Fallece a los 87 años Little Richard, pionero y leyenda del rock’n’roll

El pianista y cantante detrás de “Tutti Frutti”, “Good Golly Miss Molly” y “Long Tall Sally” establecieron la plantilla que seguiría una generación de músicos.

Little Richard, un padre fundador del rock and roll cuyos gritos fervientes, atuendos extravagantes y una personalidad alegre y de género que encarnaba el espíritu y el sonido de esa nueva forma de arte, murió el sábado. Tenía 87 años. El hijo del músico, Danny Penniman, confirmó la muerte del pionero a Rolling Stone, pero dijo que se desconocía la causa de la muerte.

Comenzando con “Tutti Frutti” en 1956, Little Richard cortó una serie de éxitos imparables: “Long Tall Sally” y “Rip It Up” ese mismo año, “Lucille” en 1957 y “Good Golly Miss Molly” en 1958 – conducido por su sencillo piano, sus exclamaciones vocales influenciadas por el evangelio y sus letras sexualmente cargadas (a menudo galimatizantes). “Escuché a Little Richard y Jerry Lee Lewis, y eso fue todo”, dijo Elton John a Rolling Stone en 1973. “Nunca quise ser otra cosa. Creo que soy más un estilista de Little Richard que un Jerry Lee Lewis. Jerry Lee es un pianista muy intrincado y muy hábil, pero Little Richard es más un pounder ”.

Aunque nunca volvió a llegar al top 10 después de 1958, la influencia de Little Richard fue masiva. Los Beatles grabaron varias de sus canciones, incluyendo “Long Tall Sally”, y el canto de Paul McCartney en esas canciones, y el propio “I’m Down” de los Beatles, rindió homenaje al estilo de garganta triturada de Little Richard. Sus canciones se convirtieron en parte del canon de rock and roll, cubierto durante décadas por todos, desde Everly Brothers, The Kinks y Creedence Clearwater Revival hasta Elvis Costello y Scorpions.

La personalidad escénica de Little Richard, sus copetes, su maquillaje andrógino y sus camisas con cuentas de vidrio, también establecieron el estándar para el espectáculo del rock and roll; Prince, por citar un ejemplo obvio, tenía una deuda considerable con el músico. “Prince es el pequeño Richard de su generación”, le dijo Richard a Joan Rivers en 1989 antes de mirar a la cámara y dirigirse a Prince. “¡Estaba usando morado antes de que lo usaras!”

Nacido como Richard Wayne Penniman el 5 de diciembre de 1932, en Macon, Georgia, fue uno de los 12 hijos y creció cerca de tíos que eran predicadores. “Nací en los barrios bajos. Mi papá vendía whisky, whisky pirata ”, le dijo a Rolling Stone en 1970. Aunque cantó en una iglesia cercana, su padre Bud no apoyó la música de su hijo y lo acusó de ser gay, lo que provocó que Penniman se fuera de casa a los 13 años y mudarse con una familia blanca en Macon. Pero la música se quedó con él: uno de sus amigos de la infancia era Otis Redding, y Penniman escuchó R&B, blues y country mientras trabajaba en un puesto de comida en el Auditorio de Macon City.

Después de actuar en el Tick Tock Club en Macon y ganar un espectáculo local de talentos, Penniman consiguió su primer contrato discográfico, con RCA, en 1951. (Se convirtió en “Little Richard” cuando tenía unos 15 años, cuando los mundos de R&B y blues eran lleno de actos como Little Esther y Little Milton; también se había cansado de que la gente pronunciara mal su apellido como “Penny-man”). Aprendió su estilo de piano distintivo de Esquerita, un cantante y pianista de Carolina del Sur que también llevaba su cabello en un alto copete negro.

Durante los siguientes cinco años, la carrera de Little Richard avanzó solo de manera irregular; bastante sencillo, los singles convencionales que cortó para RCA y otras etiquetas no figuraban en la lista. “Cuando llegué por primera vez, nunca escuché rock & roll”, le dijo a Rolling Stone en 1990. “Cuando comencé a cantar [rock & roll], lo canté mucho antes de presentarlo al público porque estaba miedo de que no les guste Nunca escuché a nadie hacerlo, y estaba asustado ”.

En 1956, estaba lavando platos en la estación de autobuses Greyhound en Macon (un trabajo que había tomado unos años antes después de que asesinaran a su padre y Little Richard tuvo que mantener a su familia). Para entonces, solo una canción que había cortado, “Little Richard’s Boogie”, insinuaba el tornado musical que vendría. “Puse esa cosita en eso”, le dijo a Rolling Stone en 1970 sobre la forma en que modificó sus raíces evangélicas. “Siempre tuve esa cosa, pero no sabía qué hacer con lo que tenía”.

Durante este punto bajo, envió una cinta con una versión aproximada de una canción sublime y novedosa llamada “Tutti Frutti” a Specialty Records en Chicago. Se le ocurrió el famoso coro de la canción – “un wop bob alu bob un wop bam boom” – mientras se aburría lavando platos. (También escribió “Long Tall Sally” y “Good Golly Miss Molly” mientras trabajaba en el mismo trabajo).

Por coincidencia, el propietario y productor del sello, Art Rupe, estaba buscando un cantante principal para algunas canciones que quería cortar en Nueva Orleans, y el aullido de Penniman fue perfecto. En septiembre de 1955, el músico cortó una versión líricamente limpia de “Tutti Frutti”, que se convirtió en su primer éxito, llegando a los 17 en la lista de éxitos. “’ Tutti Frutti realmente comenzó las carreras estando juntos “, le dijo a Rolling Stone en 1990.” Desde el principio, mi música fue aceptada por los blancos “.

Su continuación, “Long Tall Sally”, alcanzó el número seis, convirtiéndose en el éxito más alto de su carrera. Durante poco más de un año, el músico lanzó un éxito implacable y deslumbrante tras otro. Desde “Long Tall Sally” hasta “Slippin” y Slidin “, los éxitos de Little Richard, una gloriosa mezcla de boogie, gospel y jump blues, producidos por Robert” Bumps “Blackwell, sonaron como si nunca se hubiera quedado quieto. Con su característico copete y maquillaje (que dijo una vez que comenzó a usar para que fuera menos “amenazante” mientras jugaba en clubes blancos), se puso instantáneamente en el nivel de Elvis Presley, Jerry Lee Lewis y otros íconos del rock, con fanáticos rabiosos y conciertos atestados. “Por eso estaban entusiasmados los niños en Estados Unidos”, dijo a Rolling Stone en 1970. “No quieren la falsedad, quieren la verdad”.

Al igual que con Presley, Lewis y otros contemporáneos, Penniman también participó en las primeras películas de rock and roll como Don’t Knock the Rock (1956) y The Girl Can’t Help It (1957). Sin embargo, en una muestra de cuán segregados estaban el negocio de la música y la radio en ese momento, las milquetas versiones de Pat Boone de “Tutti Frutti” y “Long Tall Sally”, ambas también lanzadas en 1956, trazadas también, si no más, que las propias versiones de Richard . (“Bout’s” Tutti Frutti “alcanzó el número 12, superando a Little Richard en nueve espacios). Penniman luego le dijo a Rolling Stone que se aseguró de cantar” Long Tall Sally “más rápido que” Tutti Frutti “para que Boone no pudiera copiarlo como mucho.

Pero luego los golpes se detuvieron, por su propia elección. Después de lo que interpretó como signos: un motor de avión que parecía estar en llamas y un sueño sobre el fin del mundo y su propia condenación, Penniman dejó la música en 1957 y comenzó a asistir a la escuela bíblica de Alabama Oakwood College, donde finalmente se encontraba. ordenado ministro. Cuando finalmente cortó otro álbum, en 1959, el resultado fue un conjunto de gospel llamado God Is Real.

Poco después de su carrera de música gospel, Little Richard regresó al rock secular en 1964. Aunque ninguno de los álbumes y singles que cortó en la próxima década para una variedad de sellos se vendieron bien, una nueva generación de rockeros como los Rolling Stones le dio la bienvenida. y Bob Dylan (que solía tocar canciones de Little Richard en el piano cuando era niño). Cuando Little Richard jugó en el Star-Club en Hamburgo en 1964, el acto de apertura no fue otro que los Beatles. “Solíamos estar detrás del escenario en el Star-Club de Hamburgo y ver jugar a Little Richard”, dijo John Lennon más tarde. “Solía ​​leer la Biblia en el backstage y solo para escucharlo hablar nos sentamos y escuchamos. Todavía lo amo y es uno de los mejores “.

En la década de 1970, Little Richard se ganaba una vida respetable en el circuito de rock oldies, inmortalizado en una actuación abrasadora y sudorosa en el documental de 1973 Let the Good Times Roll. Durante este tiempo, también se volvió adicto a la marihuana y la cocaína mientras, al mismo tiempo, volvía a sus raíces evangélicas.

Little Richard también desmanteló los estereotipos sexuales en el rock & roll, incluso si confundió a muchos de sus fanáticos en el camino. Durante su adolescencia y en su primer estrellato del rock, su personalidad extravagante estereotipada hizo especular sobre su sexualidad, incluso si nunca salió públicamente. Pero esa extravagancia no descarriló su carrera. En la biografía de 1984 The Life and Times of Little Richard (escrita con su cooperación), denunció la homosexualidad como “contagiosa … No es algo con lo que naces”. (Once años después, dijo en una entrevista con Penthouse que había sido “gay toda mi vida”).

Más adelante en la vida, se describió a sí mismo como “omnisexual”, atraído tanto por hombres como por mujeres. Pero durante una entrevista con el Grupo de Radiodifusión Three Angels vinculado a los cristianos en 2017, de repente denunció los estilos de vida gay y trans: “Dios, Jesús, hizo hombres, hombres, hizo mujeres, mujeres, ¿sabes? Y tienes que vivir como Dios quiere que vivas. Tanto afecto antinatural. Mucha gente simplemente hace todo y no piensa en Dios “.

Sin embargo, nada de eso parecía dañar su mística o leyenda. En la década de 1980, apareció en películas como Down and Out en Beverly Hills y en programas de televisión como Full House y Miami Vice. En 1986, fue uno de los 10 participantes originales en el Salón de la Fama del Rock and Roll, y en 1993, fue galardonado con el Lifetime Achievement Award en los Grammys. Su última grabación conocida fue en 2010, cuando cortó una canción para un álbum tributo al cantante de gospel Dottie Rambo.

En los años previos a su muerte, Little Richard, que para entonces tenía su sede en Nashville, todavía se presentaba periódicamente. Sin embargo, en el escenario, el aspecto físico de la antigüedad había desaparecido: gracias a la cirugía de reemplazo de cadera en 2009, solo pudo tocar sentado en su piano. Pero su espíritu de rock and roll nunca lo abandonó. “Lamento no poder hacerlo como se supone que debe hacerse”, le dijo a una audiencia en 2012. Después de que la audiencia gritara de aliento, dijo, con un chillido de Little Richard: “Oh, vas a hacer ¡Grito como una niña blanca!

