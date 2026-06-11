Presidente Abinader dice que la estabilidad democrática del país ha sido por la capacidad de construir consensos Otras Noticias Gubernamentales

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.– El presidente constitucional de la Republica Luis Rodolfo Abinader Corona destacó los avances de la República Dominicana en materia de gobernanza democrática, cohesión social y desarrollo humano, ha sido por la capacidad de construir consensos alrededor de un proyecto nacional compartido, más allá de las diferencias políticas

Durante un encuentro en la presentación del Informe Regional sobre Desarrollo Humano 2026 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, titulado “Democracias bajo presión: Reimaginar los futuros de la democracia”, el mandatario afirmó que uno de los principales factores que ha contribuido a la estabilidad democrática del país ha sido la capacidad de construir consensos alrededor de un proyecto nacional compartido, más allá de las diferencias políticas.

Señaló que los partidos con posibilidades reales de alcanzar el poder han mantenido objetivos comunes que han permitido la continuidad de políticas fundamentales para el desarrollo.

Durante el conversatorio, el mandatario estuvo acompañado por la representante residente del PNUD en la República Dominicana, Ana María Díaz, y la subsecretaría general y directora regional para América Latina y el Caribe del PNUD, Michelle Muschett.

“Ha habido mucha sensatez en el sector político y en la clase política dominicana”, expresó el gobernante, al tiempo que resaltó el papel desempeñado por las organizaciones empresariales y de la sociedad civil en la consolidación de una visión de nación orientada al progreso y al fortalecimiento institucional.

Democracia basada en el respeto y el diálogo

El presidente Abinader sostuvo que la democracia requiere reconocer y respetar el papel de cada actor político, incluyendo a la oposición, cuya función consideró esencial para el fortalecimiento del sistema democrático.

Manifestó que durante su gestión ha procurado mantener relaciones basadas en el respeto con los diferentes líderes políticos y promover espacios de diálogo sobre los temas de interés nacional, lo que ha contribuido a preservar la cohesión social y evitar los niveles de polarización observados en otras naciones de la región.

Asimismo, destacó el valor de las juntas de vecinos y las organizaciones comunitarias como mecanismos de participación ciudadana y de interlocución entre la sociedad y el Estado, señalando que estas estructuras fortalecen la gobernanza y permiten una mayor supervisión de las acciones públicas.

Desarrollo integral y fortalecimiento institucional

Al abordar el tema del desarrollo humano, el jefe de Estado reiteró que el progreso sostenible solo puede alcanzarse mediante una estrategia integral que combine inversión en infraestructura, fortalecimiento institucional, educación, salud, servicios básicos y lucha contra la corrupción.

Explicó que su administración trabaja para sustituir lo que definió como el “círculo vicioso del subdesarrollo” por un “círculo virtuoso del desarrollo”, basado en instituciones sólidas, democracia fortalecida, independencia de los poderes públicos y mejores oportunidades para la población.

En ese sentido, destacó los avances registrados en diversos indicadores sociales, incluyendo la reducción de los niveles de pobreza. Indicó que durante el primer trimestre de 2025 la pobreza se redujo a 15.3 %, resultado que atribuyó a políticas públicas coordinadas entre las distintas áreas del Gobierno y a una combinación de crecimiento económico con programas de protección social.

El mandatario recordó que la pobreza pasó de alrededor de 26 % en 2019 a cerca de 18 % al cierre del año pasado, pese a los efectos de las crisis globales registradas en los últimos años.

Gobernar en tiempos de redes sociales

El presidente Abinader también reflexionó sobre los desafíos que enfrentan las democracias en la era digital, marcada por la inmediatez de la información, la influencia de las redes sociales y la proliferación de noticias falsas.

Sostuvo que los líderes políticos deben adaptarse a las nuevas formas de comunicación sin renunciar a sus principios y enfatizó la necesidad de mantener un contacto permanente con la ciudadanía para escuchar sus inquietudes y responder a sus demandas.

Igualmente, consideró que los partidos políticos deben modernizar sus estructuras y adecuarse a las nuevas dinámicas sociales y tecnológicas para mantener su conexión con la población y responder con eficacia a los cambios que experimentan las sociedades contemporáneas.

La República Dominicana encabeza reunión de ministros de Relaciones Exteriores del SICA

Santo Domingo.– La República Dominicana encabezó una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), en la que los ministros prepararon los trabajos para la reunión de jefes de Estado de los países miembros de este organismo que se realizará este miércoles de manera virtual.

La delegación dominicana, en esta reunión virtual de ministros, estuvo encabezada por el canciller Roberto Álvarez como presidencia pro tempore (PPT) del SICA ostentada por el país.

En los trabajos de este encuentro, que contó con la participación de todos los países miembros del organismo, la República Dominicana anunció el traspaso de la PPT del SICA a Belice a finales de este mes en la siguiente reunión de ministros de Relaciones Exteriores a celebrarse en El Salvador.

En esta reunión, el canciller estuvo acompañado del viceministro para Asuntos Económicos y Cooperación Internacional, Hugo Fco. Rivera, y la directora de Integración Comercial, Carmen Elena Ibarra.

Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional de la Republica Dominicana obtienen máximo galardón en los Premios Latam Digital 2026

Bogotá, Colombia.– La República Dominicana volvió a destacar en el escenario internacional de la transformación digital, luego de que las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Ministerio de Defensa fueran reconocidas con el máximo galardón de los Premios Latam Digital 2026, celebrados en la ciudad de Bogotá, al obtener 118,323 votos y engagement.

El reconocimiento fue anunciado durante la gala de premiación realizada en el Club El Nogal, donde participaron proyectos, instituciones, empresas, medios de comunicación y organizaciones de distintos países de América Latina. Además de este reconocimiento, las Escuelas Vocacionales ganaron un primer lugar en el pilar Edutech y tercer lugar en el pilar Gobierno Digital junto con dos menciones de honor.

La edición de este año reunió 724 postulaciones, 432 finalistas y representantes de 17 países, en una competencia que premia iniciativas vinculadas a la innovación, la educación, el gobierno digital, la transformación tecnológica, la sostenibilidad, la inteligencia artificial, los medios digitales y el impacto social.

La delegación dominicana celebró el resultado como un logro de alcance regional, al tratarse de una distinción que reconoce el trabajo desarrollado desde un modelo de formación técnico-vocacional que combina educación práctica, inclusión social, tecnología, empleabilidad y oportunidades para jóvenes, miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, sus familiares y ciudadanos de distintas comunidades del país.

Aunque el nombre de las Escuelas Vocacionales suele asociarse dentro de la República Dominicana a la formación técnica tradicional, su participación en esta premiación mostró una dimensión más amplia: una red educativa con presencia nacional que ha venido adaptando sus procesos, comunicación y programas a las nuevas demandas de la capacitación, el empleo y la transformación digital.

El coronel José Ramón Reyes Suárez (FARD), director general de las Escuelas Vocacionales, recibió el reconocimiento junto con parte de la representación dominicana presente en Bogotá. Tras el anuncio, agradeció el respaldo del teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre (ERD), ministro de Defensa, al destacar que su apoyo ha sido importante para continuar fortaleciendo la misión educativa y social de la Digev dentro del sistema de defensa nacional.

Reyes Suárez también resaltó que el premio constituye una muestra del esfuerzo colectivo de estudiantes, docentes, inspectores, colaboradores y comunidades vinculadas a la institución.

“Este logro representa el trabajo de muchas personas que creen en la educación técnica como una herramienta real de transformación. Las Escuelas Vocacionales tienen el compromiso de seguir formando, incluyendo y abriendo oportunidades para quienes desean superarse”, expresó.

El premio también adquiere un valor especial porque las Escuelas Vocacionales ya habían sido reconocidas en la edición anterior de los Premios Latam Digital, cuando alcanzaron una importante distinción regional con más de 65,000 votos, interacciones y muestras de respaldo a través de sus campañas digitales.

Durante la ceremonia, representantes de distintos países coincidieron en destacar el crecimiento de las iniciativas públicas y privadas que utilizan la tecnología no solo como herramienta de modernización, sino también como vía para generar impacto social, mejorar servicios, fortalecer capacidades y acercar oportunidades a más ciudadanos.

En el caso dominicano, la distinción a las Escuelas Vocacionales coloca nuevamente sobre la mesa el papel de la educación técnico-vocacional como una vía concreta para conectar formación, empleo, emprendimiento y desarrollo humano.

La participación dominicana en los Premios Latam Digital 2026 se produjo en un contexto de creciente interés regional por los modelos de innovación pública, Gobierno digital y formación orientada a resultados, áreas en las que varias instituciones del país han buscado mayor visibilidad internacional.