Ex-presidente Leonel Fernández pide unidad ante los desafíos del DR-CAFTA

Boston, Massachussets, USA

La Vega, R. D– El expresidente de la Republica Dominicana Dr. Leonel Fernández llamó este sábado a la unidad nacional para proteger la producción arrocera frente a los desafíos del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA).

Durante un encuentro con productores en Jima, provincia La Vega, el presidente de la Fuerza del Pueblo (FP) cuestionó al Gobierno por supuestamente haber presentado medidas para el sector sin consultar previamente a los agricultores. También criticó que se haya anunciado un fondo especial sin precisar su monto ni el calendario de ejecución.

EQUIPO TÉCNICO

Anunció que propondrá un equipo técnico de su organización política para escuchar las demandas del sector y contribuir a elaborar alternativas que garanticen la sostenibilidad de la actividad.

Planteó mejorar la productividad mediante mecanización, tecnología, capacitación y financiamiento.

El exmandatario afirmó que el presupuesto agropecuario previsto para 2027 es inferior al de 2026, pese a las necesidades del sector.

Durante la reunión, el productor Marino Gómez advirtió que Jima cuenta con unas 181,000 tareas dedicadas al cultivo de arroz. Además, denunció que las importaciones y el aumento de los costos agrícolas dificultan la comercialización de las cosechas nacionales.

Por su parte, Rogelio Padilla cuestionó las dificultades para acceder a créditos del Banco Agrícola y consideró que algunas medidas de mecanización no responden a las necesidades de los pequeños agricultores.

Fernández sostuvo que, ante las dificultades para renegociar el DR-CAFTA con Estados Unidos, el país debe construir una alternativa nacional que proteja a los productores.

“Nosotros, los dominicanos, tenemos que unificarnos todos para buscar la mejor solución que vaya en protección a los productores de arroz”, expresó.

Esta semana, el exgobernante abordó el tema durante una conferencia en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde advirtió sobre los posibles efectos de la entrada de arroz estadounidense libre de aranceles en la economía dominicana.