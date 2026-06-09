El día de las madres en la Iglesia Adventista del Séptimo Dia (El Santuario) de Isabelita Primera

Ensanche Isabelita, Santo Domingo Este, R. D.-En este domingo 31 de Mayo que es el día en que se celebra en día de las Madres en la Republica Dominicana, nosotros aquí en nuestra Iglesia Adventista del Séptimo día, a la cual cuando la fundamos le pusimos el nombre del “Santuario” de Isabelita Primera.

Pasamos un día super especial, encantador, pues lo hicimos en familia, la pasamos en un ambiente bien acogedor disfrutando con todas nuestras madres las cuales lo que se nota en los rostros de cada una de ellas, la delatan, madres que después de haber escuchado con mucha atención la programación especial que se llevó a cabo en nuestra Iglesia.

Entonces estuvimos el privilegio de haberle dedicado un almuerzo y donde se manifestó una vez más la gran bendición del Padre celestial en este corto pero exquisito compartir que estuvimos con ellas en su día

muy especial.

Aqui esta el my amado y querido Jorge Herrera el repartidor de uno de los Jugos de Frutas mas sabrosos que se sirven en sitio alguno y el se aprovecho para darle este manjar de su autoria a nuestas madres en su dia.

Este fue uno de los días más encantadores que hemos pasado al poder disfrutar una mínima partecita de nuestras muy amadas progenitoras de nuestra Iglesia El Santuario del Ensanche Isabelita Primera, así, que le deseamos muchaaaa, Paz, Amoooor, Salud, Prosperidad y sobre todo que estemos siempre apegados a los lineamientos dados por nuestro Padre Celestial para que cuando nos vayamos a la Canaan Celestial podamos seguir disfrutando de este día tan encantador que disfrutamos en su compañía.

Que nuestro Padre Celestial las bendiga muy ricamente. Felicitationes y Bendiciones. Mama.