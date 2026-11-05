En inauguración XXX Cumbre Iberoamericana se reafirma que el diálogo, la cooperación y la solidaridad son los pilares del desarrollo regional

Madrid, España.- El presidente Dominicano Luis Rodolfo Abinader participó la noche de este miércoles en la inauguración de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en el Teatro Real de Madrid, España, con la presencia del rey Felipe VI, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, así como mandatarios y representantes de los demás países que integran la comunidad iberoamericana.

En el marco de los 35 años de creación de la Secretaría General Iberoamericana y la celebración de este espacio de alto nivel, se resaltó la creciente importancia del diálogo, la cooperación y la solidaridad para alcanzar sociedades más justas, prósperas e inclusivas.

“Nadie sabe con precisión cómo será el mundo de aquí a unos años, pero sí sabemos que seguirá exigiendo respuestas y soluciones a desafíos más grandes que cualquiera de nuestros países, considerados de manera individual. Y estará en nuestra mano responder con una voz armónica, o 22 voces disonantes”, apuntó el rey Felipe VI.

En sus palabras, instó a los jefes de Estado y de Gobierno de la comunidad iberoamericana a seguir apoyando con fuerzas renovadas su sistema de cumbres, como un ejemplo de entendimiento y de cooperación y por su impacto positivo en ámbitos como la transformación digital, hacer frente a desastres naturales o el cuidado como derecho y bien público, con el objetivo de que “los avances sociales lleguen a todos”.

La participación del presidente Luis Abinader en este escenario consolida la presencia de la República Dominicana en estos espacios de diálogo y concertación regionales, así como su compromiso con la construcción de respuestas conjuntas que contribuyan al desarrollo sostenible y al bienestar de los pueblos miembros.

Renovación de compromisos de cooperación

Durante sus disertaciones, Pedro Sánchez y Andrés Allamand enfatizaron la necesidad del trabajo conjunto y de renovar los compromisos de cooperación entre las 22 naciones iberoamericanas, que reúnen a más de 700 millones de personas.

“Las Cumbres Iberoamericanas son nuestros vínculos que se convierten en hechos y nuestra solidaridad en compromisos concretos”, expresó Sánchez, recordando como ejemplo palpable que fue en una Cumbre Iberoamericana, donde España adquirió el compromiso de donar una parte de su stock de vacunas frente a la COVID-19 a los países hermanos de la América Latina y del Caribe.

De su lado, Allamand afirmó que “el logro del interés colectivo es el que asegura el interés de cada uno. Un mundo cruzado solo por los intereses individuales es un mundo en que los conflictos aumentan, no disminuyen. Pensamos que es mejor un mundo donde todos progresan, donde nadie se queda atrás, donde los más avanzados no se olvidan de los rezagados”.

Entre los temas a abordar en esta XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno figuran, la transformación digital y la inteligencia artificial, la seguridad alimentaria y nutricional, la reducción del riesgo de desastres, la salud mental de niños y adolescentes, la formación de los jóvenes en competencias digitales, la movilidad académica de profesionales sanitarios y el desarrollo de un turismo sostenible.

Asimismo, los asuntos sociales y desarrollo inclusivo, la cultura, la innovación, la igualdad, la cohesión social, la sostenibilidad medioambiental, el fortalecimiento democrático y el Estado de derecho.

Los 22 países que integran Iberoamérica son, en América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Los tres países restantes, ubicados en Europa, son: Andorra, España y Portugal.

El presidente Luis Abinader destaca celebración de Asamblea General de ONU Turismo en el país en 2027 como oportunidad para atraer nuevas inversiones

Madrid, España.- El presidente Luis Abinader, en un encuentro bilateral con Shaikha Alnuwais, secretaria general de ONU Turismo, destacó la oportunidad que representa para la República Dominicana la celebración de la 27.ª Asamblea General de ONU Turismo en 2027, un evento de alcance mundial que permitirá proyectar las fortalezas y diversidad de destinos en el país, promover nuevas oportunidades de inversión y ser referente regional en materia de sostenibilidad, innovación y desarrollo turístico.

El mandatario manifestó su entusiasmo por recibir a representantes del sector turístico internacional en momentos en que la República Dominicana refuerza su posición dentro de ONU Turismo, organismo en el que ha sido elegida para presidir la Comisión Regional para las Américas por dos períodos consecutivos.

En el encuentro también participó el viceministro de Turismo para la Cooperación Internacional, Carlos Peguero.

La celebración de la Asamblea General de ONU Turismo en 2027 también permitirá fortalecer la posición del país como socio estratégico de la organización y de los países de las Américas y el Caribe.

Como parte de esta agenda, el país trabaja junto con ONU Turismo en la elaboración de la Política Nacional de Sostenibilidad Turística y la Estrategia Nacional de Sostenibilidad Turística, concebidas como un proyecto piloto de alcance mundial para incorporar criterios de sostenibilidad en la planificación, gestión y desarrollo de los destinos.

Esta cooperación también contempla impulsar iniciativas relacionadas con la conectividad aérea, la resiliencia climática, la asistencia técnica y el fortalecimiento institucional de los destinos caribeños.

El presidente Luis Abinader reafirmó el interés de la República Dominicana en continuar ampliando sus capacidades turísticas, atraer nuevas inversiones y aprovechar el escenario internacional de 2027 para compartir sus experiencias, fortalecer alianzas y generar oportunidades que contribuyan al desarrollo económico y social del país.

Destino turístico consolidado

Asimismo resaltó que el país se ha consolidado como el segundo destino turístico de América Latina, después de México, y proyectó que este año recibirá más de 12 millones de visitantes, cifra que supera la población nacional, estimada en 10.5 millones de habitantes, lo que refleja el crecimiento sostenido del turismo, uno de los principales motores de la economía nacional.

Al abordar las perspectivas de crecimiento de la industria, destacó los incentivos fiscales, facilidades para la inversión y condiciones equilibradas tanto para capital nacional como extranjero. A esto se suma el programa Burocracia Cero para agilizar los procesos administrativos y tramitación de permisos.

“Recibimos más de 5 billones de dólares en inversiones directas cada año. Y parte de eso va a turismo. Así que, con esa serie de condiciones, hemos desarrollado en el pasado y continuaremos a desarrollar en el futuro”, manifestó el presidente Luis Abinader.

Asimismo, señaló que, además de sus playas, paisajes e infraestructura hotelera, uno de los mayores valores diferenciadores del país es su gente, por su hospitalidad, simpatía y disposición para recibir a los visitantes.

Relación entre turismo y la meta 2036

El presidente Luis Abinader explicó que el turismo ocupa un lugar fundamental dentro de la estrategia Meta RD 2036, que tiene como objetivo duplicar el tamaño de la economía nacional. En este sentido, enfatizó que más allá de los ingresos generados por hoteles, cruceros y aerolíneas, dinamiza la producción agrícola destinada al consumo de los visitantes, el transporte, la construcción, los servicios técnicos, el mantenimiento de infraestructuras y las industrias que suministran bienes y materiales al sector. Esto, a su vez, genera oportunidades de empleo y amplía la demanda de bienes y servicios nacionales.

Presidente Luis Abinader anuncia para dentro de 15 días primer picazo construcción autopista del Ámbar

Madrid, España.- El presidente Luis Abinader afirmó que dentro de 15 días se dará el primer picazo para la construcción de la autopista del Ámbar, cuya primera partida presupuestaria fue entregada con fondos del Gobierno por un monto de RD 5,780 millones.

El jefe de Estado se pronunció al dar inicio a sus actividades oficiales de este miércoles con un encuentro bilateral con Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo del CAF (Banco de Desarrollo de América Latiga y el Caribe), entidad financiera multilateral que mostró interés en respaldar la construcción de la obra.

La preparación del terreno ya inició en Montellano, Puerto Plata. Así lo informó el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, destacando que ya se obtuvieron las dos primeras licencias ambientales para el inicio de dos tramos en las rutas Puerto Plata-Santiago y Santiago-Puerto Plata.

La autopista del Ámbar, que ha sido esperada por años, no solo transformará la conexión entre las provincias Santiago y Puerto Plata, al reducir un trayecto de más de una hora a unos 35 minutos, sino que también se será determinante para el desarrollo de la región Norte al facilitar el transporte de mercancías, dinamizar el turismo y atraer nuevas inversiones.

Con cerca de 35 kilómetros de longitud, el proyecto fue adjudicado por el Fideicomiso RD Vial al Consorcio Autopista del Ámbar, S.R.L. (integrado por Magna, Rizek Constructora, Ingeniería Estrella y Constructora Mar) por un monto de RD 28,800 millones.

RD y el CAF

Con más de 20 años de cooperación, el CAF contribuye con el impulso de iniciativas de desarrollo sostenible e inclusivo en el país, y en 2025 inauguraron oficinas en Santo Domingo, lo cual potencia aún más su capacidad de apoyo a proyectos de desarrollo humano.

En su Estrategia de País 2024-2028, priorizan mejorar la calidad de vida con el fortalecimiento del sistema sanitario, la modernización educativa y la expansión de servicios esenciales. De igual modo, apoya con la dinamización de los sectores digital, energético, turístico, logístico y financiero; así como inversiones en seguridad hídrica, energías renovables, infraestructura resiliente y transición hacia una economía baja en carbono.

Paralelamente, CAF ha apoyado al sector privado mediante líneas de crédito con Bandex, Banco BHD y BanReservas, enfocadas en mipymes, empresas lideradas por mujeres y sectores estratégicos como agroindustria, manufactura, energías renovables y turismo sostenible.

La República Dominicana se incorporó a CAF en 2004 y en 2021 incrementó su capital para convertirse en miembro pleno.

Abinader apuesta a inversión de más valor agregado en Republica Dominicana

El jefe de Estado dominicano habló n Madrid este miércoles durante un encuentro con presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, entre otros.

Madrid, España. – El presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona afirmó este miércoles que la economía dominicana va más allá del turismo y avanza hacia inversiones de mayor valor agregado, durante el XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano, celebrado en Madrid, España.

«Nuestra economía es tan diversa que el béisbol representa entre 500 y 600 millones de dólares», expresó el mandatario en un coloquio junto al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; el primer ministro portugués, Luís Montenegro, y los dignatarios de Costa Rica, Laura Fernández, y Bolivia, Rodrigo Paz.

INVERSIÓN Y NUEVOS SECTORES

Abinader destacó que República Dominicana crecerá más de un 4,5 % este año, lo que la situaría entre las economías de mayor expansión de América Latina. Atribuyó estos resultados a la estabilidad política y al desempeño económico del país.

El gobernante señaló que, aunque el turismo continúa siendo un sector fundamental y concentra entre el 60 % y el 65 % de la inversión española en el país, República Dominicana busca ampliar sus oportunidades en otras áreas.

Como ejemplo, mencionó la inversión de Google, que, según indicó, supera los 1.500 millones de dólares y contempla posicionar al país como un centro digital o hub tecnológico, con condiciones favorables para el desarrollo de centros de datos.

Asimismo, abogó por una mayor cooperación entre los países iberoamericanos en sectores estratégicos como la inteligencia artificial y los drones.

SARGAZO: UN DESAFÍO ECONÓMICO

El presidente también alertó sobre el impacto del sargazo, cuya proliferación afecta a República Dominicana y a otros países del Caribe.

Explicó que las playas dominicanas recibieron el año pasado una cantidad sin precedentes de esta macroalga y consideró necesario fortalecer la investigación y compartir conocimientos para encontrar soluciones conjuntas.

Advirtió que el problema trasciende el turismo y alcanza otros sectores económicos, incluida la generación eléctrica.

Indicó que algunas plantas han tenido que detener sus operaciones porque la abundancia de sargazo impide captar adecuadamente el agua necesaria para producir electricidad.

El mandatario participó en el encuentro empresarial previo a la XXX Cumbre Iberoamericana, donde defendió la promoción de las economías nacionales y la integración regional.