Presidente Luis Abinader inaugura ampliación del Centro Educativo San Vicente de Paúl en Los Minas. Otras Noticias Presidenciales

Boston, Massachussets, USA

Santo Domingo Este.- Para dar continuidad al compromiso con una educación pública de calidad, el presidente Luis Abinader encabezó este domingo la inauguración de la ampliación, remozamiento y equipamiento del Centro Educativo San Vicente de Paúl, una obra que impactará a más de 2,000 estudiantes y contribuirá a mejorar las condiciones para la enseñanza y el aprendizaje.

La intervención fortalece la infraestructura del plantel con nuevos espacios destinados a la formación académica, el desarrollo integral y la capacitación técnica de los estudiantes, con lo cual se amplían las oportunidades educativas y las condiciones para su preparación de cara al futuro.

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, resaltó la visión del presidente Luis Abinader de adecuar espacios dignos y seguros para los estudiantes, al destacar que las nuevas instalaciones permitirán mejorar la enseñanza y ampliar las oportunidades de aprendizaje para la comunidad educativa.

De Camps destacó la importancia de vincular la educación con el desarrollo de competencias prácticas que permitan a los jóvenes continuar sus estudios, incorporarse al mercado laboral o emprender sus propios proyectos. En ese sentido, señaló que los espacios de formación laboral contribuyen a preparar a los estudiantes y a los miembros de la comunidad para responder a las nuevas exigencias del mundo del trabajo.

El ministro exhortó a los alumnos a aprovechar las instalaciones y convertir los conocimientos adquiridos en herramientas para construir su futuro. Asimismo, reconoció el papel de los docentes, el equipo de gestión y las familias en el proceso educativo, al señalar que las personas son quienes hacen posible el aprendizaje, más allá de las condiciones físicas de los planteles.

La obra, ejecutada por la Dirección de Infraestructura Escolar, que dirige Roberto Herrera, contó con una inversión de RD 141,320,961.47 e incluye 12 nuevas aulas, biblioteca, salón de datos, escuela laboral y áreas administrativas, que se suman a las instalaciones del centro educativo.

Estudiantes agradecen la obra

En representación de los estudiantes, Ashley Martínez Castro expresó su agradecimiento al presidente Luis Abinader por el respaldo brindado a la obra y manifestó que la ampliación del centro educativo representa un aporte al presente y al futuro de quienes reciben docencia en sus aulas.

Martínez Castro destacó que las nuevas instalaciones les permitirán contar con espacios adecuados y seguros para acercarse a sus sueños, al tiempo que resaltó el significado de esta ampliación para toda la comunidad estudiantil.

“No son solo aulas, son espacios para trazar el futuro”, expresó la estudiante, quien también manifestó el compromiso de sus compañeros de cuidar las instalaciones. “En estas aulas inician los capítulos de nuestra historia”, concluyó.

Acompañaron al presidente Luis Abinader la gobernadora de la provincia Santo Domingo, Lucrecia Leyba, y el alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio, así como otras autoridades presentes en el acto inaugural.

Presidente Luis Abinader inaugura techados del polideportivo del Club Los Restauradores y del Instituto Tecnológico Fabio Amable Mota en Los Minas Sur

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader inauguró el techado del polideportivo del Club Los Restauradores y también el del Instituto Tecnológico Fabio Amable Mota, obras que ofrecerán espacios para la práctica deportiva y la convivencia comunitaria, con beneficios para unos 12,000 residentes y más de 900 estudiantes.

El techado polideportivo del Club Los Restauradores, esperado por 40 años beneficiará a unos 12,000 comunitarios. La obra se ejecutó con una inversión superior a los RD 32 millones y está ubicada en el barrio San Miguel, a la altura del kilómetro 8.5 de la avenida Independencia. Cuenta con un área de intervención de aproximadamente 1,289 metros cuadrados y ofrecerá condiciones adecuadas para la práctica deportiva, la recreación y la convivencia comunitaria.

Mientras que el techado del Instituto Tecnológico Fabio Amable Mota en Los Minas Sur, que impacta a más de 900 estudiantes, integra un espacio multiuso y un anfiteatro, diseñado para que los estudiantes practiquen deportes, desarrollen sus talentos y compartan experiencias en un entorno digno.

Durante el acto de inauguración del Instituto Tecnológico Fabio Amable Mota en Los Minas Sur, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Física (Inefi), Alberto Rodríguez, agradeció al presidente Luis Abinader por su respaldo a la educación física y al deporte escolar. “Desde que llegó el presidente Abinader, ha llenado de techados el país completo, en clubes, escuelas y centros comunitarios. Lo prometió en campaña y lo cumplió”, expresó.

Rodríguez añadió que el 95 % de las iniciativas del Inefi responde a instrucciones del mandatario y el resto surge de las solicitudes de las comunidades. “Señor presidente, agradecemos su respaldo a la educación física y al deporte escolar”.

Entre las obras entregadas destacó “los techados de las escuelas: el techado de la Perito en el ensanche La Fe, detrás del Estadio Quisqueya; Zafra, en Los Minas; Juan Pablo Duarte, en el barrio Pueblo Nuevo, y Pituca Flores, en Las Cañitas, que entregamos recientemente junto con la primera dama. También tienen techado Valdecuaba, Yamasá, San Pedro de Macorís, El Guayabo de Elías Piña y el Centro Educativo Emma Balaguer de Vallejo, en Lotes y Servicios, Santo Domingo Norte. En Invivienda, recuperamos la cancha de la Escuela Lilian Portalatín, junto con el Ayuntamiento, y en Santo Domingo Oeste entregamos el techado del Centro Educativo en Artes Dr. Fabio Amable Mota”.

Rodríguez también mencionó el club escolar de San Juan de la Maguana, que calificó como el único de su tipo en la región Sur; los espacios de judo, tenis de mesa, boxeo y gimnasia habilitados en Yamasá para los Juegos Escolares; los estadios de María Auxiliadora, de la Escuela Francisco del Rosario Sánchez, en San Juan; de Prado de la Caña, en Santo Domingo Oeste; y los de La Vega, Barahona y San José de los Llanos. Además, citó las pistas de atletismo de Barahona y San Francisco; el polideportivo de Villa Tapia; el polivalente y el pabellón de balonmano de San Isidro, así como las mejoras realizadas en varias instalaciones de Castillo, San Francisco de Macorís, que incluyeron pisos, abanicos y gradas.

“Están en proceso los techados de las escuelas San Vicente de Paúl y Leonor Feltz de Guerra, en Santo Domingo Este; el de la Escuela Onésimo Jiménez, en Santiago, y el de la Escuela Hermano Miguel, de Sameji. El próximo mes será intervenida la Escuela Juan Pablo Duarte, antigua Escuela Normal Presidente Trujillo. También están en agenda el Centro de Formación Héctor J. Díaz, para el próximo año, y los techados de las escuelas Paraguay, Chile y Santo Socorro”, informó.

El director ejecutivo del Inefi agregó que el país cuenta con más de 3,000 canchas deportivas y escolares, 14 aulas de psicomotricidad inicial y espacios deportivos dentro de los centros educativos. Asimismo, anunció la entrega de 600 kits pedagógicos para apoyar la formación de los maestros de Educación Física.

Presidente Luis Abinader cree en el deporte



De su lado, el alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio, afirmó que el techado demuestra que el presidente Luis Abinader “no habla de deporte, sino que cree en el deporte”. Señaló que esta obra forma parte de unos 15 techados que se construyen en el municipio para responder al reclamo de los jóvenes, quienes por años han pedido espacios adecuados para practicar deportes.

Astacio también resaltó las obras viales ejecutadas en Santo Domingo Este, entre ellas, las prolongaciones de las avenidas Hípica y Ecológica, la ampliación de la Fernández Domínguez y los trabajos en la San Isidro. Además, destacó la construcción del acueducto y la mejoría en el suministro de agua: “En el 2020 teníamos solo dos metros cúbicos de agua y ahora tenemos seis metros cúbicos”, expresó.

Añadió que en el municipio se han construido e inaugurado escuelas y centros Caipi, y valoró la entrega de títulos de propiedad a residentes de Invivienda, El Almirante y La Toronja. “Santo Domingo Este definitivamente está en deuda con el honorable señor presidente Luis Abinader Corona”, concluyó.

Asimismo, la directora del Centro Educativo en Artes Dr. Fabio Amable Mota, Damaris Castillo, agradeció a las autoridades por hacer realidad el techado de la cancha, un sueño esperado por la comunidad educativa y destacó que la obra representa esperanza, compromiso y oportunidades para los estudiantes, al ofrecerles un espacio para fortalecer el deporte, la convivencia, la disciplina y su desarrollo integral.

En representación de los estudiantes, Larissa Mesa agradeció al presidente Luis Abinader y al director ejecutivo del Inefi, Alberto Rodríguez, por hacer realidad el sueño de contar con un techado en el Centro Educativo en Artes Dr. Fabio Amable Mota. Destacó que el espacio les permitirá jugar, practicar deportes, aprender, desarrollar sus talentos y fortalecer valores como el respeto, la disciplina y el trabajo en equipo, y aseguró que lo cuidarán y aprovecharán al máximo.

Como muestra de reconocimiento, las estudiantes de quinto de secundaria del Centro Educativo en Artes Dr. Fabio Amable Mota, Marbelle Yarisol Jiménez Bernabel y Lisbeth Brito Holguín, entregaron al presidente de la República, Luis Abinader, dos retratos elaborados por ellas: uno del mandatario y otro de la primera dama.

Techado del polideportivo del Club Los Restauradores

En el acto de entrega del techado del polideportivo del Club Los Restauradores, el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, destacó que cada instalación deportiva entregada por el Gobierno representa una oportunidad para que niños y jóvenes desarrollen sus habilidades en espacios seguros y dignos, al tiempo que promueve la integración social y el bienestar de las familias dominicanas.

Dijo que, como parte de la política de construcción de infraestructuras deportivas, la dependencia que dirige levanta diez techados más en el Distrito Nacional y otros 32 en la provincia Santo Domingo.

Este techado se convierte en la instalación deportiva número 66 entregada durante la actual gestión del Ministerio de Deportes y Recreación.

El presidente del Concejo de Regidores, Giancarlo Carlos Vega, manifestó que la obra es “la tapa al pomo” de las ejecutorias del mandatario en beneficio de esa localidad y de las comunidades circundantes”.

Asimismo, el vicealcalde del Distrito Nacional, Starlin Alcántara, dijo que la comunidad esperó 40 años para contar con una edificación donde sus residentes puedan desarrollar sus actividades con dignidad.

Obra fortalecerá la práctica deportiva y la integración comunitaria

El techado permitirá fortalecer la práctica del baloncesto, el voleibol y otras actividades recreativas, en beneficio de los residentes de la comunidad y, especialmente, de la niñez y la juventud. Además, dispone de zona de juego, gradas, baños mixtos, áreas exteriores, cierre perimetral, nuevas instalaciones eléctricas y una estructura metálica para el techado.

También, cuenta con tableros de baloncesto y equipamiento deportivo certificado por la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), una pizarra digital, postes y malla para la práctica del voleibol. Los trabajos incluyeron movimiento de tierra, demoliciones, construcción de elementos de hormigón armado, instalación de la estructura metálica del techado y construcción del piso de hormigón armado del área de juego.

El reverendo William de la Cruz, de la Iglesia Asamblea de Dios del sector, bendijo la obra y dijo que será de gran beneficio, pues contribuirá a levantar la moral y al desarrollo comunitario.

Mientras que el presidente del Club Los Restauradores, Martín Ogando, agradeció al mandatario y señaló que es la primera vez que la comunidad recibe una obra como esta.

En las actividades estuvieron presentes el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps; la gobernadora de la provincia Santo Domingo, Lucrecia Santa; el viceministro de la Presidencia, Alexis Jiménez; el comisionado nacional de Béisbol, Junior Noboa; el director del Gabinete Social de la Alcaldía del Distrito Nacional, Raudy Vargas, y el diputado Vicente Sánchez.

Pastor Teófilo Rodríguez: “Esperamos 50 años y hoy gracias al presidente Luis Abinader tenemos saneadas las cañadas de El Indio y Buenos Aires de Herrera”.

Santo Domingo Oeste.- Como un “extraordinario sueño hecho realidad” calificó el pastor Teófilo Rodríguez la entrega de las obras de saneamiento y drenaje pluvial de las cañadas El Indio y Buenos Aires de Herrera, en Santo Domingo Oeste, tras más de 50 años de espera de la comunidad por una solución a esta problemática, gracias al esfuerzo del presidente Luis Abinader y del director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), Fellito Suberví.

Durante el acto inaugural, Rodríguez valoró la voluntad del mandatario de dar respuesta a una problemática que afectó durante décadas a la comunidad y que impacta a más de 25,000 personas, pese a las gestiones realizadas por sus residentes para lograr una solución.

Recordó que la insalubridad provocada por las cañadas dificultaba las actividades cotidianas e incluso las labores de la iglesia donde ejerce su ministerio, ubicada a menos de 400 metros del lugar.

“Gracias a Dios y al esfuerzo de nuestro presidente y de las instituciones involucradas, hoy esto es una realidad. Esta comunidad tiene que agradecer y valorar este esfuerzo extraordinario, porque lo que se ha hecho aquí era algo que no esperábamos ver concretado”, expresó el religioso.

Obras para transformar Santo Domingo Oeste

El presidente Luis Abinader destacó las obras de infraestructura construidas y en ejecución en Santo Domingo Oeste para responder a necesidades históricas de sus comunidades y fortalecer los servicios públicos.

Señaló que su gestión impulsa proyectos en áreas como transporte, educación, justicia, espacios deportivos, saneamiento y abastecimiento de agua potable.

Entre las obras en proceso, anunció que el Palacio de Justicia de Santo Domingo estaría listo para su inauguración en el tercer trimestre del próximo año. Asimismo, adelantó que continuarán los trabajos para mejorar el suministro de agua potable y la construcción de techados deportivos y otras infraestructuras comunitarias.

El jefe de Estado también resaltó el proyecto de construcción del parque central de Santo Domingo Oeste, que se desarrollará en los terrenos donde actualmente funciona la unidad de Operaciones Especiales de la Policía Nacional, una vez sea trasladada. La iniciativa busca crear un espacio verde para el disfrute de las familias y fortalecer la convivencia en el municipio.

Solución a una problemática de décadas

El director de la Caasd, Fellito Suberví, destacó que la obra responde a una demanda histórica de las familias que, ante cada lluvia, vivían con el temor de sufrir inundaciones y perder sus ajuares. Explicó que el proyecto contó con una inversión de RD 188.6 millones y fue ejecutado con el respaldo del presidente Luis Abinader.

La intervención comprende 850 metros lineales saneados e incorpora obras de acondicionamiento urbano y espacios de recreación. Esta entrega forma parte del proyecto de saneamiento de 5.4 kilómetros de la cañada de Guajimía, considerada la de mayor longitud del Gran Santo Domingo, y contribuye a los 20 kilómetros intervenidos por la Caasd de los primeros 63 kilómetros de cañadas que tiene en proceso de saneamiento.

Suberví explicó que los trabajos trascienden el saneamiento e incluyen calles, aceras, contenes, iluminación, canchas de baloncesto, áreas de juegos infantiles y un parque central para el esparcimiento familiar. Sostuvo que estas intervenciones transforman espacios que generaban temor e inseguridad en entornos que favorecen la convivencia y el bienestar de los residentes.

“Porque la ingeniería nos permite construir las obras, pero escuchar a la gente nos ayuda a construir la solución correcta”, expresó el funcionario, quien agradeció la paciencia, la confianza y la colaboración de los comunitarios durante la ejecución del proyecto.

Durante el acto, el director de la Caasd anunció que en aproximadamente un mes serán entregados los 150 metros lineales de la cañada Flor de Lis y el tramo de Ciudad Agraria, de 1.9 kilómetros. Asimismo, informó que la próxima semana comenzarán los trabajos en el tramo conocido como La Gallera, con una intervención de unos 70 metros para completar ese circuito.

En el acto estuvieron presentes Francisco Peña, alcalde de Santo Domingo Oeste; Lucrecia Leyba, gobernadora de la provincia Santo Domingo; legisladores de la zona y líderes comunitarios.

Presidente Luis Abinader entrega 2,200 títulos en Villa Altagracia, en beneficio de 10,000 personas

Villa Altagracia.– El presidente Luis Abinader entregó 2,200 títulos de propiedad a residentes de Villa Altagracia, en beneficio de unos 10,000 dominicanos, y afirmó que las familias que llevan décadas viviendo en terrenos del Estado deben recibir sus documentos.

Los beneficiarios residen en los barrios Buenos Aires, Duarte, Duarte Abajo, El Primaveral, Enriquillo Abajo, Julio Puello, La Isabela, La Toca, San Francisco y Quija Quieta.

El mandatario reiteró que durante su gestión no se permitirá que personas compren terrenos del Estado para luego vendérselos a quienes los ocupan, como ocurría en el pasado. “Quienes llevan 40 o 50 años en terrenos del Estado deben recibir sus títulos de propiedad”, enfatizó.

El jefe de Estado anunció que regresará al municipio de Villa Altagracia para entregar otros 3,000 títulos en los próximos meses.

El presidente Luis Abinader dijo que cada semana se comunica con los titulares de las instituciones de Titulación y del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) para agilizar los procesos de entrega de los documentos.

Titulación ahorró cerca de RD 240 millones a los beneficiarios

De su lado, el director de Bienes Nacionales, Rafael Burgos Gómez, destacó que se recopilaron 110,000 documentos de dominicanos que adquirieron terrenos de esa institución para construir sus viviendas, pero no tenían títulos de propiedad.

Explicó que esta es la tercera entrega derivada de ese levantamiento y que los 2,200 títulos entregados abarcan 1.9 millones de metros cuadrados. Los beneficiarios no pagaron por el proceso, por disposición del presidente.

Burgos Gómez señaló que la medida representó un ahorro aproximado de RD 240 millones para los beneficiarios, quienes, de haber tenido que pagar por el proceso, habrían invertido cerca de RD 100,000 cada uno.

En tanto, Andrés Candelario García agradeció en nombre de los beneficiarios y destacó la seguridad jurídica que les otorga el documento recibido. Dijo que el gobernante es “más que un misionero, un buen padre” y que todo padre quiere dejar a sus hijos como herencia un techo, anhelo que, expresó, el jefe de Estado ayuda a hacer realidad.

En la actividad participaron el director de Titulación de Terrenos del Estado, Duarte Méndez; la gobernadora de San Cristóbal, Pura Casilla; el senador provincial, Gustavo Lara; el viceministro de la Presidencia, Alexis Jiménez; el director de Catastro Nacional, Héctor Pérez Mirambeaux; el director de Titulación del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Johnny Aristy; el director de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), Rafael Salazar, y el alcalde de Villa Altagracia, José Miguel Méndez.

Padre Joaquín Pérez: “Puente sobre el río La Leonora se veía imposible, pero está hecho”

Maimón.- El padre Joaquín Alberto Pérez González, de la parroquia San Isidro Labrador, destacó la voluntad del Gobierno y del presidente Luis Abinader de ayudar a Maimón con la construcción del puente sobre el río La Leonora, al expresar que se veía imposible, pero está hecho porque hay disposiciones de ayudar a un pueblo que lo necesita.

Durante la bendición de la obra, el sacerdote dijo que la construcción de nuevas vías de comunicación y el progreso técnico en los transportes acortan las distancias existentes y suprimen la separación que existe entre los pueblos a causa de las montañas, los mares y los ríos. “Pidamos al Señor que bendiga a los que han trabajado en la construcción de este puente y proteja con su ayuda a los usuarios”.

Durante el acto, el presidente Luis Abinader afirmó que la construcción del puente sobre el río La Leonora responde a una demanda de la comunidad que llevaba entre 20 y 30 años pendiente. “No es verdad que puedo salir del Gobierno sin resolver el puente de La Leonora. Y ya hoy lo estamos resolviendo”, expresó.

El mandatario señaló que la obra mejora la calidad de vida y brinda tranquilidad a los residentes, al conectar dos comunidades que quedaban separadas cuando crecía el río. “Lo importante es que ya está este puente y que eso le lleva calidad de vida y tranquilidad a esta comunidad”, manifestó.

El presidente Luis Abinader también informó que fue mejorada la subestación eléctrica de Maimón, cuyo problema de sobrecarga estaba relacionado con el crecimiento del municipio. Indicó que el servicio ha mejorado, aunque todavía se trabaja para consolidar su funcionamiento, y dijo que sigue pendiente el nombramiento de parte del personal del hospital.

“Nos sentimos muy contentos de haber cumplido esta promesa, porque era una promesa nuestra”, sostuvo el presidente, quien llamó a la comunidad a cuidar la obra y a continuar trabajando por el progreso de Maimón.

Más que un puente es una obra que lleva calidad de vida a la gente y dignidad

De su lado, el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, destacó que el puente sobre el río La Leonora incorpora más de 300 metros lineales de muros de gaviones para proteger la estructura y las viviendas cercanas. Informó que la obra cuenta, además, con un parque de 330 metros lineales, equipado con bancos, mesas e iluminación solar. “Esto es más que un puente. Es una obra que lleva calidad de vida a la gente y dignidad”, expresó. También pidió a los residentes de los sectores Buenos Aires y Puerto Rico cuidar y conservar estos espacios.

Estrella anunció que continuarán los trabajos de la carretera de Dono Martínez y que quedan más de cinco kilómetros por intervenir en Maimón. Asimismo, informó que la solución del socavón ubicado a la salida del municipio estaría lista en tres o cuatro semanas y que se fresará, asfaltará y pintará la vía principal hasta ese punto.

El ministro también mencionó los trabajos en Piedra Blanca, donde se diseña un paso peatonal sin columna central y se asfaltó el paso a nivel, así como la instalación de la vía del paso peatonal y vehicular de la intersección de las calles 12 de Julio y Almagora, en Bonao. Afirmó que las obras se ejecutan por etapas y según prioridades, y subrayó que “hay que terminar, no solamente comenzar”.

Finalmente, agradeció al presidente Luis Abinader por el respaldo a los proyectos. “Lo importante es que existe algo que dijo el padre: la voluntad política de hacerlo. Y esa voluntad política la tiene, sin descanso y sin desmayo, una persona que trabaja por las obras de Maimón, de Monseñor Nouel y de todo el país: Luis Abinader”.

Puente tenía más de 35 años entre las principales demandas de la comunidad

En tanto, el alcalde de Maimón, Nisael Luzón, agradeció al presidente Luis Abinader por escuchar las necesidades del municipio y respaldar obras que, según expresó, sus habitantes esperaban desde hacía décadas. Señaló que el puente sobre el río La Leonora, inaugurado durante el acto, tenía más de 35 años entre las principales demandas de la comunidad.

Luzón indicó que, durante la actual gestión, también se han realizado acueductos, un cuartel de la Policía y un hospital, y se construye el socavón. Mencionó además la estancia infantil de El Yagal, la entrega de autobuses para los estudiantes, camiones de basura y de bomberos, así como el asfaltado de barrios. Además, informó que el día anterior comenzaron los trabajos de asfaltado completo de la carretera de El Copa y Los Martínez, una obra que, dijo, sus residentes esperaban desde hacía más de 20 años.

“Gracias al presidente Luis Abinader, quien escuchó a Maimón”, expresó Luzón, al agradecerle por visitar el municipio en tres ocasiones y respaldar su gestión. Añadió que el puente representa una realidad para la comunidad y deja atrás años de promesas.

Presidente Luis Abinader cumple su compromiso de entregar una solución para el puente

Asimismo, la gobernadora de Monseñor Nouel, Adela Tejada, afirmó que la inauguración del puente sobre el río La Leonora pone fin a tres décadas de espera e incertidumbre para las familias de Maimón, que quedaban incomunicadas cuando crecía el río. Destacó que el municipio también cuenta con un acueducto que lleva agua por tubería y abastecimiento por gravedad, una estación de Policía, camiones recolectores de basura y el asfaltado de sus barrios; además, informó que el hospital recibió 13 médicos especialistas y otros 13 colaboradores, entre enfermeras, camilleros y personal de farmacia, mientras avanzan los trabajos para resolver la problemática del socavón.

Tejada agradeció al presidente Luis Abinader por cumplir su compromiso de entregar una solución para el puente y sostuvo que estas obras responden a necesidades de la población y contribuyen a proteger vidas y dar tranquilidad a las familias.





Detalles de la obra

El puente cajón hidráulico triple sobre el río La Leonora, una obra que conecta los sectores Buenos Aires y Puerto Rico, mejora la calidad de vida de miles de personas al facilitar sus desplazamientos diarios y el acceso a servicios, y agiliza el tránsito de clientes, proveedores y mercancías en beneficio del comercio local y la actividad productiva de Maimón.

El proyecto incluye, además, un área recreativa y un parque lineal para el uso de la comunidad, así como obras complementarias que fortalecen la seguridad vial y favorecen la integración territorial de Maimón y la provincia Monseñor Nouel.

Construido por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en la calle 27 de Febrero, el puente tiene una longitud total de 42.80 metros, incluidas las losas de aproximación, y un ancho total de 10.30 metros. Su calzada mide 7.30 metros y cuenta con dos carriles de 3.65 metros cada uno, además de dos aceras de un metro de ancho.

La estructura dispone de tres bocas hidráulicas, cada una de 10 por 3 metros. Como obras complementarias, se realizaron trabajos de pavimentación y enlace vial, sistema de drenaje y muros de gaviones; también se instalaron barreras laterales tipo New Jersey, iluminación y señalización vial.

En el acto estuvieron presentes el senador Héctor Acosta; el alcalde de Bonao, Eberto Núñez, y el de Piedra Blanca, Pedro Contreras; los diputados Orlando Martínez y Norberto Ortiz; Neftalí Fuerte, asesor del Poder Ejecutivo en la diáspora; William Antonio Céspedes, director distrital de Jayaco, y Joel Molina, contratista de la obra.

República Dominicana amplía la titulación de terrenos y reduce el déficit habitacional

Santo Domingo.– Los avances en vivienda y seguridad jurídica centraron una nueva edición de LA Agenda Semanal, en la que se presentaron los resultados de las entregas de títulos de propiedad, las intervenciones en hogares y la reducción del déficit habitacional. Así lo informó el director de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom), Félix Reyna, al presentar El Resumen de la Semana.

Más títulos y viviendas para las familias

Desde 2020 se han entregado 173,540 títulos de propiedad. A esta cifra se sumarán otros 156,755 títulos que se encuentran en distintas fases de mensura, catastro y registro, con miras a alcanzar entre 300,000 y 350,000 títulos entregados en todo el país.

En materia habitacional, más de 64,000 viviendas han sido intervenidas desde 2020 mediante distintas instituciones. Además, el déficit habitacional total pasó de 806,778 viviendas en 2019 a 696,598 en 2025, una reducción de 110,180 viviendas.

Más recursos para el deporte

El Gobierno destinó RD 2,000 millones, recuperados mediante el combate a la corrupción, a la construcción y reconstrucción de 40 instalaciones deportivas en 15 provincias. Los espacios serán accesibles para personas con discapacidad y adultos mayores.

Aumento salarial para operadores agrícolas

En otro orden, el director de la Diecom informó que el Comité Nacional de Salarios aprobó un aumento del 25 % al salario mínimo de los operadores de máquinas pesadas del área agrícola, mediante un acuerdo tripartito entre trabajadores, empleadores y el Estado.

Con la medida, el salario mínimo mensual de estos trabajadores pasa de RD 22,000 a RD 27,500 en todo el territorio nacional.

El país supera los 9.2 millones de visitantes

La República Dominicana recibió 9,241,246 visitantes entre enero y septiembre de 2026, un crecimiento de 7.5 % respecto al mismo período de 2025.

Del total, 7,143,993 llegaron por vía aérea y 2,097,253 por vía marítima, como cruceristas.

Crecimiento económico con impacto en los hogares

Por último, el director de Estrategia y Comunicación Gubernamental, Félix Reyna, precisó que durante el cuadragésimo primer período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), celebrado en Santiago, el presidente Luis Abinader destacó la importancia de que el crecimiento económico se refleje en los hogares, los salarios y la reducción de la pobreza.

De su lado, el secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs, resaltó la iniciativa Meta RD 2036, orientada a duplicar el producto interno bruto del país para ese año, mediante metas concretas y verificables en áreas fundamentales para el desarrollo.