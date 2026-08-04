Comandante del Ejército Dominicano supervisa unidades, entrega tres puestos fronterizos y pone en funcionamiento nuevo helipuerto en la Sierra de Bahoruco. Otras Noticias

Elias Piña, R. D.-El Comandante General del Ejército de República Dominicana, Mayor General Jorge Iván Camino Pérez, ERD, realizó un amplio recorrido de supervisión por destacamentos y puestos militares fronterizos de las provincias Elías Piña e Independencia, durante el cual encabezó la reinauguración de los puestos de Guaroa, Aniceto Martínez y Pirámide 204, tras concluir los trabajos de remodelación y remozamiento de sus instalaciones.

Asimismo, dejó en funcionamiento un nuevo helipuerto construido en el destacamento de El Aguacate, en la Sierra de Bahoruco, con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta operativa y el apoyo logístico de las unidades desplegadas en esa zona de la frontera.

La jornada inició en el puesto de Guaroa, municipio de Bánica, provincia Elías Piña, donde, acompañado por la gobernadora provincial, señora Migdaly de los Santos, encabezó el acto de entrega de esa instalación militar luego de su proceso de remozamiento. Posteriormente, se trasladó al municipio de Hondo Valle para supervisar el destacamento del Ejército en esa localidad y continuó hacia el destacamento de Cañada Miguel.

Más adelante, el Mayor General Camino Pérez dejó formalmente reinaugurado el puesto Aniceto Martínez, tras concluir los trabajos de remodelación ejecutados en sus instalaciones, en compañía de autoridades civiles y militares de la zona.

Luego visitó el puesto fronterizo de la Pirámide 204, en la Sierra de Neyba, otra de las posiciones intervenidas como parte del programa institucional de modernización de la infraestructura militar.

El recorrido prosiguió por el Parque Nacional Sierra de Neyba hasta el destacamento Cacique Enriquillo, donde supervisó las instalaciones y recorrió el área del mercado fronterizo que opera en esa comunidad limítrofe con la localidad haitiana de Savann Bon.

Desde allí continuó hacia el destacamento Los Pinos del Edén, los puestos de chequeo El 8 y Boca Cachón, el destacamento La Y y, posteriormente, la Fortaleza El Rodeo, sede del 14.º Batallón de Infantería, en el municipio de Jimaní, provincia Independencia.

En ese lugar exhortó a las tropas a mantener el compromiso con la misión institucional, la disciplina y el cumplimiento del deber. Como parte final de la jornada, el Comandante General visitó el destacamento de El Aguacate, enclavado en la Sierra de Bahoruco, donde dejó en funcionamiento un helipuerto construido por la institución para facilitar las operaciones aéreas, fortalecer la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad y optimizar el abastecimiento, la movilidad del personal y el apoyo logístico de las unidades destacadas en esa zona de difícil acceso.

Con este recorrido, el Ejército de República Dominicana reafirma su compromiso con el fortalecimiento del dispositivo de seguridad fronteriza, la modernización de su infraestructura militar y el incremento de las capacidades operacionales de las unidades responsables de la defensa de la soberanía nacional.

Guaroa, Bánica, Elías Piña.– El Comandante General del Ejército de República Dominicana, Mayor General Jorge Iván Camino Pérez, ERD, entregó este viernes el puesto militar de la sección Guaroa, municipio de Bánica, provincia Elías Piña, tras concluir los trabajos de remodelación y remozamiento realizados como parte del programa de fortalecimiento de la infraestructura militar que impulsa la institución en la zona fronteriza.

Los trabajos incluyeron el reforzamiento estructural de la edificación, la rehabilitación integral de los baños, la sustitución de pisos, puertas y ventanas, el acondicionamiento de las áreas de alojamiento para el personal militar, la renovación de las instalaciones eléctricas y sanitarias, labores de impermeabilización, pintura e iluminación, la construcción de aceras, la reparación de la verja perimetral y la dotación de nuevo mobiliario, mejorando significativamente las condiciones de habitabilidad, funcionalidad y seguridad de la dotación.

Durante el acto de entrega, el Mayor General Camino Pérez destacó que estas acciones forman parte del compromiso institucional de fortalecer las capacidades operacionales de las unidades del Ejército y dignificar las condiciones de vida de los soldados que prestan servicio en la zona fronteriza, contribuyendo a una mayor eficiencia en el cumplimiento de la misión de defender la soberanía y garantizar la seguridad del territorio nacional.

Acompañaron al Comandante General del Ejército la gobernadora provincial de Elías Piña, señora Migdaly de los Santos; el comandante de la 3.ª Brigada de Infantería, coronel Domingo Cruz Sosa, ERD y el director de la Junta Municipal de Sabana Cruz, señor Isidro Espichicoque Rivera, junto a oficiales, autoridades civiles y miembros de la comunidad.

Con esta entrega, el Ejército de República Dominicana continúa avanzando en su programa de remozamiento y modernización de destacamentos y puestos militares, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento de la presencia institucional en la frontera, la protección de la soberanía nacional y la seguridad de todos los dominicanos.

Ejército detiene a 10 haitianos indocumentados tras persecución de vehículo en Dajabón



El conductor abandonó el vehículo luego de perder el control durante una persecución en las proximidades de Aminilla.

Dajabón, R.D. – Diez nacionales haitianos en condición migratoria irregular fueron detenidos por miembros del Ejército de República Dominicana (ERD), luego de una persecución que culminó con el abandono del vehículo en el que eran transportados en la provincia Dajabón.

La intervención inició luego de que una patrulla iniciara la persecución de una jeepeta Honda CR-V, color gris, presuntamente utilizada para transportar extranjeros indocumentados.

Durante la persecución, el conductor perdió el control del vehículo y se precipitó hacia un canal seco ubicado en las proximidades de la comunidad de Aminilla, en la carretera de Maguaca.

Tras el accidente, el individuo emprendió la huida con rumbo desconocido, dejando abandonada la jeepeta junto con sus ocupantes.

Al inspeccionar el vehículo, los soldados encontraron en su interior a diez (10) nacionales haitianos en condición migratoria irregular, integrados por ocho (8) hombres y dos (2) mujeres, quienes fueron detenidos por las unidades actuantes.

El vehículo ocupado y los extranjeros detenidos fueron puestos bajo custodia militar para los fines legales correspondientes y proceder con su entrega a la Dirección General de Migración (DGM), conforme a los procedimientos establecidos por la legislación vigente.

El Ejército de República Dominicana mantiene operaciones permanentes de vigilancia e interdicción en la línea fronteriza y otras áreas bajo su responsabilidad, con el propósito de combatir el tráfico ilícito de migrantes y fortalecer el control territorial.

Ejército detiene a 10 haitianos indocumentados tras persecución de vehículo en Dajabón



El conductor abandonó el vehículo luego de perder el control durante una persecución en las proximidades de Aminilla.

Dajabón, R.D. – Diez nacionales haitianos en condición migratoria irregular fueron detenidos por miembros del Ejército de República Dominicana (ERD), luego de una persecución que culminó con el abandono del vehículo en el que eran transportados en la provincia Dajabón.

La intervención inició luego de que una patrulla iniciara la persecución de una jeepeta Honda CR-V, color gris, presuntamente utilizada para transportar extranjeros indocumentados.

Durante la persecución, el conductor perdió el control del vehículo y se precipitó hacia un canal seco ubicado en las proximidades de la comunidad de Aminilla, en la carretera de Maguaca.

Tras el accidente, el individuo emprendió la huida con rumbo desconocido, dejando abandonada la jeepeta junto con sus ocupantes.

Al inspeccionar el vehículo, los soldados encontraron en su interior a diez (10) nacionales haitianos en condición migratoria irregular, integrados por ocho (8) hombres y dos (2) mujeres, quienes fueron detenidos por las unidades actuantes.

El vehículo ocupado y los extranjeros detenidos fueron puestos bajo custodia militar para los fines legales correspondientes y proceder con su entrega a la Dirección General de Migración (DGM), conforme a los procedimientos establecidos por la legislación vigente.

El Ejército de República Dominicana mantiene operaciones permanentes de vigilancia e interdicción en la línea fronteriza y otras áreas bajo su responsabilidad, con el propósito de combatir el tráfico ilícito de migrantes y fortalecer el control territorial.

Comandante General del Ejército entrega remozado puesto fronterizo de Guaroa, en Bánica, provincia Elías Piña

Guaroa, Bánica, Elías Piña.– El Comandante General del Ejército de República Dominicana, Mayor General Jorge Iván Camino Pérez, ERD, entregó este viernes el puesto militar de la sección Guaroa, municipio de Bánica, provincia Elías Piña, tras concluir los trabajos de remodelación y remozamiento realizados como parte del programa de fortalecimiento de la infraestructura militar que impulsa la institución en la zona fronteriza.

Los trabajos incluyeron el reforzamiento estructural de la edificación, la rehabilitación integral de los baños, la sustitución de pisos, puertas y ventanas, el acondicionamiento de las áreas de alojamiento para el personal militar, la renovación de las instalaciones eléctricas y sanitarias, labores de impermeabilización, pintura e iluminación, la construcción de aceras, la reparación de la verja perimetral y la dotación de nuevo mobiliario, mejorando significativamente las condiciones de habitabilidad, funcionalidad y seguridad de la dotación.

Durante el acto de entrega, el Mayor General Camino Pérez destacó que estas acciones forman parte del compromiso institucional de fortalecer las capacidades operacionales de las unidades del Ejército y dignificar las condiciones de vida de los soldados que prestan servicio en la zona fronteriza, contribuyendo a una mayor eficiencia en el cumplimiento de la misión de defender la soberanía y garantizar la seguridad del territorio nacional.

Acompañaron al Comandante General del Ejército la gobernadora provincial de Elías Piña, señora Migdaly de los Santos; el comandante de la 3.ª Brigada de Infantería, coronel Domingo Cruz Sosa, ERD y el director de la Junta Municipal de Sabana Cruz, señor Isidro Espichicoque Rivera, junto a oficiales, autoridades civiles y miembros de la comunidad.

Con esta entrega, el Ejército de República Dominicana continúa avanzando en su programa de remozamiento y modernización de destacamentos y puestos militares, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento de la presencia institucional en la frontera, la protección de la soberanía nacional y la seguridad de todos los dominicanos.