Angela Eady vs. Wanda Román: dos visiones, una sola decisión para Kissimmee

EL SOL DECIDE 2026

La experiencia de la actual vicealcaldesa frente a la propuesta de una nueva líder comunitaria en la contienda por el Seat 2 de la Comisión Municipal.

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

El próximo 18 de agosto, los votantes de Kissimmee tendrán la responsabilidad de elegir quién ocupará el Seat 2 de la Comisión Municipal, una posición clave dentro del gobierno de la ciudad. En la boleta electoral aparecerán dos nombres: la actual vicealcaldesa Angela Eady, quien busca la reelección, y la empresaria, comunicadora y líder comunitaria Wanda Román, quien aspira por primera vez a integrar la Comisión.

Más allá de una contienda entre dos personas, esta elección representa una decisión entre dos estilos de liderazgo: la continuidad de una administración con experiencia dentro del gobierno municipal o la incorporación de una nueva voz proveniente del sector empresarial y del trabajo comunitario.

Como parte de la serie especial El Sol Decide 2026, El Sol de la Florida presenta un perfil de ambas candidatas elaborado a partir de documentos oficiales, información pública de campaña y registros disponibles para que los ciudadanos puedan conocer quiénes aspiran a representarlos.

Angela Eady: experiencia en el gobierno municipal

Angela Eady es una de las figuras con mayor experiencia dentro del gobierno de Kissimmee. Actualmente representa el Seat 2 y ocupa además la posición de Vice Mayor de la ciudad.

Angela Eady

Su trayectoria como comisionada comenzó en 2016, permaneciendo en funciones hasta 2020. En 2022 regresó a la Comisión, acumulando varios años participando directamente en las decisiones relacionadas con el crecimiento, desarrollo y administración municipal.

Su campaña gira alrededor del lema “Experienced. Collaborative. Trusted.”, una frase que resume el mensaje central de su candidatura: la experiencia como herramienta para continuar impulsando proyectos ya iniciados.

En la información publicada por su campaña identifica como prioridades:

fortalecer la seguridad pública;

aumentar las oportunidades de vivienda asequible;

impulsar el desarrollo económico y la creación de empleos;

apoyar a los veteranos y personas en situación vulnerable;

fortalecer la educación y los programas comunitarios;

mantener una administración financiera responsable.

Su plataforma también destaca el trabajo conjunto entre la Comisión, el personal administrativo y la comunidad como una de las claves para el éxito del gobierno local.

Angela Eady afirma que uno de los aspectos más importantes de su liderazgo ha sido trabajar por una ciudad preparada para las futuras generaciones, impulsando proyectos relacionados con vivienda, inversión comunitaria y equipamiento para los cuerpos policiales.

Su campaña presenta la experiencia administrativa como el principal argumento para solicitar un nuevo mandato.

Wanda Román: liderazgo comunitario y experiencia empresarial

Frente a la continuidad que representa Angela Eady, Wanda Román presenta una propuesta basada en su trayectoria empresarial, su trabajo comunitario y más de dos décadas de experiencia en los medios de comunicación.

Wanda Roman

En la información oficial presentada como candidata, Román se describe como empresaria, comunicadora y líder comunitaria con más de 23 años desarrollando programas de radio y televisión dirigidos a la comunidad hispana del centro de la Florida.

Según su biografía oficial, se graduó con honores en Administración (Management) y posee certificaciones en Justicia Criminal, Capellanía, Ajuste Público de Seguros y Radiodifusión.

También señala que dirige negocios desde 1999, experiencia que considera fundamental para comprender las necesidades de los pequeños empresarios y el desarrollo económico de Kissimmee.

Su campaña utiliza el lema “Called to Serve” (Llamada a Servir), enfatizando una filosofía basada en el servicio público y la participación ciudadana.

Dentro de la información publicada por su candidatura, identifica como áreas de interés:

apoyo a pequeños negocios;

fortalecimiento de las familias;

desarrollo económico;

servicio comunitario;

liderazgo basado en valores;

mayor participación de los ciudadanos en el gobierno local.

En su perfil oficial también menciona haber recibido diversos reconocimientos por su trayectoria empresarial y comunitaria, incluyendo distinciones durante el Mes de la Herencia Hispana, reconocimientos como Businesswoman of the Year, Premios Paoli y otros homenajes relacionados con su labor dentro de la comunidad hispana.

Aunque no ha ocupado anteriormente un cargo electivo en la Comisión Municipal, presenta su experiencia profesional y comunitaria como una preparación para asumir responsabilidades dentro del gobierno de la ciudad.

Dos caminos diferentes para una misma ciudad

La elección del Seat 2 ofrece a los votantes dos perfiles claramente distintos.

Angela Eady representa la continuidad de una administración con experiencia en el funcionamiento del gobierno municipal y un historial conocido de decisiones públicas.

Wanda Román representa una alternativa basada en el emprendimiento, el liderazgo comunitario y la experiencia desarrollada fuera del gobierno municipal.

Ambas coinciden en la importancia del desarrollo económico, el fortalecimiento de la comunidad y la mejora de la calidad de vida de los residentes, aunque desde perspectivas y trayectorias diferentes.

Será el electorado quien determine cuál de esas visiones considera más adecuada para dirigir el futuro de Kissimmee durante los próximos años.

El compromiso de El Sol Decide 2026

Como parte de esta cobertura especial, El Sol de la Florida envió a Angela Eady y Wanda Román un cuestionario con las mismas cinco preguntas para conocer directamente sus posiciones sobre los principales temas que preocupan a los residentes de Kissimmee.

Al cierre de esta edición, ninguna de las dos candidatas había respondido al cuestionario. No obstante, este reportaje fue elaborado utilizando información procedente de documentos oficiales de candidatura, sitios web de campaña, registros públicos y declaraciones difundidas por las propias candidatas, con el propósito de ofrecer a los lectores un perfil objetivo, equilibrado y basado en hechos verificables.

Las cinco preguntas continúan abiertas. Si cualquiera de las candidatas envía sus respuestas antes del día de las elecciones, El Sol de la Florida las publicará íntegramente dentro de la cobertura especial El Sol Decide 2026, garantizando el mismo espacio y las mismas condiciones editoriales para ambas aspirantes.

Con esta iniciativa, El Sol Decide 2026 reafirma el compromiso de El Sol de la Florida con un periodismo independiente, imparcial y orientado a proporcionar a los ciudadanos la información necesaria para ejercer un voto informado el próximo 18 de agosto.