Familias denuncian y acusan al Presidente Luis Abinader de haberlo engañado al apoyar la Familia Vicini en Boca Chica

Boca Chica, Santo Domingo Este, R. D.- Boca Chica, Santo Domingo Este, R. D.- Una nueva concentración que por segunda ocasión y compuestas por miembros de las 5 emblemáticas Familias de Boca Chica los cuales han denunciado de manera sostenida que las tierras donde la Familia Vicini se propone realizar el proyecto Costa Blanca.

Estas Familias dicen ser los legítimos dueños de esas propiedades y que a pesar de que la Familia Vicini tienen sentencias emanadas de los tribunales de la Republica Dominicana en su contra persisten en despojar a los herederos de esas propiedades para ellos realizar un millonario proyecto denominado Costa Blanca.

La Licda. Yohanny Maria Tavares Morales, abogada que representa a las familias denuncio, que las gentes de Costa Blanca no están construyendo Calles sino, que está realizando un proyecto en donde se están desarrollando la construcción de Apartamentos que los está vendiendo desde 160 mil a 190 mil dólares y cuando el Presidente manda la supuesta comisión a conversar con la familia, esa comisión se niega a recibirlos para entrar a un acuerdo con los familiares que son los verdaderos dueños de los terrenos de las Parcelas 308 y 309.

La Licda. Yohanny Maria Tavares Morales, abogada que representa a las familias afectadas.

Y yo creo que es una burla, una falta de respeto de parte del Presidente de la República con respeto a estos Terrenos, decir lo declaró de utilidad Pública, y él sabe que se le debe pagar a esos humildes Ancianos que están ahí, que necesitan de lo que es su Patrimonio y luego dejarlo a la intemperie como que nosotros no somos nadie.

Puntualizo la Jurista, ellos tienen que responder. ¿Por Qué? Ellos después de hacer todo lo que están haciendo le dan a Costa Blanca el Permiso de trabajar, pues ellos son una empresa privada, declarar una franja para que Obras Públicas trabaje está bien, pero no así, a Costa Blanca, eso no está bien, porque no está en los deberes que debe hacer un Presidente.

Don Andrés Santana, representante de las 5 Familias Los Santana-Eusebio- Los Castillos- Los Guerreros- Los Hirujos.



De su lado Don Andrés Santana, representante de las 5 Familias Los Santana-Eusebio- Los Castillos- Los Guerreros- Los Hirujos dijo: Aqui los Vicini qué han estado falsificando Títulos, pero tampoco estos Terrenos son del CEA, ni tampoco son del Alcalde Manuel Candelaria (Corralito) quien ha estado apoyando a los Vicinis y nosotros queremos que si ellos quieren estas Tierras se les tienen que pagar a las Familias sus derechos por estas Tierras.

En ambas graficas parte de las Ffamilias afectadas por el despojo de sus propiedades.

Estas tierras son nuestras, no son del CEA, lamentablemente y si no las pagan aquí no van a poder hacer nada.

Nosotros estamos aquí en pie de lucha y aunque hoy somos pocos, pero mañana podemos hacer una huelga general, y que el Gobierno sepa que esto no es de ellos tampoco y que el Presidente Abinader no debió de venir a dar picazo aquí porque está violando nuestros derechos Constitucionales y el lamentablemente no puede permitirse hacer eso.

El Periodista preguntó: ¿Que si ellos no se oponían a la Obra de las Parcelas que están desalojando?

Don Andrés Santana contestó: No, ellos no están desalojando, lo que están es invadiendo nuestras propiedades y deben de pagarnos nuestros derechos.

Porque la Familia Vicini tienen estos secuestrados hace muchos años y quieren construir por encima de nosotros que somos los dueños y que tenemos nuestros Títulos y aunque somos humildes, pero podemos recrudecer nuestra lucha mañana y aunque estamos tranquilos y humildes hoy es porque queremos vivir en Paz, pero mañana no sabemos si no nos respetan nuestros derechos.

Denuncian haber sido engañado por supuesto Abogado-Funcionario del Palacio Presidencial

El Señor Andrés Santana denuncio que el supuesto Abogado-funcionario que fue a hablar con ellos no era más que un enviado no solo de la Presidencia, sino de la Mafia que les está invadiendo sus terrenos.

Valentin Hirujo del Rosario representante de la Familia Hirujo.

Otro representante llamado Valentin Hirujo del Rosario dijo: Que el Personaje llamado Eliezer Casso se acercó a nosotros el día del Primer Picazo aquí, para mí fue el mismo Presidente que no los mando aquí para que nosotros no nos levantemos y nos dijo que iba a hacer una reunión con nosotros allá en el Palacio Nacional y luego que las familias nos reunimos aquí y cuando lo llamamos por primera vez nos dijo yo le aviso.

Y luego tres días después yo lo llame de nuevo y me dijo que esa reunión no se iba a dar porque eso estaba en los Tribunales y hay que esperar que el Tribunal decida y yo le dije a él, ah, pues si es así, ellos no pueden construir ahí porque si es así lo que a ver aquí es sangre en Boca Chica, porque tenemos todos nuestros derechos registrados, tenemos todos los documentos habido y por haber y eso es un abuso, y el primer sinvergüenza que hay aquí es el Síndico de Boca Chica Manuel Candelaria ( Corralito) que ordenó esto aquí.

Papito Castillo: Otro representante de las Familias Castillo-Lugo.

Papito Castillo: Otro representante de las Familias Castillo-Lugo denuncio lo siguiente: A los Vicini se lo dono una porción de 300 metros y ellos los han utilizado para ellos secuestrar estas tierras, en el año 1600 el dueño de estos terrenos que se llamaba Casimiro del Castillo tenía 70 mil tareas acá, en lo que se llama Costa Blanca, y se le hizo un arrendamiento al Consejo Estatal del Azúcar (CEA), o sea que eso hace pilas de años y no la han devuelto nunca, y sin embargo, a los Vicini usted le vende una mata de mango en su terreno y cuando usted la despacha ya los Vicini se hacen del terreno completo, porque así es que los Vicini se han hecho de los bienes Ajenos.

Magistrada Jenny Berenice Reynoso Procuradora General de la Republica Dominicana.

Se recuerda que el presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona encabezó la presentación del proyecto turístico integral “Costa Blanca: Redescubre Boca Chica”. a través de una alianza público-privada impulsa la inversión, fortalece la economía local, genera nuevas oportunidades de empleo y proyecta un mejor futuro para las familias de esta comunidad.

En ambas fotografias se observan los las construcciones llevadas a cabo por los invasores de propiedades en Boca Chica sin el consentimiento de los verdaderos dueños cuyos trabajos lo estan realizando las Comañias Grupo Estrella y Compañia de cementos Panam.

En esa actividad el Mandatario del hermoso país Caribeño anuncio a través del ministro Turismo, David Collado una enorme inversión de unos 20 mil millones de Pesos en infraestructuras entre otros proyectos para este precioso polo turístico ubicado en la Provincia Santo Domingo Este.

Sin embargo, se ha desatado una serie de protestas en la comunidad en virtud de que estos terrenos de acuerdos a denuncias hechas por los integrantes de unas 5 Familias quienes dicen ser los supuestos dueños de los terrenos, ya que se han ido a los Tribunales Competentes de la Republica Dominicana y donde de acuerdo a algunos denunciantes han obtenidos sentencias a su favor y en contra de la Familia Vicini.

Este caso fue denunciado al Señor Presidente de la Republica Dominicana Luis Abinader por este redactor en el programa La Semanal con el Presidente y allí se le pidió que ordenara una investigación para verificar las denuncias que se habían hecho pero el mismo Mandatario se resistió a la misma alegando que él no debía de involucrarse en eso, enviando el caso al Ministerio Publico.

El Caso posteriormente fue llevado a las Instituciones Correspondientes como la Procuraduría General de la República, al Ministerio de Defensa Dominicano, a la Policía Nacional, al Abogado del Estado a través de comunicaciones dirigidas a las instituciones mencionadas por el gobernante, pero la principal que era la Procuraduría general de la Republica Dominicana no hizo caso del expediente.

Estas emblematicas familias no solo han sufrido la invasiones de sus propiedades de parte de la Familia Vicini, sino, que las Agencias como Consejo Estatal del Azucar (CEA) ha estado repartiendo tierras propiedades de esas familias a otras instituciones estatales, así como empresas Privadas como a Acero Estrella Y Cementos Panam cuyo propietario es el Ingeniero Manuel Estrella, ambas Empresas Privadas en estos momentos les están ocupando y construyendo millones de metros Cuadrados a esas infelices familias sin pagarle un centavo sus verdaderos dueños.