HomeActualidadNoticias RDPresidente Abinader trasladará su despacho durante tres días a la ciudad de...
Noticias RD

Presidente Abinader trasladará su despacho durante tres días a la ciudad de Santiago, donde llevará a cabo una intensa jornada de trabajo en el Cibao

HECTOR SANCHEZ
HECTOR SANCHEZ
0
48

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.- El presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona convertirá a Santiago durante tres días, del 14 al 16 de septiembre, en el centro de su agenda de trabajo, la cual lo llevará a las provincias Espaillat y Valverde, así como a distintos puntos de Santiago, desde donde desarrollará intensas jornadas que incluirán inauguraciones de obras, supervisión de importantes proyectos de infraestructura y encuentros con autoridades y representantes de sectores productivos de Santiago, Espaillat y Valverde.

Lunes, 14 de septiembre

Moca-Espaillat

El lunes 14 de septiembre, el presidente Luis Abinader iniciará su jornada en Moca, donde inaugurará la carretera de Las Espinas, una vía de 5.8 kilómetros que contribuirá a mejorar la conectividad y el transporte de las comunidades de esta zona.

El mandatario sostendrá además una reunión con alcaldes y autoridades de la provincia Espaillat, para conocer las prioridades de los municipios y dar seguimiento a proyectos de desarrollo local.

Santiago

En horas de la tarde, el presidente Abinader se trasladará a Santiago, donde  sostendrá reuniones privadas.

Martes 15 de septiembre

El martes 15 de septiembre, el presidente Abinader sostendrá reuniones privadas con los sectores público, privado, empresarial,  académico y social de Santiago.

Miércoles 16 de septiembre

El gobernante iniciará su agenda del miércoles con una reunión privada y, posteriormente, inaugurará la escuela El Guano, que ampliará la capacidad de atención educativa para los estudiantes de esta comunidad.

El presidente realizará además una visita de supervisión a los trabajos de ampliación del Aeropuerto Internacional del Cibao, donde conocerá los avances de este proyecto.

Licey al Medio

Luego se trasladará al municipio de Licey al Medio, donde supervisará los trabajos de construcción del sistema de alcantarillado y la planta de tratamiento, obras dirigidas a fortalecer el saneamiento y mejorar las condiciones de vida de los residentes de esta demarcación.

Valverde

Continuando con su recorrido, el presidente Abinader visitará el municipio de Mao en la provincia Valverde, donde supervisará los trabajos de construcción del sistema de alcantarillado y la planta de tratamiento, como parte de las iniciativas para mejorar los servicios de saneamiento de la provincia.

El mandatario también supervisará los trabajos de construcción del Hospital Traumatológico de Mao y conocerá los avances de esta importante infraestructura de salud.

Finalmente, el presidente sostendrá una reunión con alcaldes y autoridades de la provincia Valverde para dar seguimiento a las prioridades y proyectos de desarrollo de los municipios.

Previous article
Presidente Luis Abinader inaugura en Matanzas nuevo puente sobre el río Galeón y asfaltado de calles, para fortalecer la conectividad vial y la productividad de Peravia. Otras Noticias Presidenciales
Next article
FARD y COE consolidan alianza estratégica para una respuesta rápida ante emergencias. Juramentan nueva directiva de AEOFARD
HECTOR SANCHEZ
HECTOR SANCHEZhttps://www.elsoldelaflorida.com
hectorsanchez1907@hotmail.com
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Load more

Recent Comments

DR. EDGAR LEON on Pantallas encendidas, atención apagada
Ingrid Z on 16 DE AGOSTO: CUANDO REPÚBLICA DOMINICANA TUVO QUE CONQUISTAR DE NUEVO SU LIBERTAD
DR. EDGAR LEON on Abrir escuelas sin agua potable: una bomba de tiempo sanitaria que Puerto Rico no puede darse el lujo de ignorar
Martha Hilerio Arroyo on Abrir escuelas sin agua potable: una bomba de tiempo sanitaria que Puerto Rico no puede darse el lujo de ignorar
Edison Denizard Velez on Más allá de Jackie Espinosa: ¿Falló el sistema de controles del programa Boost 2.0?