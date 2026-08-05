OSCEOLA 360: Osceola entra en una nueva etapa: menos anuncios y más resultados

La radiografía investigativa del Condado de Osceola

Publicación oficial de El Sol de la Florida

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

Osceola entra en una nueva etapa: menos anuncios y más resultados

El Condado acelera proyectos tecnológicos, redefine el futuro del corredor turístico de la U.S. 192 y se prepara para decisiones urbanísticas que marcarán la próxima década.

Durante los últimos años, Osceola County ha vivido una etapa de expansión sin precedentes. La conversación pública ha estado dominada por nuevas comunidades residenciales, carreteras congestionadas y crecimiento demográfico.

Sin embargo, las reuniones celebradas esta semana por la Junta de Comisionados dejaron una señal diferente.

El Condado parece estar entrando en una fase donde el desafío ya no será aprobar nuevos proyectos, sino demostrar que las inversiones realizadas comienzan a producir resultados medibles para los residentes.

Las decisiones tomadas alrededor de NeoCity, el corredor de la East U.S. 192 y la planificación territorial muestran un cambio de enfoque: la administración ya no habla únicamente de crecimiento. Ahora deberá demostrar que ese crecimiento genera empleos, mejora la infraestructura y fortalece la economía local.

NeoCity deja de ser una promesa y entra en la etapa de rendición de cuentas

Una de las reuniones menos comentadas de esta semana fue la de la NeoCity Property Owners Association y del NeoCity Infrastructure Management District, celebradas inmediatamente después de la sesión de la Junta de Comisionados. Ambas forman parte de la estructura administrativa encargada de supervisar el desarrollo del parque tecnológico impulsado por Osceola County.

NeoCity ha sido la principal apuesta económica del Condado durante la última década.

Bajo la dirección política de la Junta presidida por Brandon Arrington y la administración del County Manager Don Fisher, el proyecto busca convertir a Osceola en uno de los principales centros de investigación y manufactura de semiconductores, fotónica y tecnologías avanzadas del país.

El reto ahora es diferente.

Después de importantes inversiones públicas, la ciudadanía comienza a exigir indicadores concretos.

¿Cuántos empleos permanentes se han creado para residentes del Condado?

¿Cuántas empresas ya operan dentro del campus?

¿Cuánto dinero privado ha llegado como resultado de la inversión pública?

Una parte importante de esa respuesta podría comenzar a materializarse con proyectos como el de la empresa surcoreana ELSPES, aprobada anteriormente por la Comisión con un compromiso de inversión de aproximadamente 470 millones de dólares y la creación de al menos 600 empleos especializados.

Ahora la atención debe concentrarse en la ejecución.

Las promesas ya fueron anunciadas.

Llegó el momento de medir resultados.

La U.S. 192 continúa siendo la gran deuda pendiente

Otro tema que volvió a ocupar espacio en la agenda oficial fue la East U.S. 192 Community Redevelopment Agency (CRA).

Durante años, el Condado ha destinado recursos provenientes del incremento del valor de las propiedades para impulsar la recuperación del corredor turístico.

La responsabilidad de esas inversiones corresponde a la propia Junta de Comisionados, que actúa como órgano rector de la CRA.

La pregunta sigue siendo la misma.

¿Está cambiando realmente la realidad económica del corredor?

Todavía existen numerosos locales vacíos, propiedades con evidente deterioro y pequeños comerciantes que consideran que el ritmo de revitalización continúa siendo lento frente al potencial económico de la zona.

El éxito de la CRA no debería medirse por el dinero invertido.

Debe medirse por el número de nuevos negocios abiertos, la ocupación comercial, la seguridad y el incremento de visitantes.

Los próximos meses serán determinantes para comprobar si las inversiones realizadas comienzan finalmente a transformar uno de los principales accesos turísticos del Condado.

Agosto traerá nuevas decisiones sobre el crecimiento urbano

Mientras estas reuniones avanzaban, el Condado mantiene convocadas nuevas audiencias públicas para la Planning Commission el próximo 6 de agosto y para la Board of County Commissioners el 17 de agosto, donde continuarán analizándose cambios de uso de suelo, proyectos urbanísticos y modificaciones al Plan Integral.

Estas reuniones rara vez reciben atención pública.

Sin embargo, allí se toman algunas de las decisiones más importantes para el futuro de Osceola.

Un cambio de zonificación puede significar cientos de nuevas viviendas.

Un ajuste al Plan Integral puede modificar durante décadas la forma en que crecerá una comunidad.

Detrás de cada expediente aparecen desarrolladores privados, estudios de ingeniería, departamentos de planificación y organismos estatales que revisan el cumplimiento de la normativa ambiental y de infraestructura.

Cuando el proyecto llega a construirse, la decisión realmente fue tomada meses antes.

Kissimmee y St. Cloud avanzan por caminos distintos

Mientras Kissimmee continúa enfrentando la presión derivada del turismo y del crecimiento comercial, St. Cloud mantiene una expansión predominantemente residencial.

Esa diferencia obliga a ambos gobiernos municipales a administrar prioridades distintas.

La alcaldesa de Kissimmee, Jackie Espinosa, concentra buena parte de sus esfuerzos en infraestructura urbana, vivienda, drenaje y revitalización económica.

En St. Cloud, el alcalde Chris Robertson y el Concejo Municipal enfrentan un reto diferente: garantizar que el crecimiento residencial no supere la capacidad de las calles, parques, sistemas de agua potable y servicios públicos.

Aunque las realidades son distintas, ambos gobiernos comparten un mismo desafío.

Planificar antes de que el crecimiento produzca problemas más costosos de resolver.

La mayor fortaleza de Osceola también puede convertirse en su mayor riesgo

Osceola continúa siendo uno de los condados con mayor dinamismo económico de Florida Central.

Esa fortaleza atrae inversión, empresas y nuevos residentes.

Pero también aumenta la presión sobre hospitales, escuelas, carreteras, servicios de emergencia y gobiernos locales.

El desarrollo económico no puede medirse únicamente por el número de permisos emitidos.

Debe medirse por la capacidad institucional para responder a las necesidades que ese crecimiento genera.

Ahí estará el verdadero examen para los próximos años.

Qué debemos observar

La evolución del proyecto ELSPES dentro de NeoCity será uno de los principales indicadores para evaluar si la estrategia tecnológica del Condado comienza a producir los empleos prometidos.

También deberán observarse las decisiones que adopte la Planning Commission esta semana respecto a nuevos desarrollos residenciales y comerciales.

En la U.S. 192 será importante verificar si las inversiones de la CRA empiezan a reflejarse en mayor actividad económica y mejores condiciones para los pequeños negocios.

Finalmente, el inicio del año escolar permitirá comprobar si el crecimiento poblacional está siendo acompañado por una infraestructura educativa y de transporte suficiente.

Conclusión editorial

Las reuniones gubernamentales celebradas esta semana dejan una conclusión clara.

Osceola ya no necesita convencer a nadie de que puede crecer.

Eso quedó demostrado hace varios años.

Ahora debe demostrar algo mucho más difícil.

Que puede administrar ese crecimiento con transparencia, planificación y resultados.

Las decisiones tomadas por Brandon Arrington y la Junta de Comisionados, por Jackie Espinosa en Kissimmee y por Chris Robertson en St. Cloud comenzarán a medirse menos por los anuncios y más por sus efectos reales sobre la calidad de vida de los residentes.

Porque al final, el verdadero éxito de un gobierno no se mide por los proyectos que aprueba.

Se mide por los beneficios que esos proyectos producen para la comunidad.

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Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

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