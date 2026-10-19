La Policia Nacional Dominicana arresta a 287 personas y ocupa drogas, dinero y armas

Boston, Massachussets, USA

Santo Domingo, R. D.- La Policía Nacional de la Republica Dominicana en operativos llevados a cabo acompañado de miembros del ministerio publico del Hermoso Pais Caribeño arrestó a 287 personas supuestamente vinculadas al narcotráfico y contrabando de armas entre otros delitos conexos.

La operación incluyó 115 allanamientos en los que fueron ocupadas 39 armas de fuego, 421 cápsulas de distintos calibres y 99 armas blancas.

También 145 celulares, siete tabletas, 18 radios de comunicación, tres cargadores para estos equipos y 121,190 pesos.

Asimismo, fueron decomisadas 21,568 unidades de cigarrillos introducidos al país de contrabando, 1,509 bebidas alcohólicas adulteradas y 110 máquinas tragamonedas.

En los operativos participaron agentes de la Dirección Central de Inteligencia (DINTEL) que intervinieron 128 puntos de venta de narcóticos, en los que se ocuparon 2,970 porciones de drogas.

La Dirección General de la Policía Nacional, a través de la Dirección Central de Inteligencia (DINTEL) y en coordinación directa con el Ministerio Público, ofreció un importante balance tras la ejecución de 115 allanamientos y más de 400 operativos focalizados desplegados de forma simultánea en distintas provincias del territorio nacional. De acuerdo con el reporte oficial emitido desde el Palacio de la Policía, el masivo despliegue policial arrojó un saldo de 287 personas detenidas, la ejecución de 45 órdenes de arresto pendientes y la incautación de 39 armas de fuego de diversos calibres.

​Durante el desarrollo de las intervenciones antidrogas, los agentes del orden intervinieron un total de 128 puntos de distribución de sustancias narcóticas, donde lograron incautar miles de porciones de distintos estupefacientes destinadas al microtráfico en barrios y municipios. Asimismo, los peritos e investigadores sacaron de circulación decenas de armas de fabricación casera, municiones y armas blancas, logrando desmantelar centros clandestinos de acopio y fortaleciendo las labores de prevención del delito en zonas de alta vulnerabilidad social.

​En el marco del balance operativo presentados por la vocería institucional, las autoridades destacaron la retención de cientos de vehículos y motocicletas sin la debida documentación, además de la recuperación de mercancías robadas, dispositivos de comunicación y sumas de dinero en efectivo vinculadas a actividades ilícitas. Las evidencias incautadas y los sospechosos procesados en estos operativos fueron remitidos de inmediato a las fiscalías correspondientes para el inicio formal de sus sometimientos ante la justicia.

​El mando policial enfatizó que estos operativos continuos forman parte de la estrategia integral de seguridad ciudadana instruida por la Fuerza de Tarea Conjunta, con la que se busca reducir los índices de criminalidad e incidir de manera directa en el combate a la delincuencia en todo el país. Las autoridades reiteraron su compromiso de mantener una presencia activa en las calles y llamaron a la ciudadanía a continuar colaborando mediante denuncias confidenciales que faciliten la rápida intervención preventiva de los cuerpos de seguridad.

Policia Nacional de la Republica Dominicana abate haitiano era buscado por robo y atracos

Boston, Massachussets, USA

Santiago de los Caballeros, R. D.- La Policía Nacional de la Republica Dominicana abatió un reconocido delincuente haitiano que enfrentó a una patrulla de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) en el sector La Rotonda, del distrito municipal de Jacagua.

El muerto es Wideiso Cris, alias «El Menor», quien junto a dos compinches supuestamente habían atracado a una mujer.

Según el informe de la Uniformada, al percatarse de la presencia policial, el hombre disparó contra la patrulla, por lo que los agentes repelieron la agresión.

Los otros dos implicados en el atraco ya fueron identificados y son activamente buscados por las autoridades.

HISTORIAL DELICTIVO

«El Menor» era buscado por robos agravados, atracos a mano armada y despojos de motocicletas en Jacagua, Los Salados, Ensanche Libertad y la avenida Juan Pablo Duarte, próximo a La Quinta de Pontezuela.