su estado de operación, concluyendo en un gran beneficio para los niños.

La directora ejecutiva del INAIPI dirige el desde agosto de 2024 el INAIPI tras ser designada por el presidente Luis Abinader mediante decreto 455-24), tras esa instrucción ser cuestiona por presuntos maltratos de niños.

Josefa es psicóloga, educadora, exdiputada y ex Superintendente de Seguros. El INAIPI se enfoca en atención integral (educación, nutrición, salud, estimulación temprana y acompañamiento familiar) a niños de 0 a 5 años, especialmente en situación de vulnerabilidad, a través de centros CAIPI y CAFI.

Se destacan logros de gestión con alta valoración institucional (89,50 % en el ranking SISMAP de Gestión Pública / Evaluación del Desempeño Institucional; puntuaciones de excelencia 91 puntos y 100 en Carta Compromiso al Ciudadano); expansión de cobertura (inauguraciones de nuevos CAIPI, integración de decenas de miles de niños y familias); mejoras en calidad de servicios, seguridad en centros y colaboración con alcaldías. Se presenta como funcionaria destacada y se enfatiza el “retorno social” de la inversión en primera infancia.

Castillo, es psicóloga, educadora, exdiputada y ex Superintendente de Seguros. El INAIPI se enfoca en atención integral (educación, nutrición, salud, estimulación temprana y acompañamiento familiar) a niños de 0 a 5 años, especialmente en situación de vulnerabilidad, a través de centros CAIPI y CAFI.